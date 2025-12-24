Укр
Читать на украинском
В Москве снова взорвалось авто: погибли двое сотрудников ДПС, есть тяжелые раненые

Инна Ковенько
24 декабря 2025, 08:34
Два инспектора дорожно-патрульной службы скончались на месте от многочисленных осколочных ранений, еще двое получили тяжелые ранения.
В Москве снова взорвалось авто: есть погибшие и раненые
В Москве снова взорвалось авто: есть погибшие и раненые

Кратко:

  • В Москве взорвалось еще одно авто на месте, где ранее подорвали генерала Сарварова
  • Предварительно известно о двух погибших полицейских, еще двое ранены
  • Причастные к взрыву лица пока не установлены, продолжаются следственные действия

В Москве, в ночь на 24 декабря, произошел очередной подрыв служебного автомобиля сотрудников дорожно-патрульной службы. Известно о двух погибших полицейских, еще двое получили тяжелые ранения.

Инцидент произошел в нескольких сотнях метров от локации, где несколько дней назад взорвалось авто, в котором погиб российский генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Об этом сообщают росСМИ.

Взрыв прогремел в 01:30 (по московскому времени) на улице Елецкая. Предварительно, неизвестные забросили самодельное взрывное устройство в окно патрульной машины "Шкода". Местные жители слышали по меньшей мере два громких взрыва, после чего появился дым и вспыхнул пожар.

В результате подрыва два инспектора дорожно-патрульной службы скончались на месте от многочисленных осколочных ранений. Еще двух пострадавших сотрудников экстренно госпитализировали, медики оценивают их состояние как тяжелое.

Причастные к подрыву лица пока не установлены. Силовики изучают записи камер видеонаблюдения, домофонов и видеорегистраторов. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в городе объявлен розыск нападавших.

В Москве снова взорвали авто
В Москве снова взорвали авто

Напомним, как сообщал Главред, утром 22 декабря, в Москве, на улице Ясеневой взорвался автомобиль. В нем находился 56-летний генерал-лейтенант, начальник управления оперативной подготовки Минобороны РФ Фанил Сарваров, который воевал в Чечне, Сирии и Украине. От полученных травм генерал скончался. Его убийство связывают с украинскими спецслужбами.

Главред писал, что в марте в Москве взорвался лимузин, который входит в автопарк кремлевского диктатора Владимира Путина. Свидетели опубликовали в социальных сетях фото горящего автомобиля Aurus Senat, над которым поднимался густой черный дым.

Также весной во временно оккупированном Скадовске Херсонской области взорвался автомобиль Nissan, в котором находились двое российских офицеров.

17 декабря 2024 года в Москве в результате взрыва погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Накануне Служба безопасности Украины заочно объявила ему подозрение.

