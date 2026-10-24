Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Возможен ли дефицит бензина и дизеля в Украине: названы главные риски

Мария Николишин
24 октября 2026, 11:59
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперт подчеркнул, что транспортировка топлива из одной страны в другую стала значительно сложнее.
Возможен ли дефицит бензина и дизеля в Украине: названы главные риски
Возникнет ли в Украине дефицит топлива из-за проблем с импортом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

  • Масштабного дефицита топлива пока не прогнозируется
  • Главная проблема - логистика и ценообразование
  • Создавать запасы на нефтебазах мешают обстрелы

Украине сейчас угрожает не масштабная нехватка топлива, а серьезные логистические сбои и проблемы с ценообразованием: бензин и дизель в Европе есть, однако доставить их в Украину становится все сложнее. Ситуацию осложняют напряженность вокруг Ормузского пролива, мобилизация водителей бензовозов и российские удары по нефтебазам. Об этом заявил эксперт топливного рынка Леонид Косянчук в интервью Главреду.

"Масштабного дефицита я пока не вижу. Дело не в том, что топлива нет. Его просто стало значительно сложнее перевозить из одной страны в другую", - отметил эксперт.

видео дня

Долгое время ведущие импортеры делали ставку на Orlen Lietuva - поставки через Польшу и страны Балтии. Однако, по его словам, одного польского направления для покрытия потребностей украинского рынка недостаточно, поэтому государству следует либерализовать автомобильные перевозки топлива.

В то же время расширение автомобильной логистики упирается в кадровый вопрос.

"Водители бензовозов - это специфическая категория работников. Они должны иметь соответствующий допуск к перевозке опасных грузов - ADR. Кроме того, нужно учитывать их возраст и возможность освобождения от мобилизации", - подчеркнул Косянчук.

Параллельно, по мнению эксперта, Украине следует прокладывать новые пути импорта, в частности через Болгарию. Отдельный ресурс он видит в соседях, с которыми уже налажено энергетическое сотрудничество.

"Если мы уже возобновили поставки нефти в Венгрию и Словакию, стоит вести переговоры об увеличении поставок дизельного топлива из этих стран в Украину. То есть нужна системная, разносторонняя работа: обеспечение бензовозами, международные договоренности, новые логистические маршруты", - считает он.

Может ли Украина создать запасы топлива

Эксперт допускает, что зимой потребление несколько снизится и нагрузка ослабнет, однако сейчас отрасль находится в сложном положении.

"Причем дело даже не столько в дефиците, сколько в ценообразовании. Украинский рынок топлива в значительной степени работает, как говорится, на ходу. Мы не можем создавать большие запасы на нефтебазах из-за постоянных российских обстрелов", - пояснил Косянчук.

По его словам, любое заполненное топливное хранилище становится мишенью для врага.

"Как только где-то появляется нефтебаза, на которую начинают завозить топливо, возникает риск, что туда непременно прилетит снаряд. А убытки от этого никто не компенсирует", - предупреждает он.

Сколько будет стоить бензин и дизель в Украине до конца 2026 года

Директор Научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин сообщил, что по базовому сценарию к концу года средняя цена на А-95 составит 89–94 грн/л в зависимости от класса АЗС. Дизельное топливо будет стоить 99–102 грн/л.

Главную угрозу он видит в Европе, откуда Украина импортирует готовые нефтепродукты. Если цены на европейских биржах пойдут вверх, водителям придется платить заметно больше.

"Повышение на 10% добавит к импортному паритету около 5,2 грн/л для бензина и 6,6 грн/л для дизеля", - пояснил эксперт.

Возможен ли дефицит бензина и дизеля в Украине: названы главные риски
Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, в среду, 21 октября, украинские сети автозаправочных станций скорректировали розничные цены на топливо. В частности, сеть ОККО подняла стоимость обычного дизельного топлива на 1,00 грн - до 105,90 грн/л. На столько же подорожал и премиальный дизель, достигнув отметки 108,90 грн/л.

Эксперт топливного рынка Леонид Косянчук отмечал, что цены на топливо в Украине будут неуклонно расти как минимум до конца октября, а стоимость отдельных видов премиального дизеля на некоторых АЗС уже приближается к 110 гривен за литр.

Эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн подчеркнул, что украинским водителям стоит иметь личный запас бензина или дизеля на две-три недели. Причина - риск временных сбоев в поставках из-за российских атак на топливную инфраструктуру, которые могут усилить ажиотаж на заправках.

Читайте также:

О персоне: Леонид Косянчук

Леонид Васильевич Косянчук - украинский эксперт в сфере нефтепродуктов, бизнесмен и общественный деятель. Президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины.

В 2006–2007 годах возглавлял департамент нефти и газа в Министерстве топлива и энергетики Украины. В украинских СМИ активно комментирует ситуацию на рынке топлива в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
АЗС бензин дизель цена бензина Леонид Косянчук новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Starlink возобновил работу на высоких скоростях свыше 400 км/ч — Минобороны

Starlink возобновил работу на высоких скоростях свыше 400 км/ч — Минобороны

11:09Украина
"Нас съедят": Зеленский сделал громкие заявления о заморозке войны и поддержке США

"Нас съедят": Зеленский сделал громкие заявления о заморозке войны и поддержке США

10:49Аналитика
Донбасса Путину мало: в ISW назвали реальные территориальные аппетиты Кремля

Донбасса Путину мало: в ISW назвали реальные территориальные аппетиты Кремля

10:34Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 49 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 49 с

Путинист Жерар Депардье продал квартиру в РФ и передал деньги ВСУ – продюсер

Путинист Жерар Депардье продал квартиру в РФ и передал деньги ВСУ – продюсер

Зачем итальянцы кладут губку в холодильник: чем полезен этот трюк

Зачем итальянцы кладут губку в холодильник: чем полезен этот трюк

Кому улыбнется счастье после 40: три даты рождения

Кому улыбнется счастье после 40: три даты рождения

Выбор, который изменит всё: кому в ноябре придется принять жесткое решение

Выбор, который изменит всё: кому в ноябре придется принять жесткое решение

Последние новости

12:30

Куда пропала Алена Винницкая: ушла из "ВИА Гры", поссорилась с Меладзе и чем занята сейчас

12:16

Кому Уран готовит большой сюрприз на работе и в здоровье: гороскоп на ноябрь 2026Видео

11:59

Возможен ли дефицит бензина и дизеля в Украине: названы главные риски

11:55

Китайский гороскоп на завтра, 25 октября: Драконам - рост, Тиграм - оптимизм

11:46

Когда переводить часы на зимнее время в 2026 году: украинцев предупредили о нюансе

Дизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в УкраинеДизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в Украине
11:16

Цветные полоски на шинах сбивают водителей с толку: что они означаютВидео

11:09

Starlink возобновил работу на высоких скоростях свыше 400 км/ч — Минобороны

10:52

Alyona Alyona уменьшила желудок ради похудения: "Отказывалась от этой операции"Видео

10:49

"Нас съедят": Зеленский сделал громкие заявления о заморозке войны и поддержке СШАВидео

Реклама
10:34

Донбасса Путину мало: в ISW назвали реальные территориальные аппетиты Кремля

10:10

"Должен присоединиться к армии": победитель "Танцев со звездами" мобилизировался

10:00

Герус призвал инвесторов сообщать о препятствиях для строительства генерирующих мощностей в Киеве

09:47

Как удалить жир со стен без лишних усилий: хитрый трюк с обычным хлебомВидео

09:43

Затворница Ротару публично обратилась к мужу на русском языке — что она сказала

09:34

"Я не играю в игры": Зеленский рассказал, какие у него отношения с Трампом

09:02

Донбасс - территория, из-за которой продолжается война: Рубио заявил об уступках

09:01

Пошлины 200% против Киева и Москвы: Трамп озвучил новую идею завершения войны

08:34

Атака на Тольятти в РФ: дроны поразили завод сырья для ракетного топлива

08:10

Путин фактически "послал" Трампа: Тышкевич о том, как Кремль теряет инициативумнение

07:51

Зеленский заявил о готовности к сделке с РФ и назвал красную линию Киева

Реклама
05:31

Пять необычных украинских слов, которые удивят даже тех, кто хорошо знает язык

05:11

Выбор, который изменит всё: кому в ноябре придется принять жесткое решение

04:27

Налет в унитазе исчезнет за час — что нужно налить внутрь

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скейтбордиста за 58 с

03:33

Зачем итальянцы кладут губку в холодильник: чем полезен этот трюк

03:00

Черная полоса заканчивается: четырем знакам зодиака вскоре очень повезет

23 октября, пятница
23:02

Октябрь – последнее удачное время: какие растения посадить, чтобы сад расцвел весной

22:41

Кому улыбнется счастье после 40: три даты рождения

21:57

"Второй шанс жить": известный певец объяснил, почему три года прожил в Польше

21:56

Не придется тереть часами: как легко удалить пригоревшую грязь со дна духовки

21:08

Всего две капли на бутылку воды: простой способ избавиться от разводов на зеркале

20:55

Зеленский назвал место и сроки трехсторонней встречи в Абу-Даби

20:09

Свет будут отключать до 8 часов: какие графики введут в Украине 24 октября

20:02

Сеяр Куршутов выиграл судебный процесс против Георгия Туки по делу о защите репутации

19:39

Гороскоп с 26 октября по 1 ноября: Тельцам — любовь, Скорпионам — перемены

19:28

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 49 с

19:14

Зачем клали кирпич в бачок унитаза: старый секрет экономии

19:10

Трамп готовит новый удар по Ирану: Невзлин назвал дату, когда начнется войнамнение

19:05

"Нашла подружку": звезда "Дизель шоу" рассказала об отношениях с Лилией Ребрик

19:01

Зачем раз в месяц сбрызгивать ключи уксусом: результат приятно удивит

Реклама
18:51

Фольга в бачке унитаза: действительно ли работает этот популярный лайфхак

18:41

Бронирование 100% сотрудников отменят: правительство подготовило новые правила

17:48

Как наладить сон после перевода часов: четыре способа быстрее адаптироваться

17:36

РФ ударила по двум предприятиям в Чернигове: есть жертвы, под завалами могут быть людиФото

17:25

Модная верхняя одежда на осень 2026: чем стильно утеплиться к холодамВидео

17:10

"Тенденции очень плохие": эксперт рассказал, подорожает ли дизель до 120 грн за литр

16:55

Украина и РФ договорились о локальном перемирии в Олешках - Белый дом

16:49

Москва под атакой дронов: все аэропорты закрыты, в "Москва-Сити" эвакуация

16:18

Европа ищет переговорщиков с Путиным: The Telegraph назвал потенциальных кандидатов

16:13

Путинист Жерар Депардье продал квартиру в РФ и передал деньги ВСУ – продюсер

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять