Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

Кто из украинцев выйдет на старт в "медальный" понедельник: расписание соревнований

Руслан Иваненко
16 февраля 2026, 00:54
14
Украинские спортсмены выходят на старт в слаломе, шорт-треке, фристайле и прыжках с трамплина, борясь за медали.
Зимние Олимпийские игры
Следите за финалами дня, где будут определены лидеры в технических дисциплинах / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/olympic_team_ukraine

Кратко:

  • 16 февраля на Зимних Олимпийских играх разыграют 6 комплектов медалей
  • Украинцы будут соревноваться в 4 видах спорта: слалом, шорт-трек, фристайл, трамплин
  • Продолжается плей-офф женского хоккея: США – Швеция в 10:40

В понедельник, 16 февраля, на Зимних Олимпийских играх в Италии разыграют шесть комплектов наград, сообщает официальный сайт Олимпиады. Для украинских спортсменов этот день пройдет под знаком "технических" дисциплин — от слалома до шорт-трека и фристайла.

Когда болеть за украинцев

Представители Украины будут соревноваться в четырех видах спорта. Основное внимание — на лыжные трассы и трамплины:

видео дня
  • 11:00 — Горнолыжный спорт (Мужчины, слалом, 1-й заезд): Дмитрий Шепюк продолжает писать свою олимпийскую историю. Как отмечают эксперты, слалом — это испытание на выносливость нервной системы. В случае чистого прохождения первого заезда ожидается его выход в финал в 14:30.
  • 12:17 — Шорт-трек (Мужчины, 500 м, предварительные забеги): На ледовый овал выйдет Олег Гандей. Дистанция 500 метров не прощает ошибок — сотые доли секунды и старт могут определить результат.
  • 20:00 — Прыжки с трамплина (Мужчины, суперкоманда, 1-й раунд): Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко попытаются попасть в топ-12 и пройти в финальный раунд в 21:20.
  • 20:30 — Фристайл (Женщины, биг-эйр, финал): Екатерина Коцар, если успешно квалифицируется, будет бороться за высшие места. Биг-эйр всегда дарит шоу, а ее сложные прыжки могут поразить судей.

Медальные финалы дня

В этот день олимпийская борьба продлится с обеда до позднего вечера:

  • 13:47 — Шорт-трек (Женщины, 1000 м, Финал А): Стратегическая дистанция, где важен момент отрыва.
  • 14:30 — Горнолыжный спорт (Мужчины, слалом, 2-й заезд): Здесь определятся самые быстрые техники мира.
  • 20:30 — Фристайл (Женщины, биг-эйр, финал): Каждый прыжок — произведение искусства на грани риска.
  • 21:00 — Фигурное катание (Парное катание, произвольная программа): Самый драматичный момент дня, где техника сочетается с грацией.
  • 21:20 — Прыжки с трамплина (Мужчины, суперкоманда, финал): Определятся медалисты этой дисциплины.
  • 22:06 — Бобслей (Женщины, монобоб, 4-й заезд): Заключительный заезд определит "железную леди" Игр.

Особое внимание стоит обратить на фигурное катание и женский монобоб — дисциплины, где сочетаются красота, точность и сила.

Также продолжается плей-офф по хоккею: женская сборная США встретится со Швецией в полуфинале в 10:40, обещая бескомпромиссную борьбу.

Зимние Олимпийские игры – 2026
Зимние Олимпийские игры — 2026 / Инфографика: Главред

Олимпиада-2026 — новости по теме

Ранее Главред писал, что с 6 по 22 февраля в Италии пройдут XXV зимние Олимпийские игры, которые примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. В соревнованиях примут участие почти три тысячи спортсменов, которые разыграют 116 комплектов медалей.

Кроме того, украинский скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован перед первым заездом Олимпиады-2026, которая проходит в Италии. Об этом он лично заявил в комментарии Суспильному.

Напомним, что третьему украинскому спортсмену на Олимпиаде-2026 запретили использовать личный шлем. На этот раз претензию получил шорттрекист Олег Гандей.

Читайте также:

Зимние Олимпийские игры 2026 - что известно

Основные соревнования будут проходить в Милане и Кортина-д'Ампеццо, где в последний раз итальянцы принимали зимнюю Олимпиаду в 1956 году. Милан примет церемонию открытия на новом стадионе и медали в художественной гимнастике и конькобежном спорте, а Кортина — лыжи, сноуборд и фигурное катание. Планируется более 3 тыс. атлетов из 90+ стран. Участники будут соревноваться в 116 медальных событиях восьми зимних дисциплин: биатлон, лыжные гонки, фристайл, сноуборд, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание и керлинг. Новинками стали смешанная эстафета в биатлоне и акробатический фристайл. wikipedia

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Олимпийские игры новости спорта Зимние Олимпийские игры - 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Не только ПВО: Зеленский раскрыл "сюрпризы" Мюнхенской конференции

Не только ПВО: Зеленский раскрыл "сюрпризы" Мюнхенской конференции

22:01Украина
"Реагируйте на тревоги": Зеленский предупредил о подготовке нового удара РФ

"Реагируйте на тревоги": Зеленский предупредил о подготовке нового удара РФ

21:58Украина
Армия РФ продвинулась на горячем участке фронта: в DeepState показали изменения

Армия РФ продвинулась на горячем участке фронта: в DeepState показали изменения

21:24Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Нацбанк выводит из обращения купюры двух номиналов: в НБУ предупредили украинцев

Нацбанк выводит из обращения купюры двух номиналов: в НБУ предупредили украинцев

Не только территории: в Кремле выставили новые условия для мира, что предлагают

Не только территории: в Кремле выставили новые условия для мира, что предлагают

Большой обман СССР: откуда на самом деле взялась хваленая советская техника

Большой обман СССР: откуда на самом деле взялась хваленая советская техника

Гороскоп на завтра 16 февраля: Львам - ловушка, Козерогам - награда

Гороскоп на завтра 16 февраля: Львам - ловушка, Козерогам - награда

Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

Последние новости

01:40

Бех-Романчук впервые показала дочь: как спортсмены назвали младенца

01:30

52-летняя звезда "Короны" призналась в своей небинарности

00:54

Кто из украинцев выйдет на старт в "медальный" понедельник: расписание соревнований

00:26

Тоня Матвиенко не отходит от Арсена Мирзояна - редкое сэлфи пары

15 февраля, воскресенье
23:57

Отключения электроэнергии 16 февраля: стали известны графики для Киева и области

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
23:51

Неделя в Днепропетровской области начнется с темноты: новые графики на 16 февраля

23:51

В США жестоко убили 21-летнюю беженку из Украины: кого подозревают в убийстве

22:23

Три вещи, которые запрещено делать в гостях, чтобы не навлечь бедность и ссоры

22:01

Не только ПВО: Зеленский раскрыл "сюрпризы" Мюнхенской конференции

Реклама
21:58

"Реагируйте на тревоги": Зеленский предупредил о подготовке нового удара РФВидео

21:24

Армия РФ продвинулась на горячем участке фронта: в DeepState показали изменения

20:51

Почему Запад начал проигрывать конкуренцию Китаю?мнение

20:37

"Я моложе Путина": Зеленский заявил о том, что диктатору РФ осталось недолго

20:27

Обманывали с квартирами и даже с колбасой: как СССР на самом деле "заботился" о людях

20:21

Звезда "Аферистов в сетях" спровоцировала слухи о расставании с женихом

20:05

Когда Прощеное воскресенье в 2026 году: как правильно просить прощения

19:57

Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

19:50

"Организованная преступность": Тополя рассказала, кто ее "заказал"

19:33

Метели и сильные снегопады: на Украину надвигается настоящий Армагеддон

19:29

"Американцы дадут ракеты": неожиданный сценарий передачи Tomahawk Украине

Реклама
19:25

Отключать будут, но не всех: в "Укрэнерго" рассказали об отключении света 16 февраля

18:54

Без пасынкования и минимум ухода: семь сортов томатов для "ленивого" огородаВидео

18:53

Украина уже пошла на большую уступку - "слит" новый план Путина по войне

18:50

Как собака показывает, что любит вас: дрессировщица указала на 7 милых признаков

18:31

Секрет быстрой сушки одежды: один трюк создаст зимой "летний бриз" в комнатеВидео

18:09

Днепр под прицелом стихии: какие капризы приготовила погода на этой неделе

17:57

Москва под массированным налетом дронов: что известно об мощной атаке

17:35

Экс-игрок сборной Украины воевал за РФ: ВСУ ликвидировали известного футболиста

17:21

Немцы никогда не ополаскивают посуду после моющего средства: в чем кроется причина

17:03

Кто на самом деле написал "Повесть временных лет": что Россия хочет скрыть

16:52

Украину снова накроют сильные морозы и снегопады: где ударит -20

16:30

"Подталкивает всех не становились такими, как он": Зеленский подначил Орбана

16:15

Не только территории: в Кремле выставили новые условия для мира, что предлагают

15:46

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 февраля

15:30

Украинцев предупредили о новой угрозе для их домов - что известно

15:29

"Россия разбита": жесткий ответ ЕС на "хотелки" Кремля по завершению войны

15:18

ВСУ переломили ситуацию на важнейшем направлении - у россиян паника

14:49

На Житомир и область надвигается непогода: какие опасные явления ожидаются

14:31

Украина массированно ударила по РФ, есть прилеты: в Генштабе раскрыли детали атаки

13:55

Любовный гороскоп на неделю с 16 по 22 февраля

Реклама
13:50

Все произошло в XIX веке: историк раскрыл главный секрет России, что скрываютВидео

13:42

"Тянули меня за ниточки": экс-жених Melovin высказался о разрыве помолвки

13:42

"Ломает" переводчики: украинское слово, которое не поддается переводу на другие языки

12:51

Пытался выехать из Украины - экс-министра энергетики задержали по делу "Мидас"

12:40

Мощная магнитная буря началась 15 февраля: сколько будет штормить

12:18

Метро Киева скрывает "станции-призраки", на которых никогда не выходят пассажиры (фото)

12:12

В РФ сделали заявление о перемирии в войне на два месяца - что пообещали в Москве

11:56

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 февраля: Девам - риск, Рыбам - неожиданности

11:25

Большой обман СССР: откуда на самом деле взялась хваленая советская техника

11:05

Украину накроет непогода: синоптики предупредили о желтом уровне опасности

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять