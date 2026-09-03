Рыбаки вытащили из Припяти 75-килограммового "монстра" длиной 2,3 метра

Друзья поймали в Припяти огромного сома весом 75 кг и длиной 230 см. Борьба с речным гигантом в реке началась после мощной поклевки на воблер

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Рыбаки вытащили из Припяти 75-килограммового сома / Коллаж Главред, фото: Leska.by

Вы узнаете:

Как обычная рыбалка превратилась в охоту на речного гиганта

Как сом сломал крючок и едва не ушел от рыбаков

Что помогло напарникам справиться с гигантской рыбой

Двое рыбаков поймали в Припяти неподалеку от Житковичского района (Беларусь) огромного сома. Вес речного гиганта составил 75 килограммов, а его длина достигла 230 сантиметров.

О многочасовой рыбалке и борьбе с крупной рыбой один из участников по имени Андрей рассказал порталу Leska.by.

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Рыбалка началась ранним утром

На воду мужчины вышли около 05:30. Сначала они решили ловить судака на джиг, и уже первая часть рыбалки принесла неплохой результат - на крючок попалась рыба весом около трех килограммов.

После 09:00 напарники переключились на сома. Поклевка произошла практически сразу, однако добыча оказалась настолько сильной, что сломала крючок.

Первой на крючок попалась рыба весом около трех килограммов / Фото: Leska.by

В течение следующих нескольких часов рыбаки еще несколько раз замечали активность сома, но поднять его на поверхность не удавалось. Решающая поклевка произошла только около 14:00.

"Случилась долгожданная поклевка, мощный удар, и спиннинг согнулся в лютую дугу! Сразу руки почувствовали, что это речной монстр", - рассказал Андрей.

Огромный сом оказал серьезное сопротивление

После мощного удара началось продолжительное вываживание. Точное время борьбы рыбак не назвал, однако отметил, что сом оказался очень активным и не собирался сдаваться.

Огромный сом оказал серьезное сопротивление / Фото: Leska.by

Несмотря на сопротивление речного гиганта, напарникам удалось подвести его к лодке и поднять из воды. Размеры добычи впечатлили даже опытных рыбаков.

"75 кг бойкого сома и 230 см длины данного чудовища радовали наш глаз!" - написал автор публикации.

Для ловли хищника мужчины использовали воблер. Судя по опубликованному рассказу, путь к трофею занял почти весь день: от первых попыток поймать сома до решающей поклевки прошло около пяти часов.

В Припяти ловят и других крупных сомов Это не первый случай, когда рыбакам удается вытащить из Припяти крупного сома. Ранее Александр рассказал о поимке рыбы длиной 165 сантиметров и весом 29 килограммов. Тогда борьба с добычей продолжалась более 40 минут. Однако новый улов оказался значительно крупнее, ведь пойманный Андреем и его напарником сом был почти на метр длиннее и весил на 46 килограммов больше.

Ранее Главред писал о том, что рыбак прыгнул в воду за гигантом из глубин размером с человека. Природа продолжает удивлять даже тех, кто проводит на воде большую часть жизни. Даже опытные рыбаки иногда сталкиваются с тем, что кажется невероятным.

Также стало известно о том, что рыба с человеческими зубами держит в страхе целый курорт. Опасный морской "монстр" с мощными челюстями заполонил воды рядом с популярным местом отдыха.

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