Топливо в Украины рекордно подорожало: какие цены на АЗС 20 октября

Больше всего подорожал автогаз, а самое дешевое топливо по-прежнему продают "БРСМ-Нафта" и "Укрнафта".

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Цены на топливо в Украине 20 октября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Сети АЗС подняли цены на дизель и автогаз

Премиальный дизель уже стоит 108,90 грн/л

Самое дешевое топливо - на "БРСМ-Нафта" и "Укрнафте"

Во вторник, 20 октября, крупнейшие сети АЗС в Украине изменили стоимость топлива. Цены на бензин остались стабильными, однако дизельное топливо и автогаз подорожали.

Как следует из информации на сайтах сетей, на OKKO и WOG дизельное топливо подорожало на 1,00 грн за литр. Таким образом, дизельное топливо премиум-класса уже стоит 107,90 грн/л. Также на WOG выросла стоимость автогаза на 1,00 грн/л.

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Оператор Socar поднял цену на премиальный дизель на 1,00 грн/л, в результате чего цена выросла до рекордных 108,90 грн/л. В то же время автогаз подорожал сразу на 1,50 грн/л, достигнув отметки 54,40 грн/л.

Государственная "Укрнафта" также подняла стоимость автогаза на 1,00 грн/л, но оставила цены на другие виды топлива без изменений.

Стоит добавить, что на данный момент самое дорогое топливо предлагают сети OKKO, WOG и Socar, тогда как самые низкие цены сохраняются на АЗС "БРСМ-Нафта" и "Укрнафта".

Цены на топливо 20 октября / Инфографика: Главред

Когда топливо может подорожать до 145 гривен

Генеральный директор группы компаний Prime Group, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин заявил, что дизельное топливо в Украине в феврале 2027 года может подорожать до 115–120 гривен за литр, а при наихудшем развитии событий - до 140–145 гривен.

По его словам, ключевое влияние на итоговые цены на АЗС будут оказывать стоимость нефти, курс гривни, уровень налогов и общая ситуация на мировом рынке.

"Чтобы не нагнетать лишнего ужаса, я считаю, что дизельное топливо будет стоить 115–120 гривен за литр где-то в феврале. Потому что акцизы, потому что война не заканчивается - ни одна, ни другая (США с Ираном - ред.), потому что нас ждет довольно тяжелая зима и мы будем реагировать на действия РФ. Это также повлияет на мировые цены", - подчеркнул он.

Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, председатель Нефтегазовой ассоциации Ярослав Старовойтенко заявлял, что ситуация на мировом нефтяном рынке остается одним из главных факторов, влияющих на стоимость топлива в Украине. Нынешний рост цен на украинских АЗС связан прежде всего с боевыми действиями вокруг Ормузского пролива и противостоянием между США и Ираном.

Эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн подчеркивал, что украинским водителям стоит иметь личный запас бензина или дизеля на две-три недели. Причина - риск временных сбоев в поставках из-за российских атак на топливную инфраструктуру, которые могут усилить ажиотаж на заправках.

В то же время директор Научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин заявил, что по базовому сценарию до конца года средняя цена на А-95 составит 89–94 грн/л в зависимости от класса АЗС. Дизельное топливо будет стоить 99–102 грн/л.

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О персоне: Дмитрий Леушкин Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

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