Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Украину атаковала сильная магнитная буря: когда она достигнет большей мощности

Ангелина Подвысоцкая
1 января 2026, 11:45
470
Эта магнитная буря такая сильная, что может негативно сказаться на самочувствии.
магнитная буря
Украину атаковала 5-балльная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину внезапно атаковала очень сильная магнитная буря. Она может повлиять на самочувствие человека. Об этом сообщает meteoagent.

После предыдущего шторма мощность магнитной бури некоторое время была минимальной. Однако 1 января страну накрыла новая буря и влупила с мощностью 5 баллов.

видео дня

Ожидается, что 2 января её мощность опустится до уровня четырех баллов. Однако на следующий день она вновь станет сильнее - 6-балльной.

магнитная буря
Украину атаковала 5-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 7 вспышек класса С. Сообщается, что 31 декабря могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 60%. Вероятность вспышек класса Х составляет 25%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 68 солнечных пятен.

"Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграции птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.", - говорится в сообщении.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Вас также заинтересует:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия в новогоднюю ночь ударила по объектам энергетики в ряде областей - что известно

Россия в новогоднюю ночь ударила по объектам энергетики в ряде областей - что известно

13:21Энергетика
Погибло много животных, ранены львы: Россияне ударили по экопарку под Харьковом

Погибло много животных, ранены львы: Россияне ударили по экопарку под Харьковом

13:19Украина
У России есть хитрая цель: СМИ выяснили, для чего враг усиливает атаки на Одессу

У России есть хитрая цель: СМИ выяснили, для чего враг усиливает атаки на Одессу

12:24Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украинец нашел на своем огороде уникальное сокровище времен Руси — что там было

Украинец нашел на своем огороде уникальное сокровище времен Руси — что там было

Высыхает на глазах: 82-летняя Регина Дубовицкая напугала Сеть

Высыхает на глазах: 82-летняя Регина Дубовицкая напугала Сеть

18 часов без света и блэкаут: какие регионы в 2026 году могут остаться без электричества

18 часов без света и блэкаут: какие регионы в 2026 году могут остаться без электричества

С XVIII носил имя российской императрицы - какой город Украины сменил пять названий

С XVIII носил имя российской императрицы - какой город Украины сменил пять названий

Доллар и евро резко подешевели в начале года: новый курс валют на 1 января

Доллар и евро резко подешевели в начале года: новый курс валют на 1 января

Последние новости

13:22

Три области под ударами: названы регионы Украины, которым грозит "блекаут"

13:21

Россия в новогоднюю ночь ударила по объектам энергетики в ряде областей - что известноФото

13:19

Погибло много животных, ранены львы: Россияне ударили по экопарку под Харьковом

13:14

"В знак протеста": всплыла правда об истинной позиции Аллы Пугачевой

12:42

Тарас и Елена Тополи воссоединились в Новый год — семейное фото

Цены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январеЦены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январе
12:32

Настоящий шок для грызунов: один простой ингредиент "выметает" мышей мгновенноВидео

12:24

У России есть хитрая цель: СМИ выяснили, для чего враг усиливает атаки на Одессу

12:15

Когда могут отменить графики отключений света - появился реалистичный прогноз

12:00

У Трампа есть шанс дать заднюю: Жовтенко - о последствиях "атаки" на резиденцию Путина

Реклама
11:45

Украину атаковала сильная магнитная буря: когда она достигнет большей мощности

11:37

Расширяют логистические коридоры: ВСУ сообщили о серьезной операции на Донетчине

11:37

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Кроликам - тревога, Змеям - обиды

11:26

В ЦРУ "раскусили" фейк РФ об атаке на резиденцию Путина: СМИ узнали детали

11:03

РФ ускоряет наступление на фронте: в ISW сообщили об опасных маневрах врага

11:01

"Ну Голливуд": Сергей Танчинец рассекретил свадьбу и показал невесту в мини

10:31

Елена Зеленская удивила прической для новогоднего фото с президентом - детали

10:28

Взрывы и "прилеты" в 15 районах: РФ ударила по Украине сотнями беспилотников

10:15

Собрали впечатляющую сумму: кто стал победителем "Танцев со звездами"

09:24

Сильные пожары в местах "прилетов": РФ массированно ударила по двум областямФото

08:18

В РФ прилеты после массированных ударов: горят нефтебазы в двух областяхВидео

Реклама
08:10

Буратино из Белого домамнение

06:10

Будут ли США участвовать в потенциальной войне против Ирана или лишь позволят это Израилю?мнение

05:38

Гороскоп на завтра 2 января: Тельцам - море комплиментов, Скорпионам - неожиданность

04:51

Микроволновка не нужна: хитрый способ, как быстро размягчить масло

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке хомячка за 51 секунду

03:30

Белые или коричневые: какие яйца действительно лучше и полезнее

02:46

Опасно для труб: какой алкоголь нельзя выливать в раковину

02:26

Цены рванут вверх: как изменится стоимость борщевого набора в 2026 году

01:55

Что на самом деле означают цифры на батарее: простой способ сэкономить на отоплении

01:30

"Это такая ревность": Бурмака раскрыла детали отношений с загадочным возлюбленным

01:26

Под ударом энергетика: РФ цинично атаковала Одесскую область за несколько минут до Нового года

01:01

Как понять, что коту холодно: эксперты назвали лучшую температуру для котов

31 декабря, среда
23:47

Мы хотим окончания войны, но не окончания Украины: новогоднее обращение Зеленского

23:37

Какой популярный продукт смертелен для кота - удивит даже опытных хозяевВидео

22:51

Даже Toyota уже не та: какие модели авто ни в коем случае не стоит покупать

22:17

Цена порадует украинцев уже в январе - какая категория продуктов подешевеет на 10-15%

22:16

Трамп "набросился" на Путина из-за лжи об атаке Украины на его резиденцию

22:13

В "Щедрике" скрыто праукраинское слово - историк раскрыл его забытое значениеВидео

21:33

За часы до Нового года: РФ ударила по многоэтажке в Запорожье, что известно

21:15

С XVIII носил имя российской императрицы - какой город Украины сменил пять названий

Реклама
20:59

Сырский раскрыл, сколько оккупантов украинские воины обезвредили в 2025 году

20:02

В Украине после Нового года резко перепишут цены на яйца - сколько будут стоить

19:52

Враг активно штурмует село на Запорожье и пытается полностью оккупировать его

19:36

Почти сутки без света - в Киеве могут ужесточить графики отключений, какая причина

19:35

Почему 1 января нельзя долго спать: какой церковный праздник

19:30

Россияне прорвались и наступают на Сумщине: в ВСУ рассказали о ситуации

19:15

Отключение света 1 января: в Укрэнерго рассказали, будут ли ограничения в четверг

19:10

В Украине нет области – Донбасс: что хочет Путинмнение

18:42

Украинец нашел на своем огороде уникальное сокровище времен Руси — что там былоВидео

18:33

"Верим в мир": Зеленский с женой поздравили украинцев с Новым годом

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять