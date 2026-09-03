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Осенняя ошибка с гортензиями: как не лишить сад цветов в следующем году

Анна Ярославская
3 сентября 2026, 11:28
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Прежде чем браться за секатор, нужно разобраться, на каких побегах растение закладывает цветочные почки.
Обрезка гортензий
Названы пять видов гортензий, которые нельзя обрезать осенью / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

  • Осенняя обрезка кустов уничтожает будущие почки
  • Большинству видов гортензий нужна весенняя стрижка
  • Сухие соцветия зимой защищают побеги от мороза

Осенью сад постепенно готовится к зиме, и у многих садоводов возникает желание привести кусты гортензий в порядок - обрезать сухие соцветия и укоротить побеги. Однако именно здесь легко допустить ошибку, которая лишит растение пышного цветения в следующем году. Разные виды гортензий закладывают цветочные почки в разное время, поэтому осенняя обрезка для некоторых из них может оказаться губительной. Опытные садоводы объяснили, как правильно обрезать гортензию на зиму и какие растения лучше не трогать до весны.

Как пишет Martha Stewart, гортензии считаются достаточно выносливыми растениями, однако неправильная обрезка может замедлить их рост. Определенные разновидности цветут на старых побегах. Это означает, что будущие цветочные почки формируются на уже существующих ветвях осенью и зимой. Если сильно обрезать куст в этот период, вместе с ветками можно случайно удалить и все цветочные почки, которые должны были распуститься в следующем году.

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Какие гортензии нельзя обрезать осенью

1. Крупнолистная гортензия

Крупнолистную гортензию (Hydrangea macrophylla) следует обрезать в конце зимы или ранней весной - до того, как растение начнет давать новые побеги.

"После того как цветы в конце лета побуреют, мы рекомендуем оставить их на кусте до конца зимы", - сказала сертифицированный эксперт по садоводству Лотте Берендсен.

Зимой засохшие соцветия защищают молодые почки растения от холода и заморозков. Когда приходит время обрезки, эксперт советует удалить все отцветшие и сухие соцветия, срезая их до первой здоровой пары листьев.

При этом не стоит слишком сильно укорачивать побеги: чрезмерная обрезка также может негативно сказаться на росте растения.

2. Дуболистная гортензия

Лучшее время для обрезки дуболистной гортензии (Hydrangea quercifolia) - лето, примерно июнь–июль, сразу после окончания цветения.

Если обрезать ее осенью, это существенно повлияет на рост в следующем году, поскольку вы можете случайно удалить большое количество новых почек.

Кроме того, дуболистная гортензия обычно вообще не нуждается в сильной обрезке. Если куст не разросся чрезвычайно сильно, интенсивная обрезка ему не требуется.

Достаточно удалить сухие и отмершие ветви. При формировании куста за один раз не следует удалять более трети его общего объема - это поможет сохранить растение здоровым и сильным.

3. Горная гортензия

Отцветшие соцветия горной гортензии (Hydrangea serrata) лучше оставить на кусте до весны. Они помогают защищать молодые побеги и цветочные почки от зимних холодов.

Эксперт рекомендует удалять сухие и старые побеги непосредственно перед началом вегетационного периода - в конце зимы или самом начале весны.

4. Метельчатая гортензия

Метельчатая гортензия (Hydrangea paniculata) - одна из самых популярных разновидностей, известная своей высокой морозостойкостью.

Этот кустарник растет вертикально, однако под тяжестью крупных конусовидных соцветий его ветви обычно начинают красиво изгибаться.

Обрезать метельчатую гортензию лучше в конце зимы или ранней весной. В это время можно удалить отцветшие соцветия, а также укоротить ветви, чтобы скорректировать размер и улучшить форму куста.

5. Черешковая гортензия

Черешковую гортензию (Hydrangea anomala) обрезают летом, после окончания цветения.

В целом, эти растения не нуждаются в сильной обрезке - достаточно удалить засохшие соцветия и отмершие или поврежденные ветви.

Почему гортензии становятся зелеными
Почему гортензии становятся зелеными / Инфографика: Главред

Как сделать обрезку гортензии осенью

На YouTube-канале Gardening Know How также подтвердили: прежде чем браться за секатор, важно разобраться, на каких побегах именно ваше растение закладывает цветочные почки.

"Вопреки распространенному мнению, гортензии не нуждаются в сильной обрезке. Более того, если слишком сильно укоротить куст, в следующем сезоне он может цвести гораздо хуже", - рассказали на канале.

Одни виды гортензий цветут на старых побегах. Это означает, что цветочные почки для следующего года они формируют еще в предыдущем сезоне. Другие виды цветут только на молодых побегах - то есть почки появляются уже на приросте текущего года. Последние особенно хорошо подходят для регионов с холодными зимами, поскольку их будущие цветочные почки еще не успевают сформироваться и поэтому не могут пострадать от морозов. Существуют и новые сорта, которые сочетают оба свойства: они способны цвести как на старых, так и на молодых побегах.

Метельчатые гортензии технически можно обрезать осенью или очень ранней весной. Однако лучше все же дождаться весны.

"В середине октября на растении еще нет почек, из которых появятся цветы в следующем сезоне. Они сформируются только следующей весной. Кроме того, сухие соцветия красиво выглядят зимой и придают саду дополнительную декоративность. Штамбовые гортензии, которые представляют собой привитые метельчатые гортензии, обрезают по тем же правилам. Если вам хочется, чтобы участок выглядел более аккуратно, такие растения можно обрезать поздней осенью, после того как они перейдут в состояние покоя", - рассказала садовод.

Древовидные гортензии очень просты в уходе. Их также рекомендуется обрезать ранней весной, а не осенью, поскольку они цветут только на побегах текущего года.

Дуболистные гортензии получили свое название благодаря листьям, которые напоминают листья дуба. Этот вид цветет на старых побегах, поэтому обрезать его нужно сразу после окончания цветения - и не позже. В этот период можно немного укоротить растение, если необходимо контролировать его размер. Однако в целом дуболистная гортензия вообще не нуждается в обязательной обрезке.

В середине октября цветочные почки на дуболистной гортензии уже будут сформированы и готовы к следующему сезону. Поэтому осенняя обрезка может лишить вас будущего цветения.

Крупнолистные гортензии (Hydrangea macrophylla) - самая сложная группа гортензий с точки зрения рекомендаций по обрезке.

Все гортензии этой группы цветут на старых побегах, однако некоторые современные сорта способны цвести как на старых, так и на новых побегах.

Такие сорта особенно ценны для садоводов из регионов с холодным климатом. Раньше владельцы гортензий нередко полностью теряли перезимовавшие цветочные почки из-за поздних весенних заморозков.

Уже в середине октября на растении будут сформированы почки, которые должны дать цветы в следующем сезоне.

Поскольку большинство сортов этой группы цветет на старых побегах, обрезать их следует только сразу после окончания цветения. Однако рекомендуется по возможности вообще не обрезать такие гортензии, за исключением полностью отмерших ветвей.

Сухие ветви лучше удалить весной, когда растение начнет выпускать новые листья. В этот момент гораздо проще отличить живые побеги от тех, которые растению больше не нужны.

Ветки, которые можно и нужно удалить, обычно становятся очень сухими и древесными, могут быть полыми внутри и имеют более светлый цвет. Поэтому вместо регулярной или радикальной обрезки этой группе гортензий лучше обеспечить минимальный уход: удалять сухие и поврежденные побеги и при необходимости слегка корректировать форму куста.

Смотрите видео - Стоит ли обрезать гортензии осенью:

Ранее Главред писал, какие однолетники идеально сочетаются с гортензиями. Правильно подобранные растения-компаньоны способны сделать клумбу еще более эффектной. Однолетние цветы не только подчеркнут красоту пышных соцветий, но и помогут скрыть оголенные стебли, добавить ярких красок и придать цветнику завершенный вид.

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Об источнике: Gardening Know How

Gardening Know How (@Gardeningknowhow) - это официальный YouTube-канал крупного одноименного англоязычного интернет-портала, который является одним из самых популярных ресурсов по садоводству, огородничеству и растениеводству.

На канале можно найти практические советы по садоводству, уходу за комнатными и садовыми растениями, выращиванию овощей и фруктов, борьбе с вредителями и болезнями, ландшафтному дизайну.

Канал является медиа-продолжением сайта Gardening Know How (основан в 2007 году). Контент создается командой профессиональных садоводов, агрономов, авторов книг по ботанике и ландшафтных дизайнеров.

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