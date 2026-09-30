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Овощи в Украине подорожают до 20% в октябре: эксперты назвали, какие именно

Виталий Кирсанов
30 сентября 2026, 14:22
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Российские удары по логистической инфраструктуре остаются одним из рисков для цен.
Овощи в Украине подорожают до 20% в октябре
Овощи в Украине подорожают до 20% в октябре / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Овощи борщового набора могут подорожать до 7%
  • В октябре могут вырасти цены на говядину, свинину и курятину

В октябре 2026 года в Украине ожидается подорожание некоторых овощей. Об этом Главреду сообщила главный научный сотрудник Института аграрной экономики Инна Сало.

По ее прогнозу, овощи борщового набора могут подорожать до 7%, а салатные овощи - до 20% из-за сезонного сокращения предложения.

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В то же время ситуация с фруктами будет различной. В частности, украинские яблоки могут подешеветь до 10% благодаря увеличению их предложения на рынке.

"В октябре ожидается постепенное подорожание овощей борщового набора по сравнению с нынешними ценами - до 7%. В то же время прогнозируется незначительное подешевение яблоков - до 10% - в связи с расширением объемов их продаж. Цены на салатные овощи в октябре 2026 года, в связи с сокращением их предложения, вырастут по сравнению с нынешними ценами до 20%", - отметила Сало.

По словам эксперта, осенью цена на овощи и фрукты в значительной степени будет зависеть от того, во сколько обойдутся их хранение и доставка в магазины.

"На формирование цен на плодоовощную продукцию существенно влияют оперативность и объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также существенный рост цен на топливо", - пояснила эксперт.

Российские удары по логистической инфраструктуре также остаются одним из рисков для цен. В то же время пока они не привели к дефициту овощей и фруктов.

"На данный момент дефицита фруктов и овощей из-за ударов по логистической инфраструктуре не наблюдается... Товаровое предложение плодоовощной продукции вполне достаточное", - подчеркнула Сало.

Также в октябре в украинских супермаркетах могут вырасти цены на говядину, свинину и курятину. По прогнозу ведущего научного сотрудника Института аграрной экономики Натальи Копытец, подорожание может составить до 3%.

"По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в продуктовых супермаркетах в октябре 2026 года на основные виды мяса - говядину, свинину и курятину - возможно повышение розничных цен до 3%", - рассказала она Главреду.

При этом в сентябре единой тенденции на рынке мяса не наблюдалось: одни виды продукции дорожали, другие - дешевели. Одним из главных факторов, который будет определять цены осенью, станет стоимость зерновых.

По словам Копитец, именно корма составляют около 70% себестоимости мяса.

"Осенью определяющим фактором, влияющим на цену основных видов мяса, является цена на зерновые и их фактический урожай, ведь в структуре себестоимости мяса около 70% составляют именно корма", - пояснила эксперт.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Что может подорожать осенью - мнение эксперта

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал Главреду, что в Украине осенью могут вырасти цены на молочные продукты, мясо, овощи, крупы и хлеб. Наибольшее подорожание прогнозируется для тепличных овощей - во второй половине осени их стоимость может вырасти более чем на 20%.

По его словам, на цены будут влиять не только объемы урожая, но и удорожание логистики, электроэнергии, сушки, упаковки и хранения продукции. В частности, молочные продукты осенью могут подорожать на 10–15%, а мясо и мясные изделия - примерно на 10%.

"Овощная продукция осенью, во второй половине осени, может подорожать более чем на 20%. А продукция с открытого грунта, которая будет находиться на хранении, подорожает на 5–10%", - прогнозирует Марчук.

Эксперт также ожидает подорожания круп примерно на 15%, а хлебобулочных изделий - до 12% до конца года. В то же время он призвал украинцев не скупать продукты в больших количествах из-за опасений дефицита

Цены на продукты - последние новости

Как ранее сообщал Главред, аналитики EastFruit сообщили о росте цен на репчатый лук. По состоянию на 10 сентября украинские производители предлагали репчатый лук по 13-20 гривен за килограмм.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил о начале роста цен на мясо и молочные продукты. Он подчеркнул, что рост цен начался с сентября и будет носить постепенный характер.

Аналитики проекта EastFruit сообщили о снижении отпускных цен на морковь. Они отметили, что морковь подешевела на 10% и в настоящее время предлагается по цене 9–15 грн за килограмм.

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О персоне: Инна Сало

Инна Сало - главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики". Она занимается исследованиями и анализом тенденций на аграрном рынке, в частности, цен на сельскохозяйственную продукцию, а также международной торговли и интеграции в этой сфере.

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