Рыбаки вытащили из Припяти 75-килограммового "монстра" длиной 2,3 метра

Вы узнаете:
- Как обычная рыбалка превратилась в охоту на речного гиганта
- Как сом сломал крючок и едва не ушел от рыбаков
- Что помогло напарникам справиться с гигантской рыбой
Двое рыбаков поймали в Припяти неподалеку от Житковичского района (Беларусь) огромного сома. Вес речного гиганта составил 75 килограммов, а его длина достигла 230 сантиметров.
О многочасовой рыбалке и борьбе с крупной рыбой один из участников по имени Андрей рассказал порталу Leska.by.
Рыбалка началась ранним утром
На воду мужчины вышли около 05:30. Сначала они решили ловить судака на джиг, и уже первая часть рыбалки принесла неплохой результат - на крючок попалась рыба весом около трех килограммов.
После 09:00 напарники переключились на сома. Поклевка произошла практически сразу, однако добыча оказалась настолько сильной, что сломала крючок.
В течение следующих нескольких часов рыбаки еще несколько раз замечали активность сома, но поднять его на поверхность не удавалось. Решающая поклевка произошла только около 14:00.
"Случилась долгожданная поклевка, мощный удар, и спиннинг согнулся в лютую дугу! Сразу руки почувствовали, что это речной монстр", - рассказал Андрей.
Огромный сом оказал серьезное сопротивление
После мощного удара началось продолжительное вываживание. Точное время борьбы рыбак не назвал, однако отметил, что сом оказался очень активным и не собирался сдаваться.
Несмотря на сопротивление речного гиганта, напарникам удалось подвести его к лодке и поднять из воды. Размеры добычи впечатлили даже опытных рыбаков.
"75 кг бойкого сома и 230 см длины данного чудовища радовали наш глаз!" - написал автор публикации.
Для ловли хищника мужчины использовали воблер. Судя по опубликованному рассказу, путь к трофею занял почти весь день: от первых попыток поймать сома до решающей поклевки прошло около пяти часов.
В Припяти ловят и других крупных сомов
Это не первый случай, когда рыбакам удается вытащить из Припяти крупного сома. Ранее Александр рассказал о поимке рыбы длиной 165 сантиметров и весом 29 килограммов.
Тогда борьба с добычей продолжалась более 40 минут. Однако новый улов оказался значительно крупнее, ведь пойманный Андреем и его напарником сом был почти на метр длиннее и весил на 46 килограммов больше.
Ранее Главред писал о том, что рыбак прыгнул в воду за гигантом из глубин размером с человека. Природа продолжает удивлять даже тех, кто проводит на воде большую часть жизни. Даже опытные рыбаки иногда сталкиваются с тем, что кажется невероятным.
Также стало известно о том, что рыба с человеческими зубами держит в страхе целый курорт. Опасный морской "монстр" с мощными челюстями заполонил воды рядом с популярным местом отдыха.
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Об источнике: Leska.by
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