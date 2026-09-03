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Рыбаки вытащили из Припяти 75-килограммового "монстра" длиной 2,3 метра

Константин Пономарев
3 сентября 2026, 11:43
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Друзья поймали в Припяти огромного сома весом 75 кг и длиной 230 см. Борьба с речным гигантом в реке началась после мощной поклевки на воблер
Рыбаки вытащили из Припяти 75-килограммового сома
Рыбаки вытащили из Припяти 75-килограммового сома / Коллаж Главред, фото: Leska.by

Вы узнаете:

  • Как обычная рыбалка превратилась в охоту на речного гиганта
  • Как сом сломал крючок и едва не ушел от рыбаков
  • Что помогло напарникам справиться с гигантской рыбой

Двое рыбаков поймали в Припяти неподалеку от Житковичского района (Беларусь) огромного сома. Вес речного гиганта составил 75 килограммов, а его длина достигла 230 сантиметров.

О многочасовой рыбалке и борьбе с крупной рыбой один из участников по имени Андрей рассказал порталу Leska.by.

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Рыбалка началась ранним утром

На воду мужчины вышли около 05:30. Сначала они решили ловить судака на джиг, и уже первая часть рыбалки принесла неплохой результат - на крючок попалась рыба весом около трех килограммов.

После 09:00 напарники переключились на сома. Поклевка произошла практически сразу, однако добыча оказалась настолько сильной, что сломала крючок.

Первой на крючок попалась рыба весом около трех килограммов
Первой на крючок попалась рыба весом около трех килограммов / Фото: Leska.by

В течение следующих нескольких часов рыбаки еще несколько раз замечали активность сома, но поднять его на поверхность не удавалось. Решающая поклевка произошла только около 14:00.

"Случилась долгожданная поклевка, мощный удар, и спиннинг согнулся в лютую дугу! Сразу руки почувствовали, что это речной монстр", - рассказал Андрей.

Огромный сом оказал серьезное сопротивление

После мощного удара началось продолжительное вываживание. Точное время борьбы рыбак не назвал, однако отметил, что сом оказался очень активным и не собирался сдаваться.

Огромный сом оказал серьезное сопротивление
Огромный сом оказал серьезное сопротивление / Фото: Leska.by

Несмотря на сопротивление речного гиганта, напарникам удалось подвести его к лодке и поднять из воды. Размеры добычи впечатлили даже опытных рыбаков.

"75 кг бойкого сома и 230 см длины данного чудовища радовали наш глаз!" - написал автор публикации.

Для ловли хищника мужчины использовали воблер. Судя по опубликованному рассказу, путь к трофею занял почти весь день: от первых попыток поймать сома до решающей поклевки прошло около пяти часов.

В Припяти ловят и других крупных сомов

Это не первый случай, когда рыбакам удается вытащить из Припяти крупного сома. Ранее Александр рассказал о поимке рыбы длиной 165 сантиметров и весом 29 килограммов.

Тогда борьба с добычей продолжалась более 40 минут. Однако новый улов оказался значительно крупнее, ведь пойманный Андреем и его напарником сом был почти на метр длиннее и весил на 46 килограммов больше.

Ранее Главред писал о том, что рыбак прыгнул в воду за гигантом из глубин размером с человека. Природа продолжает удивлять даже тех, кто проводит на воде большую часть жизни. Даже опытные рыбаки иногда сталкиваются с тем, что кажется невероятным.

Также стало известно о том, что рыба с человеческими зубами держит в страхе целый курорт. Опасный морской "монстр" с мощными челюстями заполонил воды рядом с популярным местом отдыха.

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Об источнике: Leska.by

Leska.by - белорусская социальная сеть для любителей рыбалки. На платформе публикуются отчеты об уловах, тематические статьи, прогнозы клёва, советы рыбаков, карты глубин и рыболовных мест. Пользователи также могут делиться фотографиями и личным опытом.

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