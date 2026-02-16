Кто из украинцев выйдет на старт в "медальный" понедельник: расписание соревнований

Кратко:
- 16 февраля на Зимних Олимпийских играх разыграют 6 комплектов медалей
- Украинцы будут соревноваться в 4 видах спорта: слалом, шорт-трек, фристайл, трамплин
- Продолжается плей-офф женского хоккея: США – Швеция в 10:40
В понедельник, 16 февраля, на Зимних Олимпийских играх в Италии разыграют шесть комплектов наград, сообщает официальный сайт Олимпиады. Для украинских спортсменов этот день пройдет под знаком "технических" дисциплин — от слалома до шорт-трека и фристайла.
Когда болеть за украинцев
Представители Украины будут соревноваться в четырех видах спорта. Основное внимание — на лыжные трассы и трамплины:
- 11:00 — Горнолыжный спорт (Мужчины, слалом, 1-й заезд): Дмитрий Шепюк продолжает писать свою олимпийскую историю. Как отмечают эксперты, слалом — это испытание на выносливость нервной системы. В случае чистого прохождения первого заезда ожидается его выход в финал в 14:30.
- 12:17 — Шорт-трек (Мужчины, 500 м, предварительные забеги): На ледовый овал выйдет Олег Гандей. Дистанция 500 метров не прощает ошибок — сотые доли секунды и старт могут определить результат.
- 20:00 — Прыжки с трамплина (Мужчины, суперкоманда, 1-й раунд): Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко попытаются попасть в топ-12 и пройти в финальный раунд в 21:20.
- 20:30 — Фристайл (Женщины, биг-эйр, финал): Екатерина Коцар, если успешно квалифицируется, будет бороться за высшие места. Биг-эйр всегда дарит шоу, а ее сложные прыжки могут поразить судей.
Медальные финалы дня
В этот день олимпийская борьба продлится с обеда до позднего вечера:
- 13:47 — Шорт-трек (Женщины, 1000 м, Финал А): Стратегическая дистанция, где важен момент отрыва.
- 14:30 — Горнолыжный спорт (Мужчины, слалом, 2-й заезд): Здесь определятся самые быстрые техники мира.
- 20:30 — Фристайл (Женщины, биг-эйр, финал): Каждый прыжок — произведение искусства на грани риска.
- 21:00 — Фигурное катание (Парное катание, произвольная программа): Самый драматичный момент дня, где техника сочетается с грацией.
- 21:20 — Прыжки с трамплина (Мужчины, суперкоманда, финал): Определятся медалисты этой дисциплины.
- 22:06 — Бобслей (Женщины, монобоб, 4-й заезд): Заключительный заезд определит "железную леди" Игр.
Особое внимание стоит обратить на фигурное катание и женский монобоб — дисциплины, где сочетаются красота, точность и сила.
Также продолжается плей-офф по хоккею: женская сборная США встретится со Швецией в полуфинале в 10:40, обещая бескомпромиссную борьбу.
Ранее Главред писал, что с 6 по 22 февраля в Италии пройдут XXV зимние Олимпийские игры, которые примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. В соревнованиях примут участие почти три тысячи спортсменов, которые разыграют 116 комплектов медалей.
Кроме того, украинский скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован перед первым заездом Олимпиады-2026, которая проходит в Италии. Об этом он лично заявил в комментарии Суспильному.
Напомним, что третьему украинскому спортсмену на Олимпиаде-2026 запретили использовать личный шлем. На этот раз претензию получил шорттрекист Олег Гандей.
Зимние Олимпийские игры 2026 - что известно
Основные соревнования будут проходить в Милане и Кортина-д'Ампеццо, где в последний раз итальянцы принимали зимнюю Олимпиаду в 1956 году. Милан примет церемонию открытия на новом стадионе и медали в художественной гимнастике и конькобежном спорте, а Кортина — лыжи, сноуборд и фигурное катание. Планируется более 3 тыс. атлетов из 90+ стран. Участники будут соревноваться в 116 медальных событиях восьми зимних дисциплин: биатлон, лыжные гонки, фристайл, сноуборд, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание и керлинг. Новинками стали смешанная эстафета в биатлоне и акробатический фристайл. wikipedia
