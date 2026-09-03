Как хранить картофель осенью, чтобы он не прорастал — лайфхак от огородницы

Вы узнаете:
- Как хранить картофель, чтобы он не гнил и не прорастал
- Что положить в ящик с картофелем для лучшего хранения
- Какие овощи и природные средства помогут сохранить урожай
После сбора урожая важно правильно организовать хранение картофеля, ведь осенью и зимой овощ может начать гнить, терять влагу, увядать или прорастать.
Главред узнал, что блогерша и автор YouTube-канала "Огородница из Одессы" Лариса поделилась советами, которые помогут дольше сохранить картофель. По её словам, особое внимание нужно уделить температуре, вентиляции и влажности, а также можно использовать доступные природные средства.
Как правильно хранить картофель осенью
Прежде всего картофель нужно разместить в прохладном и сухом помещении с постоянным притоком воздуха. Для этого подойдет погреб, кладовая, застекленный балкон, лоджия или коридор.
"Чем выше температура в помещении, тем быстрее протекают биологические процессы в картофеле", - подчеркнула Лариса.
В чем лучше хранить картофель
Для хранения урожая эксперт советует использовать ящики, обеспечивающие доступ воздуха. Важно также не насыпать картофель слишком толстым слоем и оставлять промежутки между емкостями.
"Так происходит постоянное проветривание, и влага, выделяемая картофелем, высыхает, процесс гниения не развивается", - пояснила огородница.
Зачем хранить картофель вместе со свеклой
Один из необычных лайфхаков для хранения картофеля - положить к нему свеклу. По словам Ларисы, этот корнеплод может забирать часть влаги, которую выделяет картофель во время хранения.
"Дело в том, что картофель во время хранения выделяет влагу, а есть корнеплод, которому эта влага как раз жизненно необходима, - это обычная свекла", - пояснила блогерша.
Огородница рекомендует раскладывать свеклу непосредственно в ящиках с картофелем. При этом все овощи перед укладкой на хранение нужно тщательно осмотреть.
Можно ли использовать морковь для хранения картофеля
Вместо свеклы огородница допускает использование моркови. Однако в таком случае также важно проверять каждый овощ перед тем, как класть его к картофелю.
"Даже самое маленькое пятнышко может превратиться в очаг гнили и распространить её на всё вокруг", - предупредила Лариса.
Как каштаны и желуди предотвращают прорастание картофеля
Еще один лайфхак заключается в использовании каштанов или желудей. Их советуют просто разложить среди картофеля в ящике.
"Добавьте на ящик картофеля 5–10 штук каштанов или желудей, просто разбросайте их между клубнями. Они выделяют вещества, которые замедляют прорастание картофеля, а также дополнительно обеззараживают и поглощают влагу", - отметила автор видео.
Смотрите видео о том, как правильно хранить картофель осенью:
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О персоне: Городница из Одессы
Лариса из Одесской области ведёт канал "Огородница из Одессы" о собственном опыте выращивания клубники, огурцов, помидоров и других культур на даче и в частном доме. Она делится практическими советами и демонстрирует свои методы.
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