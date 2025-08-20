От войск во Львове до соглашения с США: СМИ узнали сценарии гарантий безопасности

Есть четыре сценария гарантий безопасности для Украины.

https://glavred.info/war/ot-voysk-vo-lvove-do-soglasheniya-s-ssha-smi-uznali-scenarii-garantiy-bezopasnosti-10691417.html Ссылка скопирована

Появление западных войск в Украине зависит от готовности США обеспечить их прикрытие - СМИ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump

Главное:

Запад работает над гарантиями безопасности для Украины

Существует четыре сценария

Все зависит от решения США

Западные страны, похоже, решили отказаться от идеи размещения десятков тысяч своих солдат на территории Украины, однако изучают другие сценарии защиты государства. Идет работа над согласованием плана гарантий безопасности, который получил бы поддержку Белого дома.

В материале The Times опубликован материал, в котором указаны четыре сценария сдерживания агрессора России в будущем.

видео дня

Реализация плана зависит от поддержки США, ведь европейцы опасаются эскалации войны при отсутствии мощного фактора сдерживания. Сейчас стороны отошли от идей размещения на передовой крупных военных контингентов и сосредоточили внимание на защите с воздуха, моря и на тренировке украинских военных.

Тренировка ВСУ в Украине

План предусматривает отправку Великобританией и Францией тысячи своих военных в Украину, чтобы они провели тренировки для ВСУ в безопасных регионах на западе страны возле Львова. Руководить миссией будет координационный центр в Киеве во главе с офицером Британии.

Такие меры позволят быстро и эффективно восстановить армию Украины, поскольку не нужно отправлять бойцов на обучение в Европу. Сам факт присутствия западных военных в Украине станет мощным сигналом Путину.

Миссией будет руководить координационный центр в Киеве, который возглавит британский офицер. Это позволит более эффективно и быстро восстанавливать украинскую армию, ведь не нужно будет отправлять бойцов на обучение в Европу. Присутствие европейских военных на украинской земле станет мощным сигналом Путину.

Кроме того, сценарий предусматривает предоставление вооружения, воздушное патрулирование над украинским небом для защиты и разминирования Черного моря, а также обеспечения судоходства. США могли бы оказывать авиационную поддержку и давать данные разведки.

Воздушная защита территории

Такой сценарий является вероятным, если США предоставят Украине лишь ограниченные гарантии безопасности. Тогда страны-союзники будут патрулировать воздушное пространство и мониторить границы при помощи дронов.

Если РФ нарушит перемирие, союзники получат возможность запустить новые санкции или установить бесполетную зону. Главный вопрос – смогут ли боевые самолеты стран Запада атаковать цели на российской территории, если россияне сами нанесут по ним удары.

Защита по аналогии с 5-й статьей НАТО

Такой вариант предполагает предоставление Украине "защиты, подобной статье 5" Североатлантического альянса. Это не полноценной участие в блоке НАТО, но может стать достаточным шагом, чтобы сдержать Россию.

Инициативу продвигают Италия и некоторые американские политики. Идею поддержал бывший глава Минобороны Британии Бен Уоллес. По его мнению, можно подписать соответствующий договор и ратифицировать его в парламентах.

Кратко о пятой статье НАТО / Инфографика: Главред

Альянс с США по примеру Японии и Южной Кореи

Госсекретарь Штатов Марко Рубио предложил строить отношения с Украиной по примеру алгоритма, который работает в отношениях с Японией и Южной Кореей. Сценарий предусматривает подписание двустороннего соглашения, обязующего США защищать украинское государство в случае нападение, и допускает размещение американских военных баз на территории государства.

Штаты подписали такое соглашение с Южной Кореей в 1953 году, а с Японией – в 1960-м.

Гарантии безопасности для Украины – что об этом известно:

Как сообщал Главред, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил готовность предоставить государству гарантии безопасности. Трамп допустил размещение на территории Украины американских войск.

Однако Трамп выступил против вступления Украины в НАТО. Но пообещал "очень хорошие" гарантии безопасности, которые должны устроить все стороны.

Позже Трамп сказал, что США не будут отправлять свои войска в Украину. Вашингтон поддержит усилия стран Европы, которые готовы прибегнуть к такому шагу. Штаты могут обеспечить западным войскам воздушную поддержку.

Другие новости:

Об источнике: The Times The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред