Возможен ли дефицит бензина и дизеля в Украине: названы главные риски

Эксперт подчеркнул, что транспортировка топлива из одной страны в другую стала значительно сложнее.

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Возникнет ли в Украине дефицит топлива из-за проблем с импортом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Масштабного дефицита топлива пока не прогнозируется

Главная проблема - логистика и ценообразование

Создавать запасы на нефтебазах мешают обстрелы

Украине сейчас угрожает не масштабная нехватка топлива, а серьезные логистические сбои и проблемы с ценообразованием: бензин и дизель в Европе есть, однако доставить их в Украину становится все сложнее. Ситуацию осложняют напряженность вокруг Ормузского пролива, мобилизация водителей бензовозов и российские удары по нефтебазам. Об этом заявил эксперт топливного рынка Леонид Косянчук в интервью Главреду.

"Масштабного дефицита я пока не вижу. Дело не в том, что топлива нет. Его просто стало значительно сложнее перевозить из одной страны в другую", - отметил эксперт. видео дня

Долгое время ведущие импортеры делали ставку на Orlen Lietuva - поставки через Польшу и страны Балтии. Однако, по его словам, одного польского направления для покрытия потребностей украинского рынка недостаточно, поэтому государству следует либерализовать автомобильные перевозки топлива.

В то же время расширение автомобильной логистики упирается в кадровый вопрос.

"Водители бензовозов - это специфическая категория работников. Они должны иметь соответствующий допуск к перевозке опасных грузов - ADR. Кроме того, нужно учитывать их возраст и возможность освобождения от мобилизации", - подчеркнул Косянчук.

Параллельно, по мнению эксперта, Украине следует прокладывать новые пути импорта, в частности через Болгарию. Отдельный ресурс он видит в соседях, с которыми уже налажено энергетическое сотрудничество.

"Если мы уже возобновили поставки нефти в Венгрию и Словакию, стоит вести переговоры об увеличении поставок дизельного топлива из этих стран в Украину. То есть нужна системная, разносторонняя работа: обеспечение бензовозами, международные договоренности, новые логистические маршруты", - считает он.

Может ли Украина создать запасы топлива

Эксперт допускает, что зимой потребление несколько снизится и нагрузка ослабнет, однако сейчас отрасль находится в сложном положении.

"Причем дело даже не столько в дефиците, сколько в ценообразовании. Украинский рынок топлива в значительной степени работает, как говорится, на ходу. Мы не можем создавать большие запасы на нефтебазах из-за постоянных российских обстрелов", - пояснил Косянчук.

По его словам, любое заполненное топливное хранилище становится мишенью для врага.

"Как только где-то появляется нефтебаза, на которую начинают завозить топливо, возникает риск, что туда непременно прилетит снаряд. А убытки от этого никто не компенсирует", - предупреждает он.

Сколько будет стоить бензин и дизель в Украине до конца 2026 года

Директор Научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин сообщил, что по базовому сценарию к концу года средняя цена на А-95 составит 89–94 грн/л в зависимости от класса АЗС. Дизельное топливо будет стоить 99–102 грн/л.

Главную угрозу он видит в Европе, откуда Украина импортирует готовые нефтепродукты. Если цены на европейских биржах пойдут вверх, водителям придется платить заметно больше.

"Повышение на 10% добавит к импортному паритету около 5,2 грн/л для бензина и 6,6 грн/л для дизеля", - пояснил эксперт.

Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, в среду, 21 октября, украинские сети автозаправочных станций скорректировали розничные цены на топливо. В частности, сеть ОККО подняла стоимость обычного дизельного топлива на 1,00 грн - до 105,90 грн/л. На столько же подорожал и премиальный дизель, достигнув отметки 108,90 грн/л.

Эксперт топливного рынка Леонид Косянчук отмечал, что цены на топливо в Украине будут неуклонно расти как минимум до конца октября, а стоимость отдельных видов премиального дизеля на некоторых АЗС уже приближается к 110 гривен за литр.

Эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн подчеркнул, что украинским водителям стоит иметь личный запас бензина или дизеля на две-три недели. Причина - риск временных сбоев в поставках из-за российских атак на топливную инфраструктуру, которые могут усилить ажиотаж на заправках.

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О персоне: Леонид Косянчук Леонид Васильевич Косянчук - украинский эксперт в сфере нефтепродуктов, бизнесмен и общественный деятель. Президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины. В 2006–2007 годах возглавлял департамент нефти и газа в Министерстве топлива и энергетики Украины. В украинских СМИ активно комментирует ситуацию на рынке топлива в Украине.

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