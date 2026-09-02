Уход за виноградом в сентябре: что посыпать под лозой, чтобы грибок не испортил урожай

Сентябрьская влажная погода может создавать благоприятные условия для развития грибковых болезней винограда.

https://glavred.info/sad-ogorod/uhod-za-vinogradom-v-sentyabre-chto-posypat-pod-lozoy-chtoby-gribok-ne-isportil-urozhay-10793543.html Ссылка скопирована

Чем обработать виноград от болезней / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

Как защитить виноград от болезней

Чем посыпать под виноградной лозой в сентябре

Как сухая горчица помогает винограду

В начале сентября погодные условия часто становятся более благоприятными для развития грибковых заболеваний винограда. Прохладные ночи, дожди и длительное удержание влаги в почве создают условия для активизации патогенов, которые могут повреждать корневую систему.

Главред расскажет, чем посыпать под виноградной лозой в сентябре, чтобы защитить её от болезней.

видео дня

Как защитить виноград от болезней

Опытные садоводы рекомендуют в начале сентября использовать для этого сухую горчицу, пишет Deccoria. Семена горчицы содержат вещества, которые после измельчения обладают антибактериальным и противогрибковым действием. Попадая в почву, они могут подавлять часть вредных грибков, бактерий и нематод.

Как правильно применять горчицу

В первой половине сентября разрыхлите почву вокруг лозы примерно на 10–15 сантиметров. Делайте это осторожно, чтобы не повредить корни. Затем равномерно рассыпьте одну столовую ложку сухой горчицы и смешайте её с верхним слоем почвы.

Такую обработку достаточно провести один раз за сезон. Не увеличивайте количество порошка, поскольку избыток горчицы может нарушить баланс микроорганизмов в почве.

Что любит и чего не любит виноград / Инфографика: Главред

Для профилактики грибковых заболеваний также важно регулярно обрезать виноград, убирать опавшие листья и другие растительные остатки, а также обеспечивать лозу сбалансированным питанием. Комплексный уход поможет поддержать растение после плодоношения и подготовить его к зимовке.

Смотрите видео о том, как правильно обрезать виноград осенью:

Читайте также:

Об источнике: Deccoria Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках. Ресурс ориентирован на широкую аудиторию - от новичков до опытных пользователей - и ежемесячно привлекает миллионы читателей, помогая им создавать уютный дом и ухоженный сад.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред