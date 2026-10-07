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РФ уничтожила центр спасения птиц под Киевом: погибли пернатые и кот

Анна Ярославская
7 октября 2026, 11:49
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В Киевской области дотла сгорела "Усадьба Нюшаник". Огонь уничтожил стационар, оборудование и запасы кормов.
Усадьба Нюшаник
Удар по Киевщине выжег приют для сов и аистов - что известно / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Ночная атака РФ сожгла центр птиц "Усадьба Нюшаник"
  • Сгорели стационар, курятник и перепелятник
  • В помещениях были птицы и кот
  • Накануне в приют приняли трех новых птиц

В результате ночной комбинированной атаки России на Киевщину 7 октября дотла сгорел центр реабилитации диких птиц "Усадьба Нюшаник" в селе Воропаев Вышгородского района. Огонь уничтожил все помещения, где содержали пернатых, а также оборудование для лечения и запасы кормов. Об этом сообщила соучредительница центра Ирина Снопко в Facebook.

Масштаб потерь она описала коротким постом утром в среду, опубликовав кадры охваченного пламенем здания.

видео дня

"У нас попадание. Сгорел птичий стационар, курятник, перепелятник. Там были птицы и кот. А еще все оборудование и корма", - написала Снопко.

Скриншот

Новых пациентов приняли буквально накануне

За сутки до удара команда приюта рассказывала в соцсетях о пополнении: на реабилитацию взяли ворона, канюка и осоеда. Под этой публикацией в Instagram теперь сотни соболезнований от подписчиков.

Скриншот

"Усадьба Нюшаник" работает более 15 лет и официально зарегистрирована как общественная организация "Садиба Нюшанік. Допомога птахам". Здесь спасают, лечат и возвращают в дикую природу хищных и водоплавающих пернатых - аистов, лебедей, сов, ястребов, пустельг. Птицы, которые из-за тяжелых травм не способны выжить самостоятельно, остаются в усадьбе навсегда.

Отдельное направление работы центра - консультации для людей, которые находят раненых или ослабленных птиц. Основали усадьбу супруги-зооволонтеры Ирина и Валерий Снопко.

Уничтожение "Усадьбы Нюшаник" продолжило длинный перечень потерь среди животных за время полномасштабной войны: российские обстрелы уже разрушили десятки ветклиник, животноводческих и птицеферм и приютов для животных.

Что еще попало под удар на Киевщине

Пожар в Воропаеве стал лишь одним из эпизодов массированной атаки на столичный регион. В Обуховском районе повреждены производственно-складские объекты, а в Киеве полностью уничтожен центральный хаб сети "АТЛ Автосервис", через который проходили основные объемы масел, аккумуляторов и других автотоваров.

Что говорят в ОВА

Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что ночью оккупанты атаковали регион дронами и баллистическими ракетами.

В Обуховском районе повреждены три производственно-складских помещения. Возникли пожары - сейчас они локализованы.

"Также поврежден грузовой автомобиль и прицеп. К счастью, без пострадавших. Все оперативные службы продолжают работать над ликвидацией последствий вражеской атаки", - отметил Ткаченко.

  • Последствия удара по Киевщине 7 октября 2026
    Последствия удара по Киевщине 7 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Киевщине 7 октября 2026
    Последствия удара по Киевщине 7 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Киевщине 7 октября 2026
    Последствия удара по Киевщине 7 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Киевщине 7 октября 2026
    Последствия удара по Киевщине 7 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Киевщине 7 октября 2026
    Последствия удара по Киевщине 7 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Киевщине 7 октября 2026
    Последствия удара по Киевщине 7 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Киевщине 7 октября 2026
    Последствия удара по Киевщине 7 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Киевщине 7 октября 2026
    Последствия удара по Киевщине 7 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Киевщине 7 октября 2026
    Последствия удара по Киевщине 7 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Киевщине 7 октября 2026
    Последствия удара по Киевщине 7 октября 2026 Фото: ГСЧС

Ракетно-дроновый удар по Украине 7 октября 2026 - новости

Как писал Главред, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что страна-агрессор Россия в ночь на 7 октября нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив 48 крылатых ракет, баллистические и противокорабельные ракеты, а также 130 ударных беспилотников. По состоянию на 09:00 силы ПВО сбили или подавили 161 цель.

Первые сообщения о применении баллистического вооружения в ночь на 7 октября поступили около 03:09, после чего атака разворачивалась двумя волнами. Детальнее читайте в материале: РФ подняла Ту-95 и накрыла Украину тремя волнами ракет: под ударом Киев, Днепр, Кременчуг.

Киев был атакован баллистикой. В Дарницком районе столицы погибли два человека, когда обломки упали на территорию гаражного кооператива, а всего последствия зафиксированы в четырех районах города. В Оболонском районе попадание пришлось на нежилую застройку, в Подольском - повреждены складские помещения. В Шевченковском – попадание на территорию нежилой застройки.

  • Последствия атаки РФ на Киев 7 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Киев 7 октября 2026 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки РФ на Киев 7 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Киев 7 октября 2026 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки РФ на Киев 7 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Киев 7 октября 2026 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки РФ на Киев 7 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Киев 7 октября 2026 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки РФ на Киев 7 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Киев 7 октября 2026 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки РФ на Киев 7 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Киев 7 октября 2026 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки РФ на Киев 7 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Киев 7 октября 2026 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки РФ на Киев 7 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Киев 7 октября 2026 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки РФ на Киев 7 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Киев 7 октября 2026 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки РФ на Киев 7 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Киев 7 октября 2026 Фото: t.me/dsns_kyiv

Утром 7 октября оккупанты ударили ракетами по жилому району Кременчуга на Полтавщине - повреждены многоквартирные дома, еще одно попадание зафиксировано по предприятию в Кременчугском районе.

По предварительной информации, два человека погибли. Еще семь получили ранения. Спасательная операция продолжается.

Кроме того, российская оккупационная армия во время массированного ракетно-дронового удара 7 октября ударила по жилой многоэтажке в Прилуках. Ракетная атака произошла утром в среду, когда люди еще спали. Есть погибшие и раненые. На месте работают все службы, идет разбор завалов.

  • РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026
    РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026 Фото: ГСЧС, Нацполиция
  • РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026
    РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026 Фото: ГСЧС, Нацполиция
  • РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026
    РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026 Фото: ГСЧС, Нацполиция
  • РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026
    РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026 Фото: ГСЧС, Нацполиция
  • РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026
    РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026 Фото: ГСЧС, Нацполиция
  • РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026
    РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026 Фото: ГСЧС, Нацполиция

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О персоне: Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, экс-начальник Киевской городской военной администрации, заместитель Министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12.2024), член Наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

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