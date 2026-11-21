Глава государства убежден, что в Кремле ищут повод для эскалации, а бронетехнику на переправе видели миллион раз.

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Президент Украины на фоне обрушившейся арки переправы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Россия 109 раз атаковала украинские мосты до удара по Крыму

Зеленский: Путин ищет поводы для эскалации

Военную технику на переправе видели миллион раз

До удара Сил обороны по Крымскому мосту страна-агрессор Россия атаковала украинские мосты 109 раз. Речь идет именно о количестве атак, а не о количестве выпущенных ракет и дронов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По словам главы государства, Путин и его окружение пытаются найти поводы для эскалации. Зеленский отверг тезис Кремля о том, что переправу в оккупированный Крым якобы не использовали в военных целях.

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"Он сказал, что россияне никогда не использовали этот мост для военной логистики, но мы все видели это миллион раз. Путин может зайти в интернет и увидеть, как танки, бронетехника, артиллерия и другое оборудование пересекают мост. Это не секрет. Он продолжает жить в 20-м веке. Но факты есть факты. Мы понимаем, что происходит", - подчеркнул Зеленский. Хронология ударов по Крымскому мосту / Инфографика: Главред

Что Путин говорил о Крымском мосте

19 ноября глава Кремля пообещал Украине ответ на удары по переправе. Как сообщает Forbes Украина, Путин заявил, что после ударов по мосту Москва не будет договариваться о взаимном прекращении ударов по энергетике и судам в Черном море.

Российский диктатор также угрожал Украине более жесткими мерами.

"Наши ответные действия будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим в отношении моста", - сказал Путин.

Кроме того, Путин назвал мост "исключительно мирным объектом", которым армия РФ якобы давно не пользуется для перевозки техники и боеприпасов.

Почему Крымский мост не удастся восстановить во время войны

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду отметил, что Украина обрушила центральную арку моста, поэтому повреждения переправы носят критический характер.

"Повреждения Крымского моста не просто критические - мы практически сорвали джекпот, потому что обрушили центральную арку моста", - подчеркнул специалист.

Говоря о возможном восстановлении переправы, эксперт обратил внимание на постоянную угрозу с воздуха и стоимость работ.

"В условиях войны это сделать нереально. Наши „добрые дроны" будут сопровождать процесс своим присутствием, даже если налеты будут лишь периодическими, а это означает, что восстановление моста станет бесконечной работой. Кроме того, эта работа обойдётся дороже, чем весь мост - денег на это уйдёт просто море", - пояснил Жданов.

Крымский мост - новости по теме

Как сообщал Главред, Зеленский в интервью NBC News заявил, что Крымский мост не устоит в любом случае. По его словам, переправа не переживет ни войну, ни период после нее. Президент также назвал мост логистической артерией страны-агрессора для переброски вооружений.

Европейская разведка оценила последствия удара по переправе 17 ноября. Как пишет Fox News, эта атака могла стать самой успешной из всех попыток поразить мост. Полноценное восстановление конструкции, по оценкам разведчиков, займет месяцы.

Оккупанты уже приступили к работам на месте обрушения. По словам министра обороны Украины Евгения Хмары, россияне спустили водолазов к Крымскому мосту. Подъем и отвод автомобильной части переправы займет как минимум несколько месяцев.

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