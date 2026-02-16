Кто из украинцев выйдет на старт в "медальный" понедельник: расписание соревнований

Украинские спортсмены выходят на старт в слаломе, шорт-треке, фристайле и прыжках с трамплина, борясь за медали.

Следите за финалами дня, где будут определены лидеры в технических дисциплинах / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/olympic_team_ukraine

Кратко:

16 февраля на Зимних Олимпийских играх разыграют 6 комплектов медалей

Украинцы будут соревноваться в 4 видах спорта: слалом, шорт-трек, фристайл, трамплин

Продолжается плей-офф женского хоккея: США – Швеция в 10:40

В понедельник, 16 февраля, на Зимних Олимпийских играх в Италии разыграют шесть комплектов наград, сообщает официальный сайт Олимпиады. Для украинских спортсменов этот день пройдет под знаком "технических" дисциплин — от слалома до шорт-трека и фристайла.

Когда болеть за украинцев

Представители Украины будут соревноваться в четырех видах спорта. Основное внимание — на лыжные трассы и трамплины:

11:00 — Горнолыжный спорт (Мужчины, слалом, 1-й заезд): Дмитрий Шепюк продолжает писать свою олимпийскую историю. Как отмечают эксперты, слалом — это испытание на выносливость нервной системы. В случае чистого прохождения первого заезда ожидается его выход в финал в 14:30.

Дмитрий Шепюк продолжает писать свою олимпийскую историю. Как отмечают эксперты, слалом — это испытание на выносливость нервной системы. В случае чистого прохождения первого заезда ожидается его выход в финал в 14:30. 12:17 — Шорт-трек (Мужчины, 500 м, предварительные забеги): На ледовый овал выйдет Олег Гандей. Дистанция 500 метров не прощает ошибок — сотые доли секунды и старт могут определить результат.

На ледовый овал выйдет Олег Гандей. Дистанция 500 метров не прощает ошибок — сотые доли секунды и старт могут определить результат. 20:00 — Прыжки с трамплина (Мужчины, суперкоманда, 1-й раунд): Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко попытаются попасть в топ-12 и пройти в финальный раунд в 21:20.

Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко попытаются попасть в топ-12 и пройти в финальный раунд в 21:20. 20:30 — Фристайл (Женщины, биг-эйр, финал): Екатерина Коцар, если успешно квалифицируется, будет бороться за высшие места. Биг-эйр всегда дарит шоу, а ее сложные прыжки могут поразить судей.

Медальные финалы дня

В этот день олимпийская борьба продлится с обеда до позднего вечера:

13:47 — Шорт-трек (Женщины, 1000 м, Финал А): Стратегическая дистанция, где важен момент отрыва.

Стратегическая дистанция, где важен момент отрыва. 14:30 — Горнолыжный спорт (Мужчины, слалом, 2-й заезд): Здесь определятся самые быстрые техники мира.

Здесь определятся самые быстрые техники мира. 20:30 — Фристайл (Женщины, биг-эйр, финал): Каждый прыжок — произведение искусства на грани риска.

Каждый прыжок — произведение искусства на грани риска. 21:00 — Фигурное катание (Парное катание, произвольная программа): Самый драматичный момент дня, где техника сочетается с грацией.

Самый драматичный момент дня, где техника сочетается с грацией. 21:20 — Прыжки с трамплина (Мужчины, суперкоманда, финал): Определятся медалисты этой дисциплины.

Определятся медалисты этой дисциплины. 22:06 — Бобслей (Женщины, монобоб, 4-й заезд): Заключительный заезд определит "железную леди" Игр.

Особое внимание стоит обратить на фигурное катание и женский монобоб — дисциплины, где сочетаются красота, точность и сила.

Также продолжается плей-офф по хоккею: женская сборная США встретится со Швецией в полуфинале в 10:40, обещая бескомпромиссную борьбу.

Зимние Олимпийские игры — 2026 / Инфографика: Главред

Олимпиада-2026 — новости по теме

Ранее Главред писал, что с 6 по 22 февраля в Италии пройдут XXV зимние Олимпийские игры, которые примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. В соревнованиях примут участие почти три тысячи спортсменов, которые разыграют 116 комплектов медалей.

Кроме того, украинский скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован перед первым заездом Олимпиады-2026, которая проходит в Италии. Об этом он лично заявил в комментарии Суспильному.

Напомним, что третьему украинскому спортсмену на Олимпиаде-2026 запретили использовать личный шлем. На этот раз претензию получил шорттрекист Олег Гандей.

Зимние Олимпийские игры 2026 - что известно Основные соревнования будут проходить в Милане и Кортина-д'Ампеццо, где в последний раз итальянцы принимали зимнюю Олимпиаду в 1956 году. Милан примет церемонию открытия на новом стадионе и медали в художественной гимнастике и конькобежном спорте, а Кортина — лыжи, сноуборд и фигурное катание. Планируется более 3 тыс. атлетов из 90+ стран. Участники будут соревноваться в 116 медальных событиях восьми зимних дисциплин: биатлон, лыжные гонки, фристайл, сноуборд, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание и керлинг. Новинками стали смешанная эстафета в биатлоне и акробатический фристайл. wikipedia

