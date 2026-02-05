Где в Украине смотреть Зимние игры-2026: полный список каналов и сервисов

Зимние Олимпийские игры в Италии соберут тысячи атлетов, которые разыграют более сотни комплектов медалей.

Украинские зрители смогут смотреть Олимпиаду в прямом эфире / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Олимпиада-2026 пройдет в Италии с 6 по 22 февраля

В соревнованиях примут участие почти 3 тысячи атлетов

Будет разыграно 116 комплектов медалей

С 6 по 22 февраля в Италии пройдут XXV зимние Олимпийские игры, которые примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. В соревнованиях примут участие почти три тысячи спортсменов, которые разыграют 116 комплектов медалей, информирует 24 канал.

Где смотреть Олимпиаду в Украине

В Украине официальным транслятором Олимпиады-2026 является Суспільне. В открытом доступе соревнования можно будет смотреть на телеканале Суспільне Спорт, на региональных каналах Суспільного (в частности Суспільне Киев, Суспільне Львов, Суспільне Харьков и других), а также на сайте Суспільне Спорт.

видео дня

Радио Проминь

Олимпийские игры также будет освещать Радио Проминь, где слушателям предложат обзоры соревнований, подкасты и специальные программы, посвященные событиям в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Общий объем эфира составит не менее 125 часов, в частности, ежедневно будут выходить информационно-аналитические студии о ходе Олимпиады.

Онлайн-трансляции на MEGOGO

Кроме того, трансляции соревнований будут доступны на платформе MEGOGO. В рамках сотрудничества с Warner Bros. Discovery сервис обеспечит украинскую аудиодорожку на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 и Eurosport 4K.

Зимние Олимпийские игры – 2026 / Инфографика: Главред

MEGOGO также будет полностью транслировать на украинском языке мужской олимпийский хоккейный турнир, который стартует 11 февраля, а также все матчи женского хоккейного турнира, попадающие в линейное вещание каналов Eurosport.

Просмотр будет доступен как на линейных каналах Eurosport через медиасервис MEGOGO, так и в специальном разделе "Олимпиада" в категории "Спорт" на OTT-платформе. Там же зрители смогут найти дополнительные соревнования, которые не войдут в эфир линейных телеканалов.

