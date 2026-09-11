Цены на продукты в Украине растут: стало известно, что дорожает в первую очередь

Резкий скачок цен может стать ударом по платежеспособности населения, предупреждает Денис Марчук.

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В Украине дорожают продукты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Важное из заявлений Марчука:

Можно говорить о росте цен на мясо и молочные продукты

Ожидается постепенный рост цен в течение нескольких месяцев

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прокомментировал вопрос нового подорожания продуктов в Украине в ближайшее время.

Как подчеркнул он в комментарии Главреду, уже можно говорить о росте цен на мясо и молочные продукты.

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"Рост цен начался с сентября, но он не будет стремительным – сразу на 10-15%", - пояснил эксперт.

Вместе с тем он добавил, что резкий скачок цен может стать ударом по платежеспособности населения и может оттолкнуть покупателя.

"Поэтому это будет постепенный рост в течение нескольких месяцев и до конца года", - добавил Марчук.

/ Главред - инфографика

Продукты в Украине могут подорожать: что повлияет на цены

В Украине возможен новый рост цен на продукты, в том числе из-за подорожания топлива. Увеличение стоимости горючего напрямую повышает расходы бизнеса на доставку товаров от производителей до магазинов.

Экономист Зиновий Свереда считает, что первые изменения могут стать заметны уже в ближайшие недели. По его словам, дополнительным фактором остается зависимость страны от импорта энергоресурсов, из-за чего мировые ценовые колебания быстро отражаются на внутреннем рынке.

Если топливо подорожает, цепочка будет простой: увеличатся транспортные расходы и себестоимость продукции, после чего дополнительные затраты могут переложить на покупателей.

Цены на продукты - новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, если из-за российских атак работа украинских портов будет ограничена, это неоднозначно отразится на ценах на различные товары.

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

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О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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