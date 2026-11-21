Обычные яблоки могут сделать квашеную капусту вкуснее и ароматнее. Однако важно знать, как правильно их использовать.

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Квашеная капуста / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Зачем добавлять яблоки в квашеную капусту

Сколько яблок нужно класть в бочку

Что важно для правильного квашения капусты

Квашеная капуста - одна из самых популярных домашних заготовок на зиму. Обычно для её приготовления используют только капусту и соль, однако наши бабушки знали интересный секрет. Они добавляли в бочку несколько яблок, которые помогали придать капусте особый вкус и аромат. Главред расскажет подробнее.

Как пишет венгерское издание Kertészkedj.hu, этот способ до сих пор используют в Болгарии, где капусту часто квасят целыми кочанами. Вместе с ней в бочки кладут яблоки, айву, хрен и другие натуральные добавки.

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Зачем добавлять яблоки в квашеную капусту

Главная причина использования яблок - улучшение вкуса готовой капусты. Во время квашения фрукты отдают рассолу свой аромат и природные сахара, благодаря чему капуста приобретает более мягкий, слегка фруктовый привкус.

В то же время яблоки могут влиять на сам процесс ферментации. Молочнокислые бактерии используют сахара, содержащиеся в капусте и фруктах, и превращают их в молочную кислоту.

Именно она обеспечивает характерный кислый вкус квашеной капусты и помогает создавать условия, препятствующие развитию нежелательных микроорганизмов.

Дополнительные сахара из яблок могут поддерживать процесс брожения, однако это не означает, что готовая капуста станет сладкой. Значительную часть сахара потребляют бактерии во время ферментации.

Видео о том, как приготовить квашеную капусту, можно посмотреть здесь:

Какие яблоки лучше всего добавлять в капусту

Для квашения можно использовать различные сорта яблок. Главное, чтобы плоды были спелыми, твёрдыми и без повреждений.

Кислые зеленые яблоки могут придать капусте более выраженный фруктовый вкус, тогда как кисло-сладкие сорта помогут получить сбалансированный аромат.

Не стоит использовать подгнившие, поврежденные или испорченные плоды. Они могут занести в рассол нежелательные микроорганизмы и привести к порче заготовки.

Сколько яблок добавлять при квашении капусты

По традиционному болгарскому рецепту на бочку объёмом 80 литров рекомендуется использовать примерно 2–3 яблока.

Это ориентировочное количество, которое можно варьировать в зависимости от объема емкости и желаемого вкуса.

Яблоки нарезают крупными дольками и раскладывают между кочанами капусты при наполнении бочки.

Если капусту квасят в обычных стеклянных банках, достаточно добавить несколько небольших ломтиков фруктов.

Помимо яблок, для улучшения вкуса квашеной капусты можно использовать:

Хрен - придает остроту и пикантность.

- придает остроту и пикантность. Айву - придает особый фруктовый аромат.

- придает особый фруктовый аромат. Свеклу - окрашивает рассол в розовый цвет.

- окрашивает рассол в розовый цвет. Тмин - делает вкус капусты более пряным.

Выбор добавок зависит от личных предпочтений, однако они не должны заменять основные ингредиенты.

При какой температуре нужно квасить капусту

Не менее важным условием успешного квашения является правильная температура.

Согласно рекомендациям Университета штата Северная Дакота, процесс ферментации зависит от температуры в помещении:

21–24 °C - капуста может полностью закваситься примерно за 3–4 недели.

- капуста может полностью закваситься примерно за 3–4 недели. 15–18 °C - процесс продлится около 5–6 недель.

- процесс продлится около 5–6 недель. Ниже 15–16 °C - ферментация может значительно замедлиться или не начаться должным образом.

- ферментация может значительно замедлиться или не начаться должным образом. Выше 24 °C - возрастает риск того, что капуста станет слишком мягкой.

Именно поэтому раньше капусту часто квасили в прохладных кладовых и подвалах, где температура оставалась относительно стабильной.

Какое количество соли необходимо для квашения капусты

Несмотря на то, что яблоки улучшают вкус, главным ингредиентом для правильного квашения остается соль.

Специалисты Университета штата Пенсильвания рекомендуют использовать для нашинкованной капусты примерно 2–2,5% соли от массы овощей.

Это означает, что на 1 кг капусты требуется около 20–25 г соли.

Важно не уменьшать произвольно количество соли, поскольку это может нарушить процесс ферментации и увеличить риск порчи продукта.

Для квашения целых кочанов капусты в рассоле следует использовать проверенный рецепт с соответствующим соотношением соли и воды.

Также необходимо следить за тем, чтобы капуста на протяжении всего процесса оставалась полностью погруженной в рассол.

Если на поверхности появилась плесень, капуста стала скользкой или приобрела неприятный гнилостный запах, употреблять её нельзя.

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