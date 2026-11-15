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Что нельзя стирать вместе с постельным бельем: советы специалистов

Марина Иваненко
15 ноября 2026, 13:48
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Можно ли стирать постельное белье вместе с одеждой? Эксперты объяснили, какие вещи не стоит стирать вместе и каких ошибок следует избегать при стирке.
Как правильно стирать постельное белье
Как правильно стирать постельное белье / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Можно ли стирать постельное белье вместе с одеждой
  • Какие вещи не стоит загружать в стиральную машину одновременно
  • Каких ошибок следует избегать при стирке

Желание сэкономить время, воду и электроэнергию часто заставляет загружать в стиральную машину все вещи одновременно. Особенно это касается постельного белья, которое нередко стирают вместе с футболками, пижамами и другой повседневной одеждой. Однако далеко не все знают, что такое сочетание может повлиять на качество очистки тканей. Главред расскажет подробнее.

видео дня

Как пишет Марта Стюарт, постельное белье и одежду в большинстве случаев лучше стирать отдельно. Причина заключается не только в разных материалах, но и в размерах вещей, степени их загрязнения и особенностях работы стиральной машины.

Можно ли стирать постельное белье вместе с одеждой

Эксперты отмечают, что совместная стирка постельного белья и одежды не всегда является ошибкой. В некоторых случаях такой способ вполне допустим.

Старший научный сотрудник P&G Fabric Care Сэмми Ванг объясняет, что лёгкие хлопковые простыни можно стирать вместе с футболками, пижамами или другими подобными вещами. Главное условие - одинаковые требования к температуре воды и режиму стирки.

В то же время основательница Zapata's Cleaning Services Келлси Запата предупреждает, что большие простыни могут создавать проблемы во время стирки. Из-за своих размеров они часто обволакивают мелкие предметы одежды, препятствуя их полноценной очистке.

В результате некоторые вещи могут оставаться недостаточно выстиранными, даже если стиральная машина завершила полный цикл.

Видео о том, как стирать постельное белье, можно посмотреть здесь:

Какие вещи нельзя стирать вместе с постельным бельем

Один из важнейших факторов - тип ткани. Различные материалы требуют разных условий ухода, поэтому их сочетание в одном барабане не всегда безопасно.

Соучредительница L'AVANT Collective Линдси Дроз объясняет, что хлопок, лен, шелк и синтетические ткани могут требовать разных температур и режимов стирки.

Особенно нежелательно сочетать деликатное постельное белье с тяжелыми вещами, которые создают дополнительное трение.

К одежде, которую лучше стирать отдельно от постельного белья, относятся:

  • Джинсы и другие вещи из плотной ткани.
  • Одежда с металлическими молниями и крючками.
  • Вещи с декоративными элементами, бусинами или пайетками.
  • Сильно загрязненная спортивная одежда.
  • Изделия, требующие специального деликатного режима стирки.

Металлические детали и грубые ткани могут цепляться за простыни, повреждать волокна и вызывать преждевременный износ материала.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи
Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Почему постельное белье лучше стирать отдельно

Еще одна причина - разный уровень загрязнения вещей.

Постельное белье ежедневно контактирует с кожей человека, поэтому на нём постепенно скапливаются пот, кожный жир, остатки косметических средств и другие загрязнения.

В то же время повседневная одежда может содержать пыль, уличную грязь или пятна, которые требуют более интенсивной очистки.

Сэмми Ванг отмечает, что сильно загрязненные вещи лучше стирать отдельно. Это позволяет правильно подобрать температуру, продолжительность цикла и количество моющего средства.

Кроме того, отдельная стирка помогает снизить риск переноса загрязнений между тканями.

Почему нельзя перегружать стиральную машину

Одно из самых распространенных заблуждений - желание постирать как можно больше вещей за один цикл.

Однако постельное белье занимает много места в барабане и поглощает значительное количество воды. Если добавить к нему ещё и одежду, машина может оказаться перегруженной.

Келси Запата объясняет, что простыням, пододеяльникам и одеялам необходимо достаточно места для свободного движения. Именно благодаря этому вода и моющее средство могут равномерно проникать в волокна ткани.

Если барабан переполнен, качество стирки заметно ухудшается. Часть вещей может остаться недостаточно очищенной, а остатки моющего средства - не полностью вымыться во время полоскания.

Поэтому при загрузке стиральной машины важно соблюдать рекомендации производителя относительно максимального веса и объема белья.

Почему постельное белье и одежду лучше сушить отдельно

Даже если вещи можно стирать вместе, при сушке могут возникнуть дополнительные трудности.

Легкие футболки, пижамы и другая тонкая одежда обычно высыхают значительно быстрее, чем большие простыни или пододеяльники.

Если сушить их одновременно в сушильной машине, легкие ткани могут пересушиваться, пока объемное постельное белье останется влажным.

Это может привести к более быстрому износу материалов. Кроме того, если влажное постельное белье долгое время лежит свернутым, возрастает риск появления неприятного затхлого запаха.

Именно поэтому эксперты советуют по возможности разделять вещи не только во время стирки, но и во время сушки.

Сколько стирального порошка нужно добавлять

Распространенная ошибка при стирке - использование чрезмерного количества порошка или жидкого средства.

Некоторые люди считают, что больше моющего средства обеспечит лучший результат. Однако эксперт по уходу за тканями Кристи Лорд объясняет, что это не так.

Избыток средства может плохо вымываться из волокон, накапливаться в тканях и делать их жесткими. Также остатки порошка способны способствовать удержанию неприятных запахов.

Особенно актуальной эта проблема становится тогда, когда барабан стиральной машины переполнен.

Чтобы избежать таких последствий, нужно соблюдать рекомендуемую дозировку с учётом количества вещей, степени загрязнения и жёсткости воды.

Как правильно стирать постельное белье

Чтобы постельное белье оставалось чистым, мягким и дольше сохраняло свой вид, эксперты советуют соблюдать несколько простых правил.

Прежде всего нужно проверять этикетки производителя и сортировать вещи по типу ткани и цвету. Деликатные материалы следует стирать отдельно от плотной одежды.

Также важно не перегружать барабан, правильно дозировать моющее средство и выбирать подходящую программу.

Если постельное белье и одежда изготовлены из похожих материалов, имеют одинаковые требования к уходу и не слишком загрязнены, их можно стирать вместе. Однако для больших простыней, пододеяльников и одеял отдельный цикл обычно будет лучшим решением.

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