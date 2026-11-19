Россия, по словам бывшего главы ЦПД, хочет продать США и Китаю развитие Северного морского пути, поскольку не имеет технологий для добычи ресурсов.

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Коваленко назвал основные итоги трехсторонних переговоров лидеров США, РФ и КНР / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Главное из заявления:

Встреча длилась полтора часа и не принесла прорывов

Россия хочет продать США и Китаю развитие Северного морского пути

Позиция США по Тайваню прояснится в 2027 году

Трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и диктатора страны-агрессора РФ Владимира Путина в китайском Шэньчжэне не принесла никаких прорывов для Украины. Переговоры длились всего около полутора часов и были нужны прежде всего для "картинки" и громкого заявления о ядерном оружии. Об этом сообщил экс-глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Он подчеркнул, что встречу лидеров трех стран не стоит воспринимать как новую Ялтинскую конференцию, о которой много писали накануне.

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"Ничего об Украине, и вообще никаких прорывов - формальность. Это не Ялта 2.0, как многие писали и раздували", - написал Коваленко.

Чего хотят от встречи Россия, США и Китай

По словам Коваленко, каждая из сторон пришла на переговоры со своими экономическими интересами. Россия пытается предложить Вашингтону и Пекину одновременно развитие Северного морского пути, поскольку сама не располагает технологиями для разработки ресурсов.

Интерес американского президента эксперт описал так.

"Трамп хочет зарабатывать на России как на сырьевом придатке", - отметил Коваленко.

Пекин, по его мнению, преследует собственные цели в отношении России.

"Китай стремится вытеснить западную технологическую базу из РФ, чтобы сделать её полностью зависимой от китайских технологий, и добывать и выкачивать из неё всё, что можно", - пояснил экс-глава ЦПД.

Пост Андрея Коваленко / Скриншот

Отступят ли США от поддержки Тайваня

Отдельно Коваленко прокомментировал позицию Трампа в отношении Тайваня. По его словам, ничего нового американский президент не сказал, ведь его предшественник Джо Байден также не поддерживал независимость острова.

"Но с точки зрения безопасности Тайвань необходим для безопасности Японии и союзников США, поэтому его всегда поддерживали. Отступят ли США от этой поддержки, станет ясно в 2027 году", - отметил эксперт.

Отдельно Коваленко оценил, что получил от встречи Путин. По его словам, кремлевский диктатор "получил фоточку с геополитическими лидерами мира".

Хроника завершения войны Дональдом Трампом / Инфографика: Главред

О чем говорили лидеры во время встречи - основные заявления

Как писал Главред, трехсторонняя встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне не принесла публичных договоренностей относительно войны в Украине, однако все трое лидеров обозначили свои позиции по вопросам международной безопасности, ядерного разоружения и глобальных конфликтов. Наибольшее внимание Украине уделили американский и российский президенты, тогда как китайский лидер сосредоточился на глобальной стабильности.

О чём заявил Си Цзиньпин

Глава КНР назвал встречу историческим событием и подчеркнул особую ответственность трех государств за международную безопасность. Он упомянул совместную борьбу стран во Второй мировой войне и призвал Вашингтон и Москву поддерживать конструктивные отношения с Пекином.

"Главная тема - поддержание мира во всем мире и содействие стратегической стабильности в отношениях между великими державами", - заявил Си Цзиньпин.

Отдельно китайский лидер подчеркнул взаимозависимость современного мира и необходимость координации между ведущими государствами. Украину и Иран в своей вступительной речи он не упомянул.

"На фоне беспрецедентных тектонических изменений глобального масштаба мир нельзя назвать спокойным. Именно в беду проверяется чувство долга. Наши три государства должны подать достойный пример", - подчеркнул глава КНР.

О чём заявил Владимир Путин

Российский диктатор и военный преступник Путин сделал акцент на совместной ответственности трех стран за международную безопасность. Также он предложил обсудить экономические связи, продовольственную и энергетическую безопасность, а также противодействие международному терроризму.

Отдельно Путин упомянул российскую войну против Украины и сообщил, что этот вопрос уже обсуждался во время его двусторонней встречи с Трампом, которая состоялась накануне трехсторонних переговоров.

"У наших стран много общих интересов в урегулировании региональных конфликтов, в частности конфликта в Украине. Сегодня мы уделили этому много внимания в ходе двусторонней встречи", - заявил Путин.

Также глава Кремля подчеркнул необходимость соблюдения международного права и совместной работы трех государств по противодействию современным угрозам.

О чём заявил Дональд Трамп

Американский президент назвал трехсторонний формат историческим и заявил, что у США, России и Китая есть особые возможности для сокращения ядерных арсеналов. По его словам, сотрудничество трех крупнейших ядерных держав может снизить риск применения этого оружия.

"Как три крупнейшие ядерные державы, мы находимся в уникальном положении, позволяющем сократить количество ядерного оружия и снизить риск его применения", - заявил Трамп.

Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

В то же время американский президент подчеркнул необходимость сдерживать распространение ядерного оружия. В частности, он упомянул Иран и заявил, что Вашингтон не позволит Тегерану обзавестись ядерным арсеналом.

Особое внимание Трамп уделил российско-украинской войне. Он сообщил, что во время предыдущего разговора с Путиным этот вопрос был одним из главных, а также высказал предположение о готовности сторон завершить боевые действия.

"Мы будем обсуждать войну России против Украины. Сегодня у нас с Путиным состоялась длительная дискуссия, и эта тема была основной. И, я думаю, ситуация сдвигается с мертвой точки. Думаю, он и та сторона [Украина] хотели бы завершения войны", - сказал президент США.

Кроме того, Трамп заявил о необходимости противодействовать международным организациям, в частности Международному уголовному суду, который, по его словам, вышел из-под контроля.

Может ли встреча Трампа, Си и Путина стать новой Ялтой

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный накануне переговоров в интервью Главреду отверг сравнение саммита с Ялтинской конференцией 1945 года. По его мнению, обстоятельства тогда и сейчас кардинально отличаются.

"Никто никого не победил в мировой войне, никакого союза между этими тремя силами нет. Никто не будет рисовать новую карту, поскольку нет ни силы, ни воли, ни потенциала навязывать что-либо другим народам. Это будет просто картинка", - подчеркнул эксперт.

Говоря о выгодах для Кремля, эксперт обратил внимание на символический капитал, который получает российский диктатор.

"Для Путина это, наконец, хоть какое-то геополитическое достижение последних лет - опять же, на уровне телевизионной картинки. Его приняли в высокий круг. Похоже, что изоляции, начавшейся после вторжения, больше нет, а он - один из троих, кто решает судьбу мира", - пояснил Розумный.

В то же время аналитик не исключал, что за закрытыми дверями стороны могут торговаться и за российские ресурсы.

"Возможно, речь идет о российских экономических ресурсах: что достанется Китаю, а на что претендуют Трамп, Кушнер и Уиткофф", - отметил эксперт.

Наихудшим для Украины он назвал сценарий, при котором три государства придут к общей модели без учета интересов Киева.

"Но если в Шэньчжэне найдут модель, которая устроит всех и не очень устроит Украину, давление на нас значительно усилится", - подытожил Розумный.

Переговоры Трампа, Си и Путина в Китае - последние новости по теме

Как сообщал Главред, трехсторонние переговоры Трампа, Си Цзиньпина и Путина в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС длились около 90 минут. Это была первая встреча лидеров трех стран в таком формате. Официально среди главных тем называли сокращение ядерных вооружений.

Перед трехсторонней встречей американский лидер провел отдельные переговоры с Си Цзиньпином. После беседы Трамп заявил, что рассчитывает на помощь Пекина в прекращении войны России против Украины. Китайского лидера он назвал "другом".

Отдельно президент США поговорил и с Путиным. По данным Sky News, беседа Трампа и Путина за закрытыми дверями длилась 35–40 минут, а главной темой стала война в Украине. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал её "подготовительной встречей" перед трёхсторонними переговорами.

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