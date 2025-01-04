'Был на дежурстве, а теперь - при смерти': в РФ взорвали военного преступника

В России взорвали командира Константина Нагайко, причастного к убийству 59 гражданских в селе Гроза.

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Капитан, убивший 59 гражданских в Грозе, оказался в критическом состоянии / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, ГУР

Кратко:

3 января в России взорвали капитана Константина Нагайко, причастного к гибели гражданских в селе Гроза

Капитан РФ получил тяжелые травмы и находится в критическом состоянии

Нагайко участвовал в ракетных обстрелах Сумской и Харьковской областей

В пятницу, 3 января, в населенном пункте Шуя Ивановской области России подорвали капитана Нагайко Константина Владимировича. В результате взрыва военный преступник, причастный к убийству гражданских лиц в селе Гроза, находится в критическом состоянии. Об этом сообщило ГУР.

Взрыв произошел на территории воинской части, где дежурил командир батареи дивизиона 112 ракетной бригады 1 танковой армии западного военного округа ВС РФ (в/ч 03333) Константин Нагайко.

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"Он находился на дежурстве в своей воинской части, а теперь - при смерти", - отметили разведчики.

По данным ГУР, во время взрыва Нагайко получил многочисленные осколочные ранения, в том числе тяжелые травмы головного мозга, из-за чего была проведена срочная трепанация черепа. Сейчас он находится в критическом состоянии.

Что известно о Нагайко

Капитан Константин Нагайко родился 6 ноября 1995 года в городе Свободный Амурской области России. Он получил образование в Санкт-Петербургском университете аэрокосмического приборостроения и в Михайловской военной артиллерийской академии.

Российский военный непосредственно участвовал в войне против Украины. Он причастен к ракетным обстрелам баллистическими ракетами "Искандер" по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковской областях.

Нагайко также причастен к военному преступлению, совершенному 5 октября 2023 года в селе Гроза Купянского района, когда его подразделение совершило ракетный удар по кафе, где проходили поминки. Тогда погибло 59 гражданских лиц, среди которых был восьмилетний мальчик.

В армейских кругах российской 112-й ракетной бригады ходят слухи о том, что у 29-летнего Нагайко почти нет шансов на выживание. Его состояние - критическое.

Ликвидация россиян - последние новости

Напомним, в Москве в результате взрыва ликвидирован генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Взрыв произошел 17 декабря, когда они выходили из дома на Рязанском проспекте, вероятно, взрывное устройство было заложено в самокат.

Также 12 декабря в Кузьминском лесопарке подмосковного региона был ликвидирован заместитель генерального конструктора КБ "Марс" Михаил Шатский, руководитель отдела программного обеспечения. Шатский занимался модернизацией российских крылатых ракет X-59 и разработкой новых БПЛА.

Как сообщал Главред, 27 декабря ГУР МО Украины провело операцию по уничтожению российских офицеров в Запорожье. Благодаря сотрудничеству разведки, СБУ и ВСУ, был проведен точный удар HIMARS во время совещания оккупантов.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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