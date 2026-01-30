'Отсчет начался': Зеленский сделал новое заявление об энергетическом перемирии

Президент Украины раскрыл суть договоренностей с США.

Ключевые тезисы Зеленского:

В ночь на 30 января массовых ударов по энергетике не было

РФ сместила атаки на логистику

Украина готова зеркально воздерживаться от ударов

В ночь на пятницу, 30 января, в большинстве областей Украины не было ударов по энергетическим объектам. Исключением стала Донецкая область, где авиабомба поразила газовую инфраструктуру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

По его словам, Россия переориентирует атаки на логистику и узловые станции. В Днепропетровской области был поражен специальный вагон-электростанция Укрзализныци. Несмотря на это, железнодорожники обеспечивают сообщение во всех регионах.

"Весь день продолжались и привычные атаки дронами, авиабомбами. В Харьковской области был удар баллистикой по складам американской компании "Филип Моррис". Был значительный пожар. Были удары по Никополю, Херсону, приграничным районам Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Наше украинское отношение абсолютно зеркальное", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что США говорили об удержании от ударов по энергетике в течение недели. Он добавил, что в ночь на сегодня "отсчет начался".

"Зависит от партнеров, конечно, - от Соединенных Штатов, - как все это пройдет. Украина готова зеркально воздерживаться от ударов, и сегодня мы не наносили ударов по российским энергообъектам", - сказал глава государства.

Отдельно Зеленский поручил правительству обеспечить перерасчет платежей за отопление для людей, которые оставались без тепла в течение месяцев. По его словам, платить за отсутствующие услуги не должны граждане - ответственность за это ложится на компании.

Руководитель военной разведки Олег Иващенко сообщил Зеленскому на совещании о подготовке Россией новых штурмов. Президент подчеркнул, что только экономическое давление на Москву может заставить ее изменить стратегию.

"Экономика и соответствующие потери от войны - это то, что в России будут учитывать. Деньги в России должны заканчиваться, чтобы война начала заканчиваться. Будем передавать нашим партнерам и в дальнейшем факты сотрудничества китайских субъектов с Россией - пути обхода Россией санкций мира за эту войну", - отметил глава государства.

Почему Путин согласился на энергетическое перемирие - мнение эксперта

Эксперт Иван Яковина отметил, что российские блогеры возмущены заявлением Трампа о просьбе к Путину не бить по энергетике Украины в морозы. Они считают это "предательством" и боятся, что Кремль остановит атаки накануне сильных холодов. Путин, Лавров и Песков молчат, что только усиливает раздражение в российских пропагандистских кругах.

Яковина предполагает, что Путин согласился на просьбу Трампа, потому что именно тот является ключевой надеждой Кремля на выгодный выход из войны. В то же время публичность этой договоренности бьет по имиджу российского лидера внутри РФ, поэтому, скорее всего, он просто будет избегать комментариев и временно исчезнет из публичного пространства.

Энергетическое перемирие - что известно

Как сообщал Главред, 29 января президент США Дональд Трамп обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой воздержаться от ударов по украинским городам в течение недели.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за усилия, направленные на прекращение атак по энергетической инфраструктуре, и выразил надежду, что американской стороне удастся достичь соответствующих договоренностей. Впоследствии он заявил, что Украина зеркально будет соблюдать так называемое энергетическое перемирие, хотя непосредственно во время переговоров в Абу-Даби этот вопрос не обсуждался.

В Кремле заявили, что энергетическое перемирие продлится только до 1 февраля. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, РФ согласилась временно не атаковать энергообъекты по просьбе Дональда Трампа, чтобы создать условия для переговоров.

