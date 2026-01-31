Укр
Стала известна победительница Australian Open-2026

Виталий Кирсанов
31 января 2026, 16:22
В решающем матче спортсменка оказалась сильнее первой ракетки мира Арины Соболенко.
Стала известна победительница Australian Open-2026 / коллаж: Главред, фото: ausopen.com

Кратко:

  • Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:4
  • Соперницы провели на корте 2 часа 18 минут

Казахская теннисистка российского происхождения Елена Рыбакина выиграла Australian Open 2026 года. Результаты доступны на сайте турнира.

В решающем матче спортсменка оказалась сильнее первой ракетки мира "нейтральной" Арины Соболенко. Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:4. Соперницы провели на корте 2 часа 18 минут.

Рыбакина, которая выиграла Уимблдон в 2022 году, уже несколько лет не достигала финала турниров Большого шлема. А в 2023 году она проиграла Соболенко финал Australian Open. Но на этот раз взяла реванш со счетом 6-4, 4-6, 6-4.

Таким образом, она лишила Соболенко третьего титула Australian Open. Соболенко, напомним, имеет белорусский паспорт, хотя выступает под "нейтральным" флагом. Она проиграла два финала Australian Open подряд. А также три из четырех последних финалов турниров Большого шлема с начала прошлого сезона, проиграв здесь в решающем сете.

Между тем Рыбакина уже выиграла 10 матчей подряд против соперниц из топ-10, и эта серия началась на Итоговом турнире WTA в конце прошлого сезона, когда она победила Соболенко в финале.

Путь украинки Свитолиной на Australian Open

Как сообщал Главред, украинская теннисистка Элина Свитолина (№12 WTA) уверенно прошла 1/16 финала, победив россиянку Диану Шнайдер, а в 1/8 финала обыграла Мирру Андрееву (6:2, 6:4), сравняв их очные встречи 1:1.

31-летняя одесситка в четвертый раз вышла в четвертьфинал Australian Open (ранее в 2018, 2019, 2025), а в целом это ее 14-й четвертьфинал турниров Grand Slam. С начала сезона-2026 Свитолина одержала 10 побед подряд и выиграла титул в Окленде.

Впоследствии Свитолина разгромила Коко Гофф (6:1, 6:2) и впервые вышла в полуфинал Australian Open.

29 января Элина Свитолина завершила выступление на Australian Open-2026. В полуфинале украинка уступила Арине Соболенко.

