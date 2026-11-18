Экономист советует умножить текущую цену на заправке на 0,8, чтобы узнать, сколько будет стоить литр.

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Когда цены на топливо могут снизиться / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления эксперта:

Топливо в Украине может подешеветь на 20% за две недели

Снижение цен коснется как бензина, так и дизельного топлива

Литр может подешеветь как минимум на 15 грн

Цены на бензин и дизельное топливо в Украине уже в течение ближайших двух недель могут снизиться примерно на 20% от нынешнего уровня. Об этом заявил экономист Олег Устенко в эфире Новости LIVE.

По его словам, снижение цен должно коснуться обоих основных видов топлива.

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"Любую цену, которую вы видите сейчас на АЗС, и это касается как дизельного топлива, так и бензина, смело можно умножить на 0,8, чтобы понять, какой будет цена на нефтепродукт", - отметил Устенко.

Во время эфира ведущая спросила, означает ли такой расчет, что литр будет стоить около 70 грн. При этом экономист назвал минимальную сумму снижения цен, от которой стоит отталкиваться.

"Если мы отталкиваемся от цены 90 с копейками, которая есть сейчас, то, соответственно, мы должны увидеть с вами хотя бы на 15 гривен меньше. Хотя бы", - подчеркнул он.

Возможен ли дефицит топлива в Украине

Эксперт топливного рынка Леонид Косянчук отметил, что Украине сейчас угрожает не масштабная нехватка топлива, а серьезные логистические сбои и проблемы с ценообразованием: бензин и дизель в Европе есть, однако доставить их в Украину становится всё сложнее.

По его словам, ситуацию осложняют напряженность вокруг Ормузского пролива, мобилизация водителей бензовозов и российские удары по нефтебазам.

"Масштабного дефицита я пока не вижу. Дело не в том, что топлива нет. Его просто стало значительно сложнее перевозить из одной страны в другую", - подчеркнул он.

Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорил, что не исключено, что уже в ноябре дизель снова будут продавать по цене менее 100 гривен за литр.

Эксперт топливного рынка Леонид Косянчук предупреждал, что отключения электроэнергии зимой могут увеличить потребление бензина и дизельного топлива в Украине из-за активного использования генераторов. Однако этот фактор вряд ли станет определяющим для топливного рынка.

Кроме того, с 1 января 2027 года в Украине запланировано очередное повышение акцизов на топливо, что неизбежно скажется на ценах на АЗС.

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