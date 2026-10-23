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"Тенденции очень плохие": эксперт рассказал, подорожает ли дизель до 120 грн за литр

Дарья Пшеничник
23 октября 2026, 17:10
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Эксперт объяснил, какие факторы могут остановить рост цен на заправках.
Топливо в Украине будет продолжать дорожать до конца октября / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное из новости:

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  • До конца октября цены на АЗС будут неуклонно расти
  • Тенденции на топливном рынке эксперт называет очень плохими
  • Ситуацию может изменить снижение военных рисков на море

Цены на топливо в Украине будут неуклонно расти как минимум до конца октября, а стоимость отдельных видов премиального дизеля на некоторых АЗС уже приближается к 110 гривен за литр. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт топливного рынка Леонид Косянчук.

Новая волна подорожания имеет сразу несколько причин. Среди них - геополитическая напряженность в Ормузском проливе, нехватка дизельного топлива в Европе, логистические сложности и регулярные российские атаки на украинскую инфраструктуру.

Долгосрочных ориентиров рынок пока не дает: глобальная конъюнктура слишком нестабильна, а ближайшие перспективы для водителей остаются неутешительными.

"Сегодня в мире происходят настолько быстро меняющиеся процессы, что я не могу делать прогнозы на длительный период. Но могу сказать, что до конца октября цены на топливо в Украине будут неуклонно расти", - отмечает Косянчук.

Что может изменить ситуацию на АЗС

Эксперт не исключает, что динамика может измениться при определенных условиях. Речь идет об энергетическом перемирии, возобновлении речных перевозок благодаря осадкам или снижении военных рисков для морской логистики через румынскую Констанцу и Турцию.

Именно из-за большого количества переменных эксперт сознательно воздерживается от точных цифр.

"Поэтому я не хочу сегодня называть 120 гривен, а завтра увидеть 130 или, наоборот, 110. Я не называю конкретную цену. Я говорю о тенденции. А тенденции, к сожалению, очень плохие", - предупреждает Косянчук.

Когда топливо может подорожать до 145 грн - прогноз эксперта

Генеральный директор группы компаний Prime Group, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин заявил, что дизельное топливо в Украине в феврале 2027 года может подорожать до 115–120 гривен за литр, а при наихудшем развитии событий - до 140–145 гривен.

По его словам, ключевое влияние на итоговые цены на АЗС будут оказывать стоимость нефти, курс гривны, уровень налогов и общая ситуация на мировом рынке.

"Чтобы не нагнетать лишнего ужаса, я считаю, что дизельное топливо будет стоить 115–120 гривен за литр где-то в феврале. Потому что акцизы, потому что война не заканчивается - ни одна, ни другая (США с Ираном - ред.), потому что нас ждет довольно тяжелая зима и мы будем реагировать на действия РФ. Это также повлияет на мировые цены", - подчеркнул он.

Цены на бензин в Украине инфографика
Цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Цены на топливо в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, дизельное топливо в Украине уже в течение ближайшей недели может подорожать еще на 2–3 гривны за литр, если мировые котировки не пойдут вниз. Такой прогноз дал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко

Председатель Нефтегазовой ассоциации Ярослав Старовойтенко заявлял, что ситуация на мировом нефтяном рынке остается одним из главных факторов, влияющих на стоимость топлива в Украине. Нынешний рост цен на украинских АЗС связан прежде всего с боевыми действиями вокруг Ормузского пролива и противостоянием между США и Ираном.

Эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн подчеркнул, что украинским водителям стоит иметь личный запас бензина или дизельного топлива на две-три недели. Причина - риск временных сбоев в поставках из-за российских атак на топливную инфраструктуру, которые могут усилить ажиотаж на заправках.

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Об персоне: Леонид Косянчук

Леонид Васильевич Косянчук - украинский эксперт в сфере нефтепродуктов, бизнесмен и общественный деятель. Президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины.

Родился в 1954 году. Имеет высшее образование. В 1986–1988 годах участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С конца 1980-х годов работает в нефтегазовой отрасли, в частности возглавлял украинско-израильскую компанию "Минора", которая занималась поставками нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы. В 1997 году стал президентом ОАО "Нафтоэнергоинвест", специализировавшегося на фондовом рынке и торговле ценными бумагами.

В 2006–2007 годах возглавлял департамент нефти и газа в Министерстве топлива и энергетики Украины. В украинских СМИ активно комментирует ситуацию на рынке топлива в Украине.

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