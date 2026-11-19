Главное:
- РФ нанесла удар по жилому дому в Изюме
- В результате атаки пострадали 12 человек, среди них 4 детей
- Под завалами могут находиться люди, на месте работают спасатели
Российские войска нанесли удар по жилому дому в Изюме Харьковской области. В результате атаки пострадали 12 человек, среди них четверо детей.
Под завалами могут находиться люди. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
Сначала было известно о двух пострадавших, однако впоследствии число раненых возросло до 12. Медики оказали помощь четырём детям.
В результате удара в жилом доме разрушен подъезд. Кроме того, загорелась квартира на пятом этаже дома напротив.
"В результате удара разрушен подъезд. Также произошло возгорание квартиры на пятом этаже в доме напротив", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий российской атаки.
Какой новый реактивный дрон испытывает РФ
Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Россия проводит исследовательские испытания реактивного дрона "Герань-6", который сможет разгоняться до 1000 км/ч и нести достаточно крупную боевую часть.
По его словам, реактивные "Шахеды" и другие реактивные беспилотники летают со скоростью от 500 до 1000 км/ч - как крылатые ракеты. Если аппарат летит со скоростью около 800 км/ч, перехватчик должен двигаться как минимум так же быстро, поэтому эффективное кинетическое уничтожение таких целей чрезвычайно сложно.
"Мы должны быть к этому готовы", - подчеркнул он.
Удары РФ по Украине - последние новости
Главред писал, что в ночь на 19 ноября российские войска атаковали несколько областей Украины. Под ударами оказались Запорожье, Днепропетровская, Харьковская и Полтавская области. В результате обстрелов есть погибший и раненые.
Ранее сообщалось, что Россия может готовить массированный удар по Украине. Оккупанты уже сосредоточили ракетное вооружение сразу в трех приграничных регионах: Брянской, Воронежской и Курской областях. Об этом 18 ноября сообщил мониторинговый канал "еРадар".
Напомним, днём в среду, 18 ноября, страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами. В Печерском районе зафиксировано попадание обломков БПЛА в 28-этажный жилой дом на уровне 11-го этажа.
Читайте также:
- На Крымском мосту раздавались взрывы, движение поездов остановлено: что известно
- РФ нанесла удар по Одессе и Киевской области, есть раненые и разрушения: куда попал враг
- Российские дроны стали опаснее: Флеш предупредил о новой угрозе для Украины
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред