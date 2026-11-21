Обычный картофельный крахмал поможет сделать постельное белье гладким и опрятным без дорогих средств.

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Зачем крахмалить постельное белье / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Зачем крахмалить постельное белье

Какие ткани подходят для крахмаления

Как приготовить домашний крахмальный раствор

Когда-то накрахмаливание постельного белья было обязательной частью домашнего хозяйства. Наши бабушки и прабабушки использовали обычный крахмал, чтобы простыни и наволочки дольше сохраняли опрятный вид, меньше мялись и легче гладились. Сегодня об этом методе почти забыли, хотя он до сих пор может пригодиться. Главред расскажет подробнее.

Как пишет польское издание Interia Kobieta, крахмаление имеет свои преимущества, но подходит не для всех тканей. Чтобы не испортить любимое постельное белье, важно знать правильные пропорции и особенности процедуры.

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Зачем крахмалить постельное белье

Секрет этого старинного метода заключается в свойствах обычного картофельного или кукурузного крахмала. После обработки на волокнах ткани образуется тонкий слой, который делает материал более плотным и помогает ему лучше держать форму.

Благодаря этому постельное белье приобретает ряд преимуществ:

Простыни и наволочки становятся гладкими и опрятными.

Ткань меньше мнётся и легче гладится.

Материал лучше сохраняет форму.

Постельное белье приобретает характерную свежесть и легкую жесткость.

Однако стоит помнить, что накрахмаленная ткань становится менее мягкой. Поэтому людям, которые любят нежную и приятную на ощупь постель, такой способ может не понравиться.

Иногда крахмалению приписывают способность защищать ткани от пыли и пылевых клещей. Однако убедительных доказательств этого нет. Крахмал не заменяет регулярную стирку и не устраняет аллергены.

Какое постельное белье можно крахмалить

Лучше всего для крахмаления подходят натуральные ткани. Особенно хорошо на такую обработку реагируют хлопок и лен.

Эти материалы хорошо впитывают крахмальный раствор, а после высыхания становятся гладкими и лучше держат форму.

Также можно обрабатывать ткани из смешанных натуральных волокон, если это разрешено производителем.

В то же время специалисты не рекомендуют без предварительной проверки крахмалить:

Микрофибру - она плохо впитывает раствор и может потерять мягкость.

Синтетический сатин - обработка может изменить свойства его гладкой поверхности.

Шёлк - деликатный материал требует особого ухода.

Другие синтетические ткани - результат может быть непредсказуемым.

Перед процедурой обязательно проверьте рекомендации на этикетке. Если сомневаетесь, сначала попробуйте раствор на небольшом незаметном участке ткани.

Как приготовить крахмал для постельного белья

Для приготовления домашнего средства понадобятся всего 2 доступных ингредиента - крахмал и вода.

Ингредиенты:

1–2 столовые ложки картофельного или кукурузного крахмала;

1 литр воды.

Сначала растворите крахмал в небольшом количестве холодной воды, тщательно перемешивая, чтобы не образовались комочки.

Остальную воду доведите до кипения. Затем постепенно влейте крахмальную смесь, постоянно помешивая.

Когда жидкость начнёт загустевать, снимите её с огня и оставьте остывать. Перед использованием раствор должен быть прохладным или слегка тёплым.

Если хотите получить менее жесткую ткань, готовую смесь можно дополнительно разбавить водой.

Видео о том, какой материал выбрать для постельного белья, можно посмотреть здесь:

Как правильно накрахмалить постельное белье

Чтобы получить желаемый результат, следует соблюдать простую последовательность действий.

Выстирайте постельное белье. Оно должно быть чистым и хорошо прополосканным. Во время стирки лучше не использовать кондиционер.

Приготовьте раствор. Перелейте остывший крахмал в большую миску или таз.

Замочите белье. Опустите слегка влажные простыни или наволочки в раствор, чтобы он равномерно покрыл ткань.

Подождите 5–10 минут. Этого времени достаточно, чтобы ткань впитала крахмал.

Удалите лишнюю воду. Осторожно отожмите ткань, не перекручивая её. Повторно полоскать бельё не нужно.

Высушите и погладьте. Развесьте постельное белье, а когда оно останется слегка влажным, погладьте в соответствии с рекомендациями производителя.

Не стоит добавлять слишком много крахмала, ведь чрезмерная концентрация может сделать ткань жесткой и неприятной на ощупь.

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