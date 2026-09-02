Как осенью быстро высушить обувь после дождя: хитрый трюк с газетой

Вы узнаете:
- Как высушить обувь после осеннего дождя
- Почему газета лучше фена для сушки обуви
Осенью увеличивается количество осадков, а вместе с этим возникает проблема с мокрой обувью. Когда дожди идут каждый день, быстро высушить обувь бывает очень сложно.
Но Главред узнал, что суперхозяйка Ирина Гулей в эфире "Завтрак с 1+1" поделилась классным лайфхаком, как высушить обувь так, чтобы она не потеряла свою форму.
Как высушить обувь осенью
Многие пытаются высушить мокрые кроссовки или ботинки с помощью фена. Этот способ действительно работает, но для него нужно потратить немало времени и сил. Кроме того, существует риск, что обувь деформируется и потеряет свой вид.
Поэтому есть лучший вариант, как полностью высушить обувь. Для этого нужна только газета. Из нее нужно сделать несколько шариков, которые необходимо плотно разместить внутри пары кроссовок или туфель.
"Обувь оставляем в сухом тёплом помещении. Газета хорошо впитывает влагу и не деформирует обувь", - подчеркнула Гулей.
Смотрите видео о том, как быстро высушить обувь после дождя:
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Об источнике: "Завтрак с 1+1"
"Завтрак с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1. Выходит по будням. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире, сообщает "Википедия".
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