Лавровый лист можно использовать для приготовления настоя против тли. Как приготовить домашнее средство, обработать растения и избежать распространенных ошибок.

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Лавровый лист может спасти огород / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как использовать лавровый лист против тли

Как приготовить домашний настой для опрыскивания растений

Каких ошибок следует избегать при борьбе с вредителями

Тля - один из самых распространенных вредителей садовых и огородных культур. Она поселяется на молодых побегах, листьях и бутонах, высасывает растительные соки и постепенно ослабляет растения. Для борьбы с ней садоводы используют различные средства, в том числе домашние настои. Одним из таких вариантов является обычный лавровый лист. Главред расскажет подробнее.

Как пишет французское издание Mon Jardin & Ma Maison, даже высушенные лавровые листья, которые уже утратили часть своего аромата, можно использовать для приготовления настоя. Считается, что насыщенный запах лавра способен отпугивать мелких вредителей, в частности тлю. В то же время надежных научных доказательств эффективности именно домашнего лаврового настоя против тли пока недостаточно.

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Почему лавровый лист используют против тли

Лавр благородный (Laurus nobilis), который широко применяется в кулинарии, содержит ароматические эфирные масла. Именно они придают листьям характерный насыщенный запах.

В состав эфирного масла лавра входят 1,8-цинеол, известный также как эвкалиптол, линалоол, сабинен, альфа-пинен и другие летучие соединения.

В садоводстве существует предположение, что аромат этих веществ может создавать неблагоприятные условия для некоторых насекомых.

Особенно актуальной такая проблема является для роз, фасоли, капусты и молодых овощных растений, на которых тля часто образует крупные колонии.

Вредители обычно скапливаются на нижней стороне листьев и нежных побегах. Из-за их деятельности листья могут скручиваться, желтеть и терять здоровый вид.

Однако лавровый настой следует рассматривать лишь как экспериментальное вспомогательное средство, а не полноценную замену проверенным методам защиты растений.

Видео о том, чем полезен лавровый лист, можно посмотреть здесь:

Как приготовить настой лаврового листа от тли

Для приготовления домашнего средства понадобятся простые ингредиенты, которые легко найти на кухне.

Ингредиенты:

4 сухих лавровых листа;

1 литр горячей воды.

Способ приготовления:

Положите сухие лавровые листья в термостойкую емкость. Залейте их 1 литром кипятка. Накройте емкость крышкой и оставьте настаиваться не менее чем на 3 часа. Тщательно процедите жидкость, чтобы удалить остатки листьев. Дождитесь полного остывания настоя. Перелейте готовое средство в пульверизатор.

Согласно рекомендациям, приведенным во французском издании, полученным настоем можно осторожно опрыскивать листья растений, уделяя особое внимание нижней стороне, где чаще всего поселяется тля.

Важно не применять горячий раствор, поскольку это может повредить нежные ткани растений.

Перед полноценным использованием домашнего настоя стоит проверить его на небольшом участке растения и понаблюдать за реакцией в течение 24–48 часов.

Где пригодится лавровый лист / Инфографика: Главред

Как использовать лавровый лист при большом количестве тли

Если колонии вредителей уже заметны на листьях и побегах, некоторые садоводы используют более концентрированные настои.

Для приготовления такого средства берут примерно 10 сухих лавровых листьев на 1 литр воды.

Смесь настаивают, охлаждают и процеживают, после чего используют для опрыскивания.

В народных рекомендациях также встречается отвар из 50 г сухих лавровых листьев на 1 литр воды.

Однако важно помнить, что увеличение концентрации не гарантирует лучшего результата. Слишком насыщенные домашние смеси могут повредить чувствительные листья.

В источнике также упоминается добавление черного мыла для лучшего прилипания раствора к поверхности растений. Однако использовать произвольное количество бытового мыла, особенно концентрированного, нежелательно. Безопаснее выбирать специальные средства против тли, разрешенные для соответствующих культур, и следовать инструкции производителя.

Как ещё можно использовать лавровые листья на огороде

Помимо опрыскивания, некоторые садоводы раскладывают измельченные сухие лавровые листья у основания растений.

Считается, что его запах может создавать дополнительный ароматический барьер для насекомых.

Чаще всего такой способ применяют возле фасоли, капусты и других культур, которые могут страдать от тли.

Однако эффективность такого метода научно не доказана. Поэтому раскладывание лавровых листьев не стоит считать надёжным способом защиты огорода.

Гораздо важнее регулярно осматривать растения и своевременно реагировать на появление первых колоний вредителей.

Как избавиться от тли без агрессивной химии

Для борьбы с тлей садоводы могут использовать несколько проверенных методов.

Прежде всего стоит попробовать смыть насекомых струей воды. Такой способ помогает физически удалить вредителей с листьев и побегов, если растение достаточно крепкое.

При значительном поражении можно удалить наиболее поврежденные части растения, если это не повредит его дальнейшему развитию.

Важно также поддерживать естественных врагов тли. Особенно полезны божьи коровки, личинки золотоочек и другие насекомые, питающиеся мелкими вредителями.

При необходимости можно использовать специальное инсектицидное мыло или садовые масла, предназначенные для борьбы с тлей.

Именно такие методы рекомендуют специалисты Калифорнийского университета в рамках программы интегрированной защиты растений.

Какие лавровые листья нельзя использовать для обработки растений

Особое внимание нужно уделить правильному выбору растения.

Для приготовления домашнего настоя в описанном рецепте используют исключительно лавр благородный (Laurus nobilis) - тот самый, который продается как кулинарная специя.

Его нельзя путать с другими растениями, имеющими похожие названия.

В частности, олеандр и лавровишня содержат токсичные вещества, поэтому использовать их для таких домашних рецептов опасно.

Листья кулинарного лавра обычно удлиненные, плотные, темно-зеленые и обладают характерным пряным ароматом.

Проще всего использовать обычный пищевой лавровый лист из магазина, происхождение которого известно.

Также стоит учитывать, что старые высушенные листья постепенно теряют аромат. Соответственно, концентрация ароматических веществ в настое может быть меньше, чем в средстве из более свежего сырья.

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