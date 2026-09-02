Украинские атаки пугают Путина: диктатор срочно усилил личную охрану

Глава Кремля боится за свою жизнь ещё больше.

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Путин вновь увеличил штат ФСО / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Что сообщили аналитики:

Путин усилил личную охрану

Диктатор боится украинских атак и беспокоится из-за покушений на высокопоставленных чиновников

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин усиливает охрану, которая работает на него и высокопоставленных чиновников страны-агрессора России. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

31 августа диктатор подписал указ о расширении штата Федеральной службы охраны (ФСО) России с 785 до 812 человек. Это уже четвёртое увеличение штата ФСО с февраля 2022 года.

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"ФСО резко усилила меры безопасности вокруг Путина и его высокопоставленных чиновников весной 2026 года на фоне ударов украинских беспилотников и роста числа убийств и покушений на высокопоставленных российских военных по всей России", - отметили аналитики.

Только с декабря 2025 года было совершено не менее пяти покушений на высокопоставленных российских военных, включая подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), направленного против командующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковника Александра Чайко 1 августа.

"Путин, вероятно, реагирует усилением личной охраны для поддержания стабильности режима и безопасности своего ближайшего окружения. Путин принял ряд других мер для усиления личной безопасности, в частности проводил время в подземных бункерах, переместил системы противовоздушной обороны ближе к своим резиденциям и массово подверг цензуре российское информационное пространство", - подытожили в ISW.

Чего сейчас больше всего боится Путин

Главред писал, что, по словам политика, бывшего заместителя министра энергетики РФ Владимира Милова, в высших эшелонах власти России накапливается напряжение, а сам кремлевский диктатор Владимир Путин демонстрирует признаки глубокого внутреннего кризиса.

Нынешнее поведение российского президента свидетельствует о страхе и потере контроля. Путин пытается создать образ "сильного лидера", хотя реальность стремительно разрушает этот образ.

Ликвидация военных преступников РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Москве ликвидировали двух сотрудников Министерства внутренних дел России, которые участвовали в боевых действиях против Украины в составе оккупационной российской армии.

Ранее также под Москвой застрелили 44-летнего заместителя командира Центра подготовки Сил спецопераций Вооруженных сил РФ Никиту Кленкова. Офицер ГРУ участвовал в войне против Украины.

Накануне стало известно, что под Брянском ликвидировали российского пилота Дмитрия Голенкова, который пилотировал бомбардировщик Ту-22М3. Он был причастен к ракетным ударам по Днепру и Кременчугу.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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