Топ-10 маленьких пород собак для квартиры: не шумят, не линяют и легко уживаются

Выбор собаки для квартиры — ответственный шаг, где размер действительно имеет значение.

Померанский шпиц и брюссельский гриффон отлично подойдут для проживания в квартире / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Плюсы и минусы маленьких пород собак

Какая порода подойдет для проживания в квартире

Какие породы отличаются упрямством

Если вы мечтаете о собаке, но живете в квартире, то именно маленькая собачка может стать воплощением большой мечты. Выбирая будущего питомца среди очаровательных миниатюрных пород, важно понимать: "маленький" — не значит "простой". За компактными размерами скрывается уникальный характер, свои требования и особый стиль жизни. Главред разобрался, какие собаки хорошо подходят для жизни в квартире.

Какую собаку лучше завести новичку в квартире

Есть множество причин завести милую маленькую собачку. Помимо своего крошечного размера, они невероятно практичны, пишет PureWow.

Во-первых, мелкие породы животных хорошо вписываются в небольшие пространства. Они идеально подходят для квартир или домов с ограниченным пространством.

Во-вторых, маленькие собаки — замечательные компаньоны. Нести на руках крошечного щенка гораздо проще, чем, скажем, сенбернара или немецкую овчарку. Это особенно актуально при перелетах. Кроме того, маленьким собакам чаще разрешено летать в переноске под сиденьем.

В-третьих, корм для маленьких собак обойдется дешевле. В зависимости от марки корма и количества потребляемого корма, вы, вероятно, потратите меньше на питание йоркширского терьера, чем немецкого дога.

В-четвертых, маленькие породы собак, как правило, живут дольше, чем крупные.

Кроме того, маленькие собаки — отличные питомцы для пожилых людей.

Минусы маленьких пород собак

Многим мелким породам требуется особый уход в холодном климате. Это значит, что нужно запастись свитерами, пинетками и куртками, чтобы ваш крошечный щенок не замерз зимой.

Многие мелкие породы собак известны своим нежеланием выполнять команды. Впрочем, это довольно грубое обобщение. Каждая собака уникальна, и хорошая дрессировка может творить чудеса даже с самыми упрямыми щенками.

Прыжки маленьких собак с высоких кроватей могут привести к переломам или растяжениям лап. Если у вас маленький щенок, разумно следить за ним и приобрести лестницу для собак, чтобы предотвратить травмы.

Какую породу собак выбрать для квартиры

1. Бивер-терьер

Высота: 17-27 см

Вес: 2-3,5 кг

Характер: умный, любящий

Уровень активности: умеренный

Коэффициент линьки: низкий

Средняя продолжительность жизни: 16 лет

Обучаемость: легко обучается

Бивер-терьеры появились в Германии в 1980-х годах. Они известны своим беззаботным характером и невероятной преданностью своим семьям. Будьте готовы к множеству социальных взаимодействий во время прогулок с бивертерьерами — эти собаки любят знакомиться с новыми людьми и другими животными.

Имеют ласковый характер и стремятся угодить хозяину, поэтому дрессировка часто становится легкой и увлекательной. Если вы не хотите ухаживать за их длинной, шелковистой шерстью, бивер-терьерам потребуется часто посещать грумера для стрижки.

Бивер-терьер / Фото: biewerterrierclubofamerica.org

2. Брюссельский гриффон

Средний рост: 17-25

Средний вес: 3,5-4,5 кг

Характер: чувствительный, преданный.

Уровень активности: умеренный

Коэффициент линьки: низкий

Средняя продолжительность жизни: от 12 до 15 лет

Обучаемость: легко обучается

Брюссельских гриффонов не стоит оставлять одних дома надолго — они воспримут это как личное оскорбление и будут очень по вам скучать. Хотя они не идеально подходят для детей, эти собаки отличными компаньонами для взрослых, которые ищут забавных, преданных и верных друзей.

При обучении командам и навыкам помните о чувствительной природе брюссельских гриффонов. Избегайте резкого тона и всегда поощряйте хорошее поведение.

Брюссельский гриффон / Фото: pixabay.com

3. Чихуахуа

Высота: 12-20 см

Вес:

Характер: обаятельный, умный

Уровень активности: умеренный

Коэффициент линьки: низкий

Средняя продолжительность жизни: 14-16 лет

Обучаемость: может быть сложным в обучении

Чихуахуа умны и быстро учатся, но могут быть упрямыми и следовать своим собственным правилам. Однако трудно не полюбить их преданность и обаяние.

Будучи самой маленькой породой собак, они также являются одной из самых популярных.

Кроме того, эти крошечные милашки занимают третье место по преданности.

Чихуахуа / Фото: pixabay.com

4. Карликовая такса

Высота: 13 -3 см

Вес:

Характер: независимый, ласковый

Уровень активности: умеренный

Коэффициент линьки: низкий

Средняя продолжительность жизни: от 13 до 15 лет

Обучаемость: может быть сложным в обучении

Карликовые таксы — умные и независимые собаки, поэтому ранняя дрессировка и социализация — залог счастливой жизни питомца.

Используйте поощрительные методы дрессировки и не сдавайтесь, если ваш щенок становится упрямым.

Карликовые таксы всегда готовы к приключениям и ходят куда угодно со своим любимым человеком.

За ними нужно внимательно следить на лестницах и выступах. Таксы так сильно увлекаются активными видами деятельности, что иногда спотыкаются, слишком быстро поднимаясь по лестнице, травмируя спину или ноги.

Карликова такса / Фото: pixabay.com

5. Японский хин

Средний рост: 20-28 см

Средний вес: 3-5 кг

Характер: гордый, тихий

Уровень активности: умеренный

Интенсивность линьки: низкая до умеренной

Средняя продолжительность жизни: от 10 до 12 лет

Обучаемость: может быть сложным в обучении

Эти собаки, выведенные для того, чтобы наслаждаться роскошью и беззаботным отдыхом, ценят простые радости жизни. Они преданы своим хозяевам, но не боятся выполнять команды. Их сравнивают с кошками, что говорит о их спокойном, но гордом характере.

Японские хины идеально подходят для жизни в квартире и требуют много внимания.

Японский хин / Фото: Википедия

6. Папийон

Средний рост: 20-28 см

Средний вес: 2,5-4,5 кг

Характер: жизнерадостный, общительный

Уровень активности: высокий

Интенсивность линьки: умеренная

Средняя продолжительность жизни: от 14 до 16 лет

Обучаемость: хорошо поддается дрессировке при положительном подкреплении

Папийон в переводе с французского означает "бабочка" , что очень подходит этим крошечным собачкам, поскольку их уши напоминают крылья, и они действительно являются самыми общительными представителями группы декоративных собак. Это отличный пример маленькой породы, которая считает себя одной из больших собак, готовой играть в апорт.

Папийоны также хорошо адаптируются практически к любой семье.

Папийон / Фото: pixabay.com

7. Пекинес

Средний рост: 15-23 см

Средний вес:

Характер: гордый, преданный

Уровень активности: низкий

Интенсивность линьки: умеренная

Средняя продолжительность жизни: от 12 до 14 лет

Обучаемость: может быть сложным в обучении

Пекинес - гордая порода. Помимо длинной, пушистой шерсти и короткой морды, пекинеса можно узнать по его уверенности (лай на незнакомцев) и преданности (еще один лай на незнакомцев). Дрессировка собаки, которая веками была компаньоном и не имела какой-либо конкретной задачи, может оказаться сложной. Подходите к дрессировке пекинеса с позитивным настроем и пониманием того, что он может просто не очень охотно выполнять команды.

Пекинес / Фото: pixabay.com

8. Померанский шпиц

Средний рост: 15-17 см

Средний вес: 1,5-3 кг

Характер: энергичный, легко адаптирующийся

Уровень активности: от умеренного до высокого

Интенсивность линьки: умеренная

Средняя продолжительность жизни: от 12 до 16 лет

Обучаемость: лучше всего тренируется в молодом возрасте

Померанские шпицы – это крошечные создания с сильным характером. Они – пушистые комочки радости, готовые резвиться с детьми (с осторожностью) или бегать по двору с другими домашними животными. Независимо от того, живете вы в городе или в деревне, померанцы будут довольны, если вы приучите их к туалету с раннего возраста.

Кинологи настоятельно рекомендуют владельцам этих собак сразу же начать дрессировку на поводке и никогда не отпускать их с поводка на незагороженных территориях. Они любят бегать и играть, но недооценивают такие опасности, как оживленные улицы.

Померанский шпиц / Фото: pixabay.com

9. Той-пудель

Средний рост:

Средний вес: 1,8-2,7 кг

Личностные качества: умный, уверенный в себе

Уровень активности: от умеренного до высокого

Фактор выпадения волос: гипоаллергенный

Средняя продолжительность жизни: от 10 до 18 лет

Обучаемость: легко обучается

Пудели всех размеров чрезвычайно умны и легко поддаются дрессировке. По этой причине они являются прекрасными домашними питомцами, не говоря уже об их готовности участвовать в любых занятиях.

Уход за шерстью может быть трудоемким и дорогостоящим, но они гипоаллергенны.

Несмотря на чрезвычайно маленький размер той-пуделя, эти крошечные собаки — выносливые и крепкие домашние питомцы.

Той-пудель / Фото: pixabay.com

10. Йоркширский терьер

Средний рост: 17-20 см

Средний вес: 3 кг

Характер: ласковый, жизнерадостный

Уровень активности: умеренный

Фактор выпадения волос: гипоаллергенный

Средняя продолжительность жизни: от 11 до 15 лет

Обучаемость: легко обучается

Пожалуй, квинтэссенцией породы маленьких собак является йоркширский терьер. Это энергичные, веселые создания, которые любят резвиться со своими семьями.

Несмотря на свою репутацию ворчливых собак, они настоящие трудяги. Йорки действительно преуспевают в таких видах спорта, как аджилити и ралли, но даже обучение новым трюкам дома поможет им поддерживать физическую и умственную форму.

Йоркширский терьер - это очень дружелюбный, хотя и немного упрямый компаньон.

Йоркширский терьер / Фото: pixabay.com

О ресурсе: PureWow PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни. Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия. PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях. Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

