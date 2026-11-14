Голубая ель приживется из веточки — простой способ размножения

Голубую и зеленую елку можно попробовать размножить самостоятельно с помощью небольших веточек.

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Как вырастить новую елку из веточки / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Когда лучше всего размножать голубую и зеленую ель

Как подготовить черенки и укоренить их

Где держать саженцы до появления корней

Елки можно размножать самостоятельно, не покупая новые саженцы в питомнике. Для этого используют черенкование - способ, позволяющий получить новые растения из небольших веточек взрослого дерева. Важно правильно выбрать время, подготовить черенки и создать для них подходящие условия.

Главред выяснил, когда размножать голубую и зеленую ель, как подготовить черенки к посадке и сколько времени ждать появления корней.

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Когда лучше всего размножать ель

По словам садовода и блогерши Ольги Мартинишин, лучшим временем для размножения ели черенками является ноябрь. Она показала, как самостоятельно получить новые саженцы голубой ели, а также упомянула о возможности размножения других декоративных хвойных растений.

Для черенкования нужно выбрать небольшие веточки, которые ещё не слишком сильно разрослись. Садовница советует брать их с нижней части дерева.

Сначала с черенка нужно удалить нижние веточки и хвою, оставив оголенную часть, которую впоследствии будут заглублять в почву.

Как подготовить черенки елки к посадке

После обрезки нижней части веточки садовница советует слегка обработать её ножом. Для этого нужно осторожно сделать несколько неглубоких надрезов на оголенной части черенка.

Затем подготовленные веточки нужно положить в воду комнатной температуры. Ольга Мартинишин советует оставить их там не менее чем на 8 часов. При желании можно выдерживать черенки до суток.

Чтобы подготовить воду, садовница предлагает добавить в неё небольшое количество мёда или сахара - буквально на кончике ложки. В то же время это её домашний совет, а не гарантированный способ ускорить образование корней.

Советы Ольги Мартинишин / Фото: скриншот

Видео с советами Ольги Мартинишин по размножению голубой и зеленой ели можно посмотреть по ссылке.

Как посадить елку черенками и где их хранить

После замачивания черенки нужно высадить в емкость с питательной почвой. Для этого подойдет коробка или другая подходящая тара.

Веточки следует заглубить в землю до той части, с которой предварительно удалили хвою, а почву вокруг них хорошо уплотнить.

Важно также правильно выбрать место для будущих саженцев. По словам Ольги Мартинишин, оставлять их в темном подвале не стоит. Лучше найти помещение, где есть немного света, но нет сильного мороза. Это могут быть лестничная клетка или парник.

Если черенки будут находиться в парнике, сверху их нужно накрыть, создав эффект теплицы. Также важно следить за состоянием почвы.

Сколько времени нужно, чтобы елка пустила корни

Размножение хвойных растений черенками требует терпения. Как объяснила садовница, быстро получить укоренившийся саженец не получится.

Первые признаки развития можно заметить только спустя длительное время. По словам Ольги Мартинишин, иногда приходится ждать аж до следующей осени.

Одним из признаков того, что черенок начал укореняться, является появление новых почек на кончиках веточек.

Поэтому не стоит спешить выбрасывать черенки, если они не начали расти через несколько недель. Размножение ели - длительный процесс, требующий правильного ухода и терпения.

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