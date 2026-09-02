Уход за виноградом в сентябре: что посыпать под лозой, чтобы грибок не испортил урожай

Читайте в материале:
- Как защитить виноград от болезней
- Чем посыпать под виноградной лозой в сентябре
- Как сухая горчица помогает винограду
В начале сентября погодные условия часто становятся более благоприятными для развития грибковых заболеваний винограда. Прохладные ночи, дожди и длительное удержание влаги в почве создают условия для активизации патогенов, которые могут повреждать корневую систему.
Главред расскажет, чем посыпать под виноградной лозой в сентябре, чтобы защитить её от болезней.
Как защитить виноград от болезней
Опытные садоводы рекомендуют в начале сентября использовать для этого сухую горчицу, пишет Deccoria. Семена горчицы содержат вещества, которые после измельчения обладают антибактериальным и противогрибковым действием. Попадая в почву, они могут подавлять часть вредных грибков, бактерий и нематод.
Как правильно применять горчицу
В первой половине сентября разрыхлите почву вокруг лозы примерно на 10–15 сантиметров. Делайте это осторожно, чтобы не повредить корни. Затем равномерно рассыпьте одну столовую ложку сухой горчицы и смешайте её с верхним слоем почвы.
Такую обработку достаточно провести один раз за сезон. Не увеличивайте количество порошка, поскольку избыток горчицы может нарушить баланс микроорганизмов в почве.
Для профилактики грибковых заболеваний также важно регулярно обрезать виноград, убирать опавшие листья и другие растительные остатки, а также обеспечивать лозу сбалансированным питанием. Комплексный уход поможет поддержать растение после плодоношения и подготовить его к зимовке.
Смотрите видео о том, как правильно обрезать виноград осенью:
@vinogradni_vusa Обрезка ✂️ на обратный рост и укрытие однолетнего саженца винограда. Так он будет зимовать ? #виноград#виноградник#обрезкавиноградаосенью#обрезкавинограда#укрытиевинограда#обрезканаобратныйрост#садоогород#виноградарь♬ оригинальный звук - Виноградные усы
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Об источнике: Deccoria
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