В последние дни лета цена внезапно упала: в Украине подешевел базовый продукт

Цены на популярный продукт существенно отличаются в супермаркетах.

Как изменились цены на масло в Украине / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Главное:

В Украине снизили цены на масло

Пачка масла стоит в среднем меньше 110 гривен

Средняя цена масла в супермаркете Львова выше, чем по Украине

В последние дни лета в украинских супермаркетах переписали цены на популярный продукт - масло. Согласно данным Минфина оно довольно заметно подешевело по сравнению с предыдущим месяцем.

По состоянию на 29 августа 200 граммов масла Крестьянское 72,5% стоит в среднем 107,32 гривны, в то время как в июле цена на этого составляла 115,87 гривен за пачку.

Подешевело и масло Яготинское 73%, которое в прошлом месяце украинцы покупали по 109 гривен, а в конце августа цена на него снизилась, хотя и не так существенно - до 108,95 гривен.

Какие цены на масло во Львове

Главред также проверил цены на сливочное масло в одном из супермаркетов популярной сети Львова. Пачка масла Яготинское 73% там стоит 108,90 гривны, то есть на 5 копеек дешевле, чем средняя цена по супермаркетам Украины.

Цены на масло во Львове / фото: Главред

В то же время цены на масло других производителей колеблются от 78,80 до 206,70 гривен за пачку. То есть в среднем масло во Львове можно купить за 142,75 гривны.

Цены на масло во Львове / фото: Главред

Насколько подешевело масло с начала недели

Еще 25 августа в украинских супермаркетах цена на масло Крестьянское 72,5% составляла 111,12 гривны. За 5 дней последней недели лета оно подешевело почти на 3,5%.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине в течение предыдущего месяца выросли цены на мороженую рыбу. В июле средняя потребительская стоимость продукта поднялась на 0,8%.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Накануне стало известно, что несмотря на достаточный уровень производства ржи в этом году, активных продаж на внутреннем рынке практически нет - аграрии удерживают урожай в ожидании повышения цен и спроса.

Ранее сообщалось, что в Украине третью неделю подряд растут цены на голубику. Основной причиной повышения стоимости является сокращение предложения ягоды на фоне активного спроса.

