'Был на дежурстве, а теперь - при смерти': в РФ взорвали военного преступника

Кратко:
- 3 января в России взорвали капитана Константина Нагайко, причастного к гибели гражданских в селе Гроза
- Капитан РФ получил тяжелые травмы и находится в критическом состоянии
- Нагайко участвовал в ракетных обстрелах Сумской и Харьковской областей
В пятницу, 3 января, в населенном пункте Шуя Ивановской области России подорвали капитана Нагайко Константина Владимировича. В результате взрыва военный преступник, причастный к убийству гражданских лиц в селе Гроза, находится в критическом состоянии. Об этом сообщило ГУР.
Взрыв произошел на территории воинской части, где дежурил командир батареи дивизиона 112 ракетной бригады 1 танковой армии западного военного округа ВС РФ (в/ч 03333) Константин Нагайко.
"Он находился на дежурстве в своей воинской части, а теперь - при смерти", - отметили разведчики.
По данным ГУР, во время взрыва Нагайко получил многочисленные осколочные ранения, в том числе тяжелые травмы головного мозга, из-за чего была проведена срочная трепанация черепа. Сейчас он находится в критическом состоянии.
Что известно о Нагайко
Капитан Константин Нагайко родился 6 ноября 1995 года в городе Свободный Амурской области России. Он получил образование в Санкт-Петербургском университете аэрокосмического приборостроения и в Михайловской военной артиллерийской академии.
Российский военный непосредственно участвовал в войне против Украины. Он причастен к ракетным обстрелам баллистическими ракетами "Искандер" по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковской областях.
Нагайко также причастен к военному преступлению, совершенному 5 октября 2023 года в селе Гроза Купянского района, когда его подразделение совершило ракетный удар по кафе, где проходили поминки. Тогда погибло 59 гражданских лиц, среди которых был восьмилетний мальчик.
В армейских кругах российской 112-й ракетной бригады ходят слухи о том, что у 29-летнего Нагайко почти нет шансов на выживание. Его состояние - критическое.
Ликвидация россиян - последние новости
Напомним, в Москве в результате взрыва ликвидирован генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Взрыв произошел 17 декабря, когда они выходили из дома на Рязанском проспекте, вероятно, взрывное устройство было заложено в самокат.
Также 12 декабря в Кузьминском лесопарке подмосковного региона был ликвидирован заместитель генерального конструктора КБ "Марс" Михаил Шатский, руководитель отдела программного обеспечения. Шатский занимался модернизацией российских крылатых ракет X-59 и разработкой новых БПЛА.
Как сообщал Главред, 27 декабря ГУР МО Украины провело операцию по уничтожению российских офицеров в Запорожье. Благодаря сотрудничеству разведки, СБУ и ВСУ, был проведен точный удар HIMARS во время совещания оккупантов.
Читайте также:
- В Ростовской области РФ взорвали трубопровод - ГУР
- Сел и сразу взрыв: в Москве взорвали машину бывшего сотрудника СБУ Прозорова
- Стоимость около 4,5 млн долл: ГУР под Москвой взорвали военный самолет
Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред