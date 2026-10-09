Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ атаковала Ивано-Франковск, Чернигов, Киевщину: бушуют пожары, есть раненые

Анна Ярославская
9 октября 2026, 09:11
google news Подпишитесь
на нас в Google
Оккупанты задействовал 136 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов-имитаторов "Пародия", 93 из которых были реактивными.
Последствия атаки РФ на Киевщину
Последствия атаки РФ на Киевщину показали спасатели / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Коротко:

  • Россия запустила 136 дронов, сбито 114
  • В Ивано-Франковске из-за обстрела погиб человек
  • На Киевщине под завалами ищут женщину

Как минимум один человек погиб в Ивано-Франковске в результате ночного российского удара по Украине 9 октября, еще трое получили ранения на Киевщине, а под завалами складских помещений в Бучанском районе спасатели ищут женщину, связь с которой отсутствует. Об этом сообщает ГСЧС.

На Прикарпатье из-за атаки вспыхнуло здание, а также сухая трава и кустарники на открытой местности. Пожары удалось потушить оперативно, сейчас продолжаются уточнения по масштабам разрушений.

видео дня

  • Последствия атаки на Ивано-Франковск 9 октября 2026
    Последствия атаки на Ивано-Франковск 9 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки на Ивано-Франковск 9 октября 2026
    Последствия атаки на Ивано-Франковск 9 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки на Ивано-Франковск 9 октября 2026
    Последствия атаки на Ивано-Франковск 9 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки на Ивано-Франковск 9 октября 2026
    Последствия атаки на Ивано-Франковск 9 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки на Ивано-Франковск 9 октября 2026
    Последствия атаки на Ивано-Франковск 9 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки на Ивано-Франковск 9 октября 2026
    Последствия атаки на Ивано-Франковск 9 октября 2026 Фото: ГСЧС

Удар по Бучанскому району Киевщины пришелся по складским помещениям. Одного из трех пострадавших госпитализировали, еще двоим медики оказали помощь непосредственно на месте, сообщает ГСЧС.

На месте работали психологи службы, которые оказывали поддержку родным пострадавших и работникам предприятия. Пожар локализовали, ликвидация последствий продолжается.

  • В Бучанском районе Киевщины РФ атаковала складские помещения
    В Бучанском районе Киевщины РФ атаковала складские помещения Фото: ГСЧС
  • В Бучанском районе Киевщины РФ атаковала складские помещения
    В Бучанском районе Киевщины РФ атаковала складские помещения Фото: ГСЧС
  • В Бучанском районе Киевщины РФ атаковала складские помещения
    В Бучанском районе Киевщины РФ атаковала складские помещения Фото: ГСЧС
  • В Бучанском районе Киевщины РФ атаковала складские помещения
    В Бучанском районе Киевщины РФ атаковала складские помещения Фото: ГСЧС
  • В Бучанском районе Киевщины РФ атаковала складские помещения
    В Бучанском районе Киевщины РФ атаковала складские помещения Фото: ГСЧС
  • В Бучанском районе Киевщины РФ атаковала складские помещения
    В Бучанском районе Киевщины РФ атаковала складские помещения Фото: ГСЧС
  • В Бучанском районе Киевщины РФ атаковала складские помещения
    В Бучанском районе Киевщины РФ атаковала складские помещения Фото: ГСЧС
  • В Бучанском районе Киевщины РФ атаковала складские помещения
    В Бучанском районе Киевщины РФ атаковала складские помещения Фото: ГСЧС
  • В Бучанском районе Киевщины РФ атаковала складские помещения
    В Бучанском районе Киевщины РФ атаковала складские помещения Фото: ГСЧС

Чернигов: "шахед" на крыше многоэтажки

Другая цель врага в ту же ночь - областной центр на севере страны, где взрывная волна прошлась по жилому сектору. В многоэтажках выбиты окна, точное количество в горсовете еще подсчитывают.

По предварительной информации пресс-службы городского совета, обошлось без пострадавших.

Речь идет о домах неподалеку от торгового центра "Эпицентр", который ранее уже попадал под удар. Детали попадания описывает жилец одного из поврежденных домов Сергей.

"На крышу дома упал "шахед". А где сдетонировал, никто точно не знает. То ли на крыше, то ли в воздухе. Вот и все. Главное, чтобы люди не пострадали. Обломки от "шахеда" валяются вокруг", - рассказал он в комментарии Суспільному.

Масштаб налета: 136 дронов с пяти направлений

Всего с 18:00 8 октября противник задействовал 136 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов-имитаторов "Пародия", 93 из которых были реактивными, сообщают Воздушные силы. Пуски осуществлялись с направлений Орел, Приморско-Ахтарск, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Отражали нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы. По состоянию на 08:00 сбито или подавлено 114 вражеских БпЛА, из них 77 реактивных.

Попадания средств воздушного нападения зафиксировали на 8 локациях, еще на 7 локациях упали обломки сбитых целей. На момент обнародования сводки атака продолжалась - в воздушном пространстве оставалось несколько вражеских дронов.

Отчет Воздушных сил ВСУ
Отчет Воздушных сил ВСУ / t.me/kpszsu

Атака на Запорожье

Как писал Главред, российские войска утром нанесли шесть ударов по Запорожью - один человек погиб. Семь человек получили ранения, среди них ребенок.

Под прицел попал район плотной застройки, где рядом с домами расположена социальная инфраструктура.

Взрывная волна задела сразу несколько жилых домов - там возник пожар на придомовой территории.

На местах попаданий работают все профильные службы, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ГСЧС
  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ГСЧС
  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ГСЧС
  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ГСЧС
  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ГСЧС
  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ГСЧС
  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ГСЧС
  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ГСЧС

Атаки РФ по городам Украины - последние новости

Напомним, 8 октября российская авиабомба попала в две маршрутки в Краматорске Донецкой области: погибли 30 человек, еще 18 получили ранения.

7 октября оккупанты ударили по жилой пятиэтажке в Прилуках - было прямое попадание, разрушены два подъезда. Ракетная атака произошла утром в среду, когда люди еще спали. Число жертв и пострадавших росло.

В результате ночной комбинированной атаки России на Киевщину 7 октября дотла сгорел центр реабилитации диких птиц "Усадьба Нюшаник" в селе Воропаев Вышгородского района. Огонь уничтожил все помещения, где содержали пернатых, а также оборудование для лечения и запасы кормов.

Киев был атакован баллистикой. В Дарницком районе столицы погибли два человека, когда обломки упали на территорию гаражного кооператива, а всего последствия зафиксированы в четырех районах города.

Утром 7 октября оккупанты ударили ракетами по жилому району Кременчуга на Полтавщине - повреждены многоквартирные дома, еще одно попадание зафиксировано по предприятию в Кременчугском районе.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Реактивные дроны РФ становятся все опаснее

Страна-агрессор Россия получила стратегическое преимущество в войне дронов: в конце лета над Киевом и другими городами массово появились ударные беспилотники с реактивными двигателями, которые более чем в два раза быстрее предыдущих моделей и обладают усовершенствованной системой наведения. Противостояние в сфере беспилотных летательных аппаратов перешло в новую фазу, и инициатива пока на стороне Кремля, сообщает Atlantic Council.

Принципиально изменились технические характеристики беспилотников: более высокая скорость и точность существенно затрудняют перехват.

Отдельная проблема - "начинка" этих аппаратов. Недавний украинский анализ обломков сбитых реактивных дронов выявил в них многочисленные иностранные компоненты, в частности китайского, немецкого и американского производства.

Преимущество в воздухе Москва использует для круглосуточных ударов по столице с очевидной целью - максимально разрушить повседневную жизнь и сделать город непригодным для проживания.

Другие новости:

Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Чернигова война в Украине новости Запорожья Киевская область новости Украины новости Ивано-Франковска война России и Украины ракетный удар атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине ввели экстренные отключения света: где графики не действуют

В Украине ввели экстренные отключения света: где графики не действуют

09:21Энергетика
РФ атаковала Ивано-Франковск, Чернигов, Киевщину: бушуют пожары, есть раненые

РФ атаковала Ивано-Франковск, Чернигов, Киевщину: бушуют пожары, есть раненые

09:11Война
Реактивные дроны РФ становятся все опаснее: почему западные аналитики бьют тревогу

Реактивные дроны РФ становятся все опаснее: почему западные аналитики бьют тревогу

08:27Война
Реклама

Популярное

Ещё
США предложат Украине новый план завершения войны - что известно

США предложат Украине новый план завершения войны - что известно

Китайский гороскоп на завтра, 9 октября: Кроликам - протест, Петухам - порядок

Китайский гороскоп на завтра, 9 октября: Кроликам - протест, Петухам - порядок

Как согреть дом без отопления: 7 простых уловок, которые действительно помогают

Как согреть дом без отопления: 7 простых уловок, которые действительно помогают

Популярный украинский актер пошел служить в ВСУ

Популярный украинский актер пошел служить в ВСУ

В Киеве остановили движение на всех трех линиях метро – первые детали

В Киеве остановили движение на всех трех линиях метро – первые детали

Последние новости

10:46

Прах Анатолия Кашпировского везут из Москвы в Украину — где его похоронят

10:44

Затхлый запах исчезнет, а полотенца станут мягкими: что из кухни добавить при стирке

10:39

Формула Путина для Европы: эксперт объяснил, от чего зависит следующий шаг Кремля

10:33

Не ради красоты и не из-за мороза: почему на самом деле деревья белеют осенью

10:28

Находка объясняет эпизод из Евангелия: в Израиле нашли древнее кольцо

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
10:20

Грызуны не доберутся до луковиц тюльпанов: что положить в лунку при посадке

10:18

33 % будущих доходов ОПЗ и ОГХК: в деле Сенниченко возник вопрос об участниках "административного модуля"

10:06

Домохозяйствам рекомендуют включить отопление на 10 минут — для чего

09:51

Скрывала: у Пугачевой сделали заявление про травму певицы

Реклама
09:21

В Украине ввели экстренные отключения света: где графики не действуют

09:14

США хотят согласовать с Киевом и Европой единый мирный план – Reuters

09:11

РФ атаковала Ивано-Франковск, Чернигов, Киевщину: бушуют пожары, есть раненыеФото

08:51

В Киеве остановился общественный транспорт сразу в трёх районах: что произошло

08:50

Гороскоп на завтра, 10 октября: Близнецам — хорошие новости, Львам — впечатления

08:37

Погода 9 октября испортится: какие области накроют дожди и порывы ветра

08:27

Реактивные дроны РФ становятся все опаснее: почему западные аналитики бьют тревогу

08:21

Дроны ударили по РФ: горит завод топлива для ракет Х-101 и Х-55

07:37

РФ ударила по жилым домам Запорожья шесть раз: есть погибший и раненыеФото

07:20

Дочь Кличко и Панеттьери впервые появилась в суде: боксер добился важного решения

07:15

Суровикин или нет - не важно: Невзлин о целях Путина в войнемнение

Реклама
06:53

Уиткофф и Кушнер поедут к Путину: США готовят новый пакет предложений по Украине

06:10

Озимый лук не уйдет в стрелку: огородница назвала главные ошибки посадкиВидео

05:28

В "Дии" начали бета-тестирование двух детских пособий: что нужно знать родителям

05:01

40 или 60 градусов: при какой температуре на самом деле нужно стирать полотенца

04:33

Когда сажать гортензию: осенью есть всего несколько недельВидео

04:07

Не хлеб и не сухари: что добавить в фарш, чтобы котлеты получились в разы сочнее

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке кота у телевизора за 47 с

03:30

Впереди - новый путь: каким знакам зодиака скоро выпадет уникальный шанс

02:32

Легендарный Колумб был на грани смерти: как его и всю экспедицию спас украинецВидео

01:44

Лаванда будет обильно цвести каждое лето: что нужно сделать до наступления морозов

00:18

Россияне цинично обстреляли Ивано-Франковск дронами: есть погибший, бушует пожар

08 октября, четверг
23:38

Оккупанты продвинулись на горячем участке фронта: что происходит на фронте

23:12

Жизнь изменится до неузнаваемости: три знака зодиака ждут судьбоносные перемены

23:02

Одна осенняя добавка ускорит созревание компоста: что положить в кучу

22:56

Как согреть дом без отопления: 7 простых уловок, которые действительно помогаютВидео

22:21

Самый добрый участник "Мастер Шеф" перестал выходить на связьВидео

22:17

Привлекают богатство и успех: 3 знака зодиака, которым повезет с 12 по 18 октября

22:11

США предложат Украине новый план завершения войны - что известно

21:58

Осень или весна — когда сажать деревья: правила успешного укоренения

21:57

Россия разведывает запад Украины реактивными дронами: какие города под угрозой

Реклама
21:46

Два поезда столкнулись во Львовской области: что известно о пострадавшихФото

21:34

Почему 9 октября нельзя спорить с родными: какой церковный праздник

21:30

2 варианта перемирия: Зеленский раскрыл детали новых переговоров с США

21:07

Шмыгаль сообщил о повреждении важного энергообъекта Киева после атаки

21:03

Киев перешел в режим выживания: Кличко сделал тревожный прогноз на зиму

21:03

Осенью малину обрезают не всю: садоводы рассказали, какие побеги нужно сохранить

20:11

Кофейная гуща поможет избавиться от насекомых: как ее использовать домаВидео

20:02

Отключение света 9 октября: в Укрэнерго раскрыли, как будут действовать графики в пятницу

19:36

Знают далеко не все: какой уксус категорически нельзя брать для консервации

19:15

В Минобороны раскрыли масштаб возвращения военных после СОЧ - детали

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости Днепра
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять