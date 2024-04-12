Сел и сразу взрыв: в Москве подорвали машину экс-сотрудника СБУ Прозорова

В Москве подорвали машину бывшего сотрудника Службы безопасности украины Василия Прозорова. Его Land Cruiser взорвали, когда Василий садился в машину. Об этом сообщают российские пропагандисты, видео уже разлетелось в Сети.
Взрывы произошел на стоянке, где и находился внедорожник. Бывшего сотрудника СБУ госпитализировали с тяжелыми травмами ног.
Сообщается, что Прозоров стал коллаборантом. Изначально он служил в СБУ на должности консультанта-эксперта антитеррористического штаба. С 2014 года он помогал российским оккупантам и передавал им информацию о ходе АТО на востоке Украины.
Смотрите видео с подрывом машины Василия Прозорова в Москве:
Напомним, во временно оккупированном Луганске был уничтожен известный предатель, бывший начальник "народной милиции" так называемой "ЛНР" и "депутат народного совета ЛНР" Михаил Филипоненко. Коллаборанта взорвали в его автомобиле, куда была заложена взрывчатка.
Позже в Главном управлении разведки Минобороны рассказали подробности уничтожения предателя Михаила Филипоненко, который ранее служил у российских оккупантов на должности "министра внутренних дел" террористической "ЛНР".
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