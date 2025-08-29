Укр
В последние дни лета цена внезапно упала: в Украине подешевел базовый продукт

Анна Косик
29 августа 2025, 13:11
192
Цены на популярный продукт существенно отличаются в супермаркетах.
Масло, деньги
Как изменились цены на масло в Украине / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Главное:

  • В Украине снизили цены на масло
  • Пачка масла стоит в среднем меньше 110 гривен
  • Средняя цена масла в супермаркете Львова выше, чем по Украине

В последние дни лета в украинских супермаркетах переписали цены на популярный продукт - масло. Согласно данным Минфина оно довольно заметно подешевело по сравнению с предыдущим месяцем.

По состоянию на 29 августа 200 граммов масла Крестьянское 72,5% стоит в среднем 107,32 гривны, в то время как в июле цена на этого составляла 115,87 гривен за пачку.

Подешевело и масло Яготинское 73%, которое в прошлом месяце украинцы покупали по 109 гривен, а в конце августа цена на него снизилась, хотя и не так существенно - до 108,95 гривен.

Какие цены на масло во Львове

Главред также проверил цены на сливочное масло в одном из супермаркетов популярной сети Львова. Пачка масла Яготинское 73% там стоит 108,90 гривны, то есть на 5 копеек дешевле, чем средняя цена по супермаркетам Украины.

Цены на масло
Цены на масло во Львове / фото: Главред

В то же время цены на масло других производителей колеблются от 78,80 до 206,70 гривен за пачку. То есть в среднем масло во Львове можно купить за 142,75 гривны.

Цены на масло
Цены на масло во Львове / фото: Главред

Насколько подешевело масло с начала недели

Еще 25 августа в украинских супермаркетах цена на масло Крестьянское 72,5% составляла 111,12 гривны. За 5 дней последней недели лета оно подешевело почти на 3,5%.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине в течение предыдущего месяца выросли цены на мороженую рыбу. В июле средняя потребительская стоимость продукта поднялась на 0,8%.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Накануне стало известно, что несмотря на достаточный уровень производства ржи в этом году, активных продаж на внутреннем рынке практически нет - аграрии удерживают урожай в ожидании повышения цен и спроса.

Ранее сообщалось, что в Украине третью неделю подряд растут цены на голубику. Основной причиной повышения стоимости является сокращение предложения ягоды на фоне активного спроса.

Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цены на продукты молочные продукты новости Украины
