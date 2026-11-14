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Зацветет уже в первый год: хитрый способ осенней посадки гортензии

Анна Ярославская
14 ноября 2026, 14:48
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Метельчатая гортензия осенью приживается лучше, чем весной. Садовод рассказал, чем подкислить почву и как высадить саженец сорта Colorful Cocktail.
Гортензия
Посадка гортензии осенью - залог цветения в следующем сезоне / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Почему осенняя посадка гортензии надежнее весенней
  • Чем подкислить почву без покупного субстрата
  • Как высадить саженец, чтобы земля не осела

Если посадить метельчатую гортензию осенью, у нее будет несколько месяцев на адаптацию к первому сезону. Весенние саженцы в части регионов Украины попадают под жару раньше, чем успевают прижиться. Свой алгоритм посадки на примере сорта Colorful Cocktail показал садовод Валерий, автор YouTube-канала "Наша дача!".

Для этого сорта он выбрал полутень: участок между кустами бересклета и голубики, где растению хватит пространства для развития. Куст вырастет примерно до 100 см, а цвести будет с июня по сентябрь, иногда и дольше.

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Саженец привезен из Нидерландов, и выбор именно этой разновидности неслучаен.

"Этот сорт неоднократный победитель различных выставок в Европе среди гортензий, и он получал медали, грамоты и так далее. То есть его очень любят садоводы", - рассказал Валерий.

Почва для гортензии - как подготовить посадочную яму

Главный акцент садовод делает на субстрате, которым заполняют яму, ведь гортензия предпочитает среду с низким pH. Дорогие магазинные смеси для этого не понадобились.

"Мы не покупали специальный грунт для посадки гортензии, но сходили в лес и набрали хвойного опада, который имеет кислые показатели, что лучше всего подходит для будущего развития гортензии. Землю, которую выбрали из посадочной ямы, добавляем к опаду и немножко перемешиваем", - отмечает Валерий.

По его словам, яму готовят так же, как под голубику, которой тоже нужна аналогичная среда. Для закрепления эффекта в смесь вносят еще один компонент.

"Дополнительно мы добавим также подкислитель грунта в виде серы коллоидной. И за счет того, что мы заправим грунт этой серой, кислота будет довольно долгое время потом поглощаться корневой системой растения", - подчеркивает садовод.

Почему гортензии становятся зелеными
Почему гортензии становятся зелеными / Инфографика: Главред

Последний ингредиент - удобрение пролонгированного действия с формулой 0-13-31: без азота, с фосфором и калием. Его гранулы похожи на мелкие камешки. Они разлагаются в течение долгого времени и постепенно отдают растению питательные вещества. Всю смесь тщательно перемешивают, чтобы компоненты распределились равномерно.

Корни перед посадкой не обрезают, а лишь немного расправляют. На дно ямы насыпают подготовленный грунт и уплотняют его, чтобы позже земля не просела вместе с растением. Затем саженец держат по центру, засыпают остатком смеси, снова уплотняют и формируют вокруг куста лунку-"чашу". Напоследок растение обильно поливают.

Когда сажать гортензию - осенью или весной

Валерий однозначно за осеннюю посадку, независимо от того, какая у саженца корневая система - закрытая или открытая.

"Осенью. Почему? Потому что есть сейчас время, ей хорошо зацепиться, укорениться", - убежден садовод.

Весенняя посадка, по его наблюдениям, подходит далеко не для всей страны.

"А если высаживать весной, то, к сожалению, у нас в некоторых регионах Украины не бывает вот этого подходящего периода по температуре, по погоде для гортензии. Мы посадили, она еще не успела укорениться, и сразу жара, и нехватка влаги для растения, и растение не очень хорошо развивается", - предупреждает Валерий.

Зато осенняя посадка дает ощутимый выигрыш во времени.

"Поэтому осенью посадка, на мой взгляд, это залог того, что в следующем сезоне мы уже такие сигнальные цветочки на этом растении увидим", - отмечает автор YouTube-канала.

Для успеха, по его мнению, важны не только сроки.

"Как видим, главное правильно заправить грунт для посадочной ямы, подобрать саженец нужного сорта и вида, чтобы потом цветение не разочаровало в будущем", - подчеркивает садовод.

Смотрите видео - Как посадить гортензию осенью:

Ранее Главред писал, что разные виды гортензий закладывают цветочные почки в разное время, поэтому осенняя обрезка для некоторых из них может оказаться губительной. Опытные садоводы объяснили, как правильно обрезать гортензию на зиму и какие растения лучше не трогать до весны.

Также мы писали, как правильно посадить многолетние хризантемы, как их размножать и что можно посадить рядом с ними на клумбе.

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