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Что поставить рядом с плитой во время жарки рыбы: запах больше не будет беспокоить

Марина Иваненко
15 ноября 2026, 12:09
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Избавиться от стойкого запаха жареной рыбы на кухне поможет простой домашний трюк с использованием доступного продукта, который есть почти в каждом доме.
Как избавиться от запаха жареной рыбы
Как избавиться от запаха жареной рыбы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему запах жареной рыбы долго держится в квартире
  • Что поставить возле плиты, чтобы уменьшить неприятный запах
  • Как быстро освежить воздух на кухне с помощью лимона и специй

Жареная рыба - любимое блюдо многих украинцев, особенно в преддверии праздников. Однако после её приготовления на кухне часто остаётся специфический запах, который быстро распространяется по всей квартире. Иногда даже длительное проветривание не помогает полностью от него избавиться. Главред расскажет подробнее.

Как пишет польское издание Interia, существует простой домашний способ, который может помочь уменьшить неприятный запах при жарке рыбы. Для этого понадобится обычный продукт, который можно найти практически на каждой кухне.

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Почему после жарки рыбы остается неприятный запах

Характерный запах рыбы связан с летучими химическими соединениями, которые выделяются во время её хранения и термической обработки. В частности, за специфический рыбный аромат отвечают соединения группы аминов.

Во время жарки мелкие частицы жира вместе с паром попадают в воздух и постепенно оседают на кухонных поверхностях, мебели и текстиле. Именно поэтому запах может оставаться в помещении даже после завершения приготовления пищи.

Особенно заметной эта проблема становится на небольших кухнях или в квартирах с недостаточной вентиляцией.

Что поставить возле плиты во время жарки рыбы

Один из популярных домашних способов борьбы с неприятным запахом предполагает использование обычного столового уксуса.

Для этого достаточно налить немного уксуса в небольшую миску или стакан и поставить её неподалеку от плиты, но на безопасном расстоянии от огня и горячей сковороды.

Как объясняет Interia, уксус используют в качестве домашнего нейтрализатора неприятных запахов. Его кислотность может помогать нейтрализовать некоторые соединения, ответственные за характерный запах рыбы.

В то же время эффективность открытой миски с уксусом для очистки воздуха научно не доказана, поэтому этот метод лучше использовать в качестве вспомогательного. Самым важным остается надлежащее проветривание кухни.

Если резкий запах обычного уксуса не нравится, можно попробовать винный уксус, который имеет несколько более мягкий аромат.

Как быстро убрать запах жареной рыбы на кухне

Еще один домашний способ поможет наполнить помещение приятным цитрусовым ароматом. Для этого понадобятся лимон, корица и гвоздика.

Приготовить ароматную смесь очень просто:

  1. Налейте в небольшую кастрюлю воду.
  2. Добавьте несколько ломтиков свежего лимона.
  3. Всыпьте 1 столовую ложку корицы.
  4. Положите несколько бутонов гвоздики.
  5. Прокипятите смесь на слабом огне примерно 15 минут.

Во время нагрева лимон и специи будут постепенно выделять ароматические вещества, наполняя кухню приятным запахом.

Такой домашний ароматизатор поможет замаскировать остаточный запах жареной рыбы и создать уютную атмосферу. Однако он не заменяет устранение источника запаха и проветривание. Кастрюлю во время кипячения нельзя оставлять без присмотра.

Видео о том, как избавиться от запаха рыбы в доме, можно посмотреть здесь:

Как предотвратить появление запаха рыбы в квартире

Чтобы неприятный запах не распространялся по всему дому, стоит позаботиться о вентиляции ещё до начала приготовления.

Перед жаркой рыбы рекомендуется включить кухонную вытяжку. Если это безопасно с учетом работы плиты и вентиляции, можно также открыть окно, чтобы обеспечить приток свежего воздуха.

По завершении приготовления следует сразу помыть сковороду, убрать остатки рыбы и протереть поверхности, на которых мог осесть жир. Использованные салфетки и пищевые отходы лучше вынести в мусор.

Особое внимание стоит уделить кухонному текстилю, ведь полотенца и шторы могут впитывать посторонние запахи.

Сочетание правильной вентиляции, своевременной уборки и домашних ароматизаторов поможет быстрее вернуть свежесть на кухню без использования большого количества покупных освежителей воздуха.

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