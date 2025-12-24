В Москве взорвали полицейских, которые пытали украинских пленных - СМИ

Кратко:
- 24 декабря в Москве стало известно о подрыве полицейского авто
- В результате взрыва погибли полицейские, которые участвовали в войне против Украины
- Кроме того, есть доказательства их причастности к пыткам украинских военнопленных
В ночь на 24 декабря в Москве ликвидировали двух сотрудников Министерства внутренних дел России, которые принимали участие в боевых действиях против Украины в составе оккупационной российской армии.
Отмечается, что они, в частности, пытали украинских военнопленных. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники в Главном управлении разведки (ГУР) министерства обороны Украины.
По сообщению источников, инцидент произошел около часа ночи. Местный житель, в знак несогласия с агрессивной политикой страны-агрессора России, ликвидировал двух представителей силового ведомства РФ.
Мужчина подошел к полицейскому участку и бросил в окно служебной машины взрывпакет, в результате чего прогремел взрыв.
В результате взрыва двое полицейских скончались на месте от многочисленных осколочных ранений. Еще двух пострадавших сотрудников экстренно госпитализировали, медики
Источники в ГУР отмечают, что ликвидированные российские полицейские ранее участвовали в боевых действиях против Украины в составе оккупационной российской армии.
Кроме того, есть доказательства их причастности к пыткам украинских военнопленных, которые систематически осуществляют российские оккупанты вопреки Женевским конвенциям и правилам и обычаям войны.
Что известно о подрыве авто в Москве 24 декабря
Как писал Главред, и Москве, в ночь на 24 декабря, произошел очередной подрыв служебного автомобиля сотрудников дорожно-патрульной службы. Инцидент произошел в нескольких сотнях метров от локации, где несколько дней назад взорвалось авто, в котором погиб российский генерал-лейтенант Фанил Сарваров.
По одной из версий, перед взрывом к служебному автомобилю дорожно-патрульной службы подбежал неизвестный мужчина и бросил внутрь пакет со взрывным устройством.
Ликвидация россиян - последние новости
Напомним, утром 22 декабря, в Москве, на улице Ясеневой взорвался автомобиль. В нем находился 56-летний генерал-лейтенант, начальник управления оперативной подготовки Минобороны РФ Фанил Сарваров, который воевал в Чечне, Сирии и Украине. От полученных травм генерал скончался. Его убийство связывают с украинскими спецслужбами.
Главред писал, что в марте в Москве взорвался лимузин, который входит в автопарк кремлевского диктатора Владимира Путина. Свидетели опубликовали в социальных сетях фото горящего автомобиля Aurus Senat, над которым поднимался густой черный дым.
Также весной во временно оккупированном Скадовске Херсонской области взорвался автомобиль Nissan, в котором находились двое российских офицеров.
