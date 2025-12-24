Укр
В Москве взорвали полицейских, которые пытали украинских пленных - СМИ

Инна Ковенько
24 декабря 2025, 15:05обновлено 24 декабря, 15:49
Ликвидированные российские полицейские ранее участвовали в боевых действиях против Украины в составе оккупационной российской армии.
В Москве взорвали полицейских, которые пытали украинских пленных
В Москве взорвали полицейских, которые пытали украинских пленных / Коллаж: Главред, фото: скриншот, росСМИ

Кратко:

  • 24 декабря в Москве стало известно о подрыве полицейского авто
  • В результате взрыва погибли полицейские, которые участвовали в войне против Украины
  • Кроме того, есть доказательства их причастности к пыткам украинских военнопленных

В ночь на 24 декабря в Москве ликвидировали двух сотрудников Министерства внутренних дел России, которые принимали участие в боевых действиях против Украины в составе оккупационной российской армии.

Отмечается, что они, в частности, пытали украинских военнопленных. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники в Главном управлении разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

По сообщению источников, инцидент произошел около часа ночи. Местный житель, в знак несогласия с агрессивной политикой страны-агрессора России, ликвидировал двух представителей силового ведомства РФ.

Мужчина подошел к полицейскому участку и бросил в окно служебной машины взрывпакет, в результате чего прогремел взрыв.
В результате взрыва двое полицейских скончались на месте от многочисленных осколочных ранений. Еще двух пострадавших сотрудников экстренно госпитализировали, медики

Ликвидированные в Москве полицейские 24 декабря 2025 года
Ликвидированные в Москве полицейские 24 декабря 2025 года / Фото: Exilenova+

Источники в ГУР отмечают, что ликвидированные российские полицейские ранее участвовали в боевых действиях против Украины в составе оккупационной российской армии.

Кроме того, есть доказательства их причастности к пыткам украинских военнопленных, которые систематически осуществляют российские оккупанты вопреки Женевским конвенциям и правилам и обычаям войны.

Что известно о подрыве авто в Москве 24 декабря

Как писал Главред, и Москве, в ночь на 24 декабря, произошел очередной подрыв служебного автомобиля сотрудников дорожно-патрульной службы. Инцидент произошел в нескольких сотнях метров от локации, где несколько дней назад взорвалось авто, в котором погиб российский генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

По одной из версий, перед взрывом к служебному автомобилю дорожно-патрульной службы подбежал неизвестный мужчина и бросил внутрь пакет со взрывным устройством.

Ликвидация россиян - последние новости

Напомним, утром 22 декабря, в Москве, на улице Ясеневой взорвался автомобиль. В нем находился 56-летний генерал-лейтенант, начальник управления оперативной подготовки Минобороны РФ Фанил Сарваров, который воевал в Чечне, Сирии и Украине. От полученных травм генерал скончался. Его убийство связывают с украинскими спецслужбами.

Главред писал, что в марте в Москве взорвался лимузин, который входит в автопарк кремлевского диктатора Владимира Путина. Свидетели опубликовали в социальных сетях фото горящего автомобиля Aurus Senat, над которым поднимался густой черный дым.

Также весной во временно оккупированном Скадовске Херсонской области взорвался автомобиль Nissan, в котором находились двое российских офицеров.

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

война России и Украины
Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Полоса богатства уже рядом: четыре знака зодиака станут счастливчиками декабря

Полоса богатства уже рядом: четыре знака зодиака станут счастливчиками декабря

Можно ли пить алкоголь на Святвечер: священник удивил ответом

Можно ли пить алкоголь на Святвечер: священник удивил ответом

Гороскоп на 2026 год: названы самые главные везунчики и в любви, и в финансах

Гороскоп на 2026 год: названы самые главные везунчики и в любви, и в финансах

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке невесты с цветами за 45 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке невесты с цветами за 45 секунд

