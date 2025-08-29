Запад не будет воевать за Украину: какие гарантии безопасности может получить Киев

У украинцев не должно быть иллюзий.

Ни США, ни Европа не будут воевать с Украиной / Коллаж: Главред, фото: eucom.mil, УНИАН

Главные тезисы:

Запад не даст Украине гарантий безопасности уровня ст. 5 НАТО

Абсолютных гарантий не существует

Есть реалистичный вариант гарантий безопасности

Политолог, глава правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко объяснил, какими могут быть гарантии безопасности, которые Запад может предоставить Украине и на что Киеву рассчитывать не стоит.

По его словам, у украинцев не должно быть иллюзий.

"Никто – ни США, ни Европа – не даст нам таких гарантий безопасности, которые будут подразумевать, что они будут воевать вместе с нами. Слова, которые сейчас звучали – "дадим Украине гарантии безопасности на уровне 5 статьи Устава НАТО, но без членства в Альянсе", были красивой идеей Джорджи Мелони, премьер-министра Италии. Но все-таки предлагается несколько иное, это не 5 статья Устава НАТО", - сказал Фесенко в комментарии Главреду.

Политолог объяснил: исторический опыт показывает, что нет абсолютных гарантий безопасности. Например, когда фашистская Германия в 1939 году напала на Польшу, у Польши были договоры о военной взаимопомощи с Англией и Францией. Эти страны объявили войну Германии, но реальных военных действий не было, и Польша войну проиграла.

"Так что договор ничего не гарантирует. Можно подписать договор, даже о взаимной военной помощи, но он может быть не выполнен", - сказал Фесенко.

И другой пример: "Россия говорит, что нейтральный статус решит все проблемы Украины. Но есть много примеров стран с нейтральным статусом, чей нейтральный статус в итоге нарушался в Первую и Вторую мировые войны. Поэтому нам нужно быть реалистами. Мы можем подписать какой-то договор, согласно которому нам гарантируют какую-то военную помощь, но сейчас гарантировать точно не будут по одной простой причине: Россия – ядерная держава, и никто не хочет конфликта с ядерной страной".

Впрочем, для Украины важно, чтобы страны, которые будут гарантировать поддержку, в условиях нового конфликта поставляли Киеву оружие, вводили санкции против России, а сейчас - продолжали санкции, плюс оказывали экономическую, финансовую и политическую поддержку.

"Но в первую очередь для нас важно оружие. Также если удастся реализовать идею о европейском военном контингенте, это будет большой шаг вперед. Даже при всей символичности. А присутствие европейцев будет символическим – может быть, 60 тысяч человек, то есть это не те войска, которые могут сдерживать российское нападение. Но их присутствие на территории Украины будет означать: если Россия нападет, она может вступить в войну со странами НАТО. Все это будет серьезным шагом вперед в повышении уровня безопасности Украины в политическом смысле, не военном. В военном – поставки оружия сдерживания Украине", - сказал Фесенко.

Почему нельзя сравнивать Минские соглашения и гарантии безопасности

По словам Фесенко, нельзя сравнивать нынешние гарантии безопасности Украины с Минскими соглашениями.

"Минск – про другое: он был не про гарантии безопасности, а про некий мир. Кстати, "Минск" стал уроком, когда говорят, что мирные соглашения – это выход. На самом же деле, мирные соглашения не гарантируют прекращения войны", - объяснил политолог.

Украине грозит новый Будапештский сценарий

Украина рискует повторить Будапештский меморандум, и Киев это осознает.

"Поэтому наше требование – конкретизация гарантий безопасности, то есть не абстрактный разговор и обещание гарантий безопасности, а что именно", - сказал Фесенко.

Смотрите видео - Интервью Владимира Фесенко Главреду, в котором он назвал наиболее реалистичный сценарий завершения войны:

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Как писал Главред, Украина совместно с международными партнерами готовит письменную конфигурацию гарантий безопасности. Ее планируют представить на следующей неделе. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Аналитики Института изучения войны считают, что Россия, вероятно, не намерена соглашаться на гарантии безопасности, которые США разрабатывают в координации с Европой для Украины.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что гарантии безопасности для Украины должны быть конкретными, юридически обязательными и эффективными.

Тем временем европейские лидеры обсуждают вариант гарантий безопасности, которые обяжут союзников Украины в течение 24 часов принимать решение о предоставлении военной поддержки в случае новой агрессии России. По данным Bloomberg, инициатива принадлежит премьер-министру Италии Джорджии Мелони.

По сути, речь идет о формате, напоминающем коллективную оборону по образцу НАТО, но без формального членства в Альянсе.

Соглашения по безопасности для Украины / Инфографика: Главред

Какие гарантии безопасности нужны Украине - мнение военного

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин считает, что единственной гарантией безопасности могло бы стать присутствие военных НАТО или Соединенных Штатов на линии разграничения. Однако западный мир пока не показывает свою готовность к такому шагу.

"Во всех остальных случаях эта история будет исключительно на желании россиян — стрелять или не стрелять, наступать или не наступать, делать провокации или не делать. Мы будем регистрировать, передавать. ООН снова слепая будет ходить, как в комнате без света, искать доказательства. Весь этот цирк будет снова происходить", - сказал Жорин.

