Сел и сразу взрыв: в Москве подорвали машину экс-сотрудника СБУ Прозорова

Василий Прозоров был госпитализирован с тяжелыми ранениями ног.

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В Москве подорвали машину Василия Прозорова / Коллаж: Главред, фото: из открытых источников

В Москве подорвали машину бывшего сотрудника Службы безопасности украины Василия Прозорова. Его Land Cruiser взорвали, когда Василий садился в машину. Об этом сообщают российские пропагандисты, видео уже разлетелось в Сети.

Взрывы произошел на стоянке, где и находился внедорожник. Бывшего сотрудника СБУ госпитализировали с тяжелыми травмами ног.

Сообщается, что Прозоров стал коллаборантом. Изначально он служил в СБУ на должности консультанта-эксперта антитеррористического штаба. С 2014 года он помогал российским оккупантам и передавал им информацию о ходе АТО на востоке Украины.

видео дня

Смотрите видео с подрывом машины Василия Прозорова в Москве:

В Москве подорвали машину Василия Прозорова / фото: скриншот

Напомним, во временно оккупированном Луганске был уничтожен известный предатель, бывший начальник "народной милиции" так называемой "ЛНР" и "депутат народного совета ЛНР" Михаил Филипоненко. Коллаборанта взорвали в его автомобиле, куда была заложена взрывчатка.

Позже в Главном управлении разведки Минобороны рассказали подробности уничтожения предателя Михаила Филипоненко, который ранее служил у российских оккупантов на должности "министра внутренних дел" террористической "ЛНР".

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