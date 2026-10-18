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Дефицит и стремительный рост цен: какой продукт подорожает уже зимой

Мария Николишин
18 октября 2026, 14:58
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Европа собрала худший урожай за три десятилетия, поэтому восполнить недостаток за счет поставок из-за рубежа будет сложно.
Дефицит и стремительный рост цен: какой продукт подорожает уже зимой
Когда в Украине вырастут цены на картофель / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Кратко:

  • Качественный картофель в феврале может подорожать до 15-20 грн/кг
  • Европа закупила весь египетский картофель

В Украине зимой ожидается дефицит качественного картофеля, а возможности для импорта будут ограниченными из-за сокращения европейского урожая. Об этом в своей колонке для AgroTimes сообщил Игорь Шкурко, директор ЧАО НПО "Черниговелиткартофель".

По его словам, европейские страны столкнулись с одним из худших урожаев картофеля за последние 30 лет и уже заключили контракты на значительные объемы египетской продукции, уборка которой начинается в декабре.

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Поэтому украинским импортерам не стоит рассчитывать на существенные поставки из Египта.

"Дополнительными препятствиями являются высокие цены на европейском рынке, дефицит водителей, логистические трудности и подорожание топлива, что делает импорт экономически менее привлекательным", - подчеркнул он.

Эксперт прогнозирует, что хозяйства, располагающие современными хранилищами и сумевшие сохранить качественный картофель, получат преимущества в зимний период.

По его мнению, в феврале цены на такую продукцию могут подняться до 15–20 грн/кг.

Он также добавил, что в настоящее время некондиционный и деформированный картофель продают по 3–6 грн/кг, тогда как качественный стоит 8–9 грн/кг. В то же время предложение продукции высокого качества уже ограничено.

Что влияет на стоимость овощей

Главный научный сотрудник Института аграрной экономики Инна Сало отметила, что в октябре овощи борщового набора могут подорожать до 7%, а салатные овощи - до 20% из-за сезонного сокращения предложения.

По ее словам, осенью цена на овощи и фрукты в значительной степени будет зависеть от того, во сколько обойдутся их хранение и доставка в магазины.

"На формирование цен на плодоовощную продукцию существенно влияют оперативность и объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также существенный рост цен на топливо", - объяснила она.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине продолжают активно расти цены на помидоры. Восходящий ценовой тренд на рынке сформировался еще на прошлой неделе.

В то же время в Украине продолжают снижаться цены на репчатый лук. За неделю продукция подешевела в среднем на 10% из-за слабого спроса и увеличения предложения овощей низкого качества.

Кроме того, весной в Украине может существенно сократиться предложение лука, что создает предпосылки для дефицита и нового роста цен. Одной из главных причин является резкое сокращение площадей под этой культурой по сравнению с прошлым сезоном.

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Об источнике: AgroTimes

AgroTimes - украинское отраслевое СМИ, специализирующееся на освещении тем, связанных с аграрным сектором, сельским хозяйством и пищевой промышленностью.

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