РФ атаковала Ивано-Франковск, Чернигов, Киевщину: бушуют пожары, есть раненые

Оккупанты задействовал 136 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов-имитаторов "Пародия", 93 из которых были реактивными.

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Последствия атаки РФ на Киевщину показали спасатели / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Коротко:

Россия запустила 136 дронов, сбито 114

В Ивано-Франковске из-за обстрела погиб человек

На Киевщине под завалами ищут женщину

Как минимум один человек погиб в Ивано-Франковске в результате ночного российского удара по Украине 9 октября, еще трое получили ранения на Киевщине, а под завалами складских помещений в Бучанском районе спасатели ищут женщину, связь с которой отсутствует. Об этом сообщает ГСЧС.

На Прикарпатье из-за атаки вспыхнуло здание, а также сухая трава и кустарники на открытой местности. Пожары удалось потушить оперативно, сейчас продолжаются уточнения по масштабам разрушений.

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Удар по Бучанскому району Киевщины пришелся по складским помещениям. Одного из трех пострадавших госпитализировали, еще двоим медики оказали помощь непосредственно на месте, сообщает ГСЧС.

На месте работали психологи службы, которые оказывали поддержку родным пострадавших и работникам предприятия. Пожар локализовали, ликвидация последствий продолжается.

Чернигов: "шахед" на крыше многоэтажки

Другая цель врага в ту же ночь - областной центр на севере страны, где взрывная волна прошлась по жилому сектору. В многоэтажках выбиты окна, точное количество в горсовете еще подсчитывают.

По предварительной информации пресс-службы городского совета, обошлось без пострадавших.

Речь идет о домах неподалеку от торгового центра "Эпицентр", который ранее уже попадал под удар. Детали попадания описывает жилец одного из поврежденных домов Сергей.

"На крышу дома упал "шахед". А где сдетонировал, никто точно не знает. То ли на крыше, то ли в воздухе. Вот и все. Главное, чтобы люди не пострадали. Обломки от "шахеда" валяются вокруг", - рассказал он в комментарии Суспільному.

Масштаб налета: 136 дронов с пяти направлений

Всего с 18:00 8 октября противник задействовал 136 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов-имитаторов "Пародия", 93 из которых были реактивными, сообщают Воздушные силы. Пуски осуществлялись с направлений Орел, Приморско-Ахтарск, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Отражали нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы. По состоянию на 08:00 сбито или подавлено 114 вражеских БпЛА, из них 77 реактивных.

Попадания средств воздушного нападения зафиксировали на 8 локациях, еще на 7 локациях упали обломки сбитых целей. На момент обнародования сводки атака продолжалась - в воздушном пространстве оставалось несколько вражеских дронов.

Отчет Воздушных сил ВСУ / t.me/kpszsu

Атака на Запорожье

Как писал Главред, российские войска утром нанесли шесть ударов по Запорожью - один человек погиб. Семь человек получили ранения, среди них ребенок.

Под прицел попал район плотной застройки, где рядом с домами расположена социальная инфраструктура.

Взрывная волна задела сразу несколько жилых домов - там возник пожар на придомовой территории.

На местах попаданий работают все профильные службы, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Атаки РФ по городам Украины - последние новости

Напомним, 8 октября российская авиабомба попала в две маршрутки в Краматорске Донецкой области: погибли 30 человек, еще 18 получили ранения.

7 октября оккупанты ударили по жилой пятиэтажке в Прилуках - было прямое попадание, разрушены два подъезда. Ракетная атака произошла утром в среду, когда люди еще спали. Число жертв и пострадавших росло.

В результате ночной комбинированной атаки России на Киевщину 7 октября дотла сгорел центр реабилитации диких птиц "Усадьба Нюшаник" в селе Воропаев Вышгородского района. Огонь уничтожил все помещения, где содержали пернатых, а также оборудование для лечения и запасы кормов.

Киев был атакован баллистикой. В Дарницком районе столицы погибли два человека, когда обломки упали на территорию гаражного кооператива, а всего последствия зафиксированы в четырех районах города.

Утром 7 октября оккупанты ударили ракетами по жилому району Кременчуга на Полтавщине - повреждены многоквартирные дома, еще одно попадание зафиксировано по предприятию в Кременчугском районе.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Реактивные дроны РФ становятся все опаснее

Страна-агрессор Россия получила стратегическое преимущество в войне дронов: в конце лета над Киевом и другими городами массово появились ударные беспилотники с реактивными двигателями, которые более чем в два раза быстрее предыдущих моделей и обладают усовершенствованной системой наведения. Противостояние в сфере беспилотных летательных аппаратов перешло в новую фазу, и инициатива пока на стороне Кремля, сообщает Atlantic Council.

Принципиально изменились технические характеристики беспилотников: более высокая скорость и точность существенно затрудняют перехват.

Отдельная проблема - "начинка" этих аппаратов. Недавний украинский анализ обломков сбитых реактивных дронов выявил в них многочисленные иностранные компоненты, в частности китайского, немецкого и американского производства.

Преимущество в воздухе Москва использует для круглосуточных ударов по столице с очевидной целью - максимально разрушить повседневную жизнь и сделать город непригодным для проживания.

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Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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