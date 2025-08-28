'Будет на бумаге': Зеленский рассказал, когда появятся гарантии безопасности

Украина и международные партнеры готовят письменную конфигурацию гарантий безопасности.

Ключевые тезисы Зеленского:

Украина готовит с партнерами письменную конфигурацию гарантий безопасности

Их должны представить на следующей неделе

Турция привлекает своего министра обороны для определения форм помощи Украине

Украина совместно с международными партнерами готовит письменную конфигурацию гарантий безопасности. Ее планируют представить на следующей неделе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам Зеленского, во время разговора стороны уделили значительное внимание вопросам гарантий безопасности Украины. Сейчас над каждым компонентом будущей конфигурации активно работают советники по вопросам национальной безопасности, чтобы все детали были максимально проработаны.

"На следующей неделе вся конфигурация будет на бумаге. Президент Эрдоган сообщил, что приобщает к процессу своего министра обороны, чтобы понять, как именно Турция может помочь в обеспечении безопасности, в том числе и в Черном море", - заявил глава государства.

Удар РФ по Украине

Кроме этого, Зеленский рассказал, что среди объектов, которые атаковала РФ, оказалось турецкое предприятие, посольство Азербайджана в Киеве, представительство Евросоюза, Британский совет и жилые массивы.

"Это ответ Путина на все попытки Украины, США, наших европейских партнеров остановить убийства. Именно поэтому нужно давление - санкциями, пошлинами, политическое давление. Рассчитываем на сильные шаги", - подчеркнул он.

Президент заявил, что Украина готова говорить в формате лидеров с РФ, потому что "это единственный действенный формат". Однако, как отметил Зеленский, именно Россия уклоняется от этого и продолжает войну.

Будут ли действовать гарантии безопасности

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак сомневается в эффективности гарантий безопасности для Украины. По его мнению, гарантии нестабильны: сегодня существуют, завтра могут исчезнуть.

"Коалиции распадаются, премьеры и президенты уходят в отставку, и потом заставить кого-то выполнять гарантии - шансов ноль", - отметил он.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Напомним, США вместе с Европой разрабатывают гарантии безопасности для Украины, включая разведку, системы управления и поддержку ПВО, но Россия, по мнению аналитиков ISW, не согласится на такие договоренности. Поддержка США зависит от готовности европейских стран развернуть десятки тысяч военных в Украине.

Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны быть четкими, юридически обязательными и эффективными. Они должны реально защищать государство от потенциальных угроз и обеспечивать стабильность в регионе.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль отметил, что будущие гарантии безопасности для Украины после возможного мирного соглашения должны максимально приближаться к условиям членства в НАТО, предоставляя Киеву высокий уровень защиты и международной поддержки.

Как сообщал Главред, высокопоставленные военные руководители европейских стран активно обсуждают конкретные меры по гарантиям безопасности для Украины. В частности, рассматривается возможность развертывания американских истребителей F-35 в Румынии, где НАТО строит крупнейшую авиабазу в Европе.

