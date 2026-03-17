Нагар и жир исчезнут мгновенно: чем отмыть газовые конфорки до блеска

Достаточно смешать несколько простых ингредиентов, чтобы получить эффективное средство для очистки конфорок газовой плиты.

https://glavred.info/lifehack/nagar-i-zhir-ischeznut-mgnovenno-chem-otmyt-gazovye-konforki-do-bleska-10749533.html Ссылка скопирована

Как почистить газовую плиту — чем очистить конфорки от нагара и жира

Вы узнаете:

Почему плохо горят газовые конфорки

Как почистить газовую плиту в домашних условиях

Чем отмыть конфорки от нагара

Газовая плита ежедневно работает на полную мощность, и именно конфорки чаще всего страдают от нагара, жира и ржавчины. Когда они чернеют, пламя становится слабым или вовсе исчезает, и приготовление пищи превращается в проблему. Кроме того, расход газа растет, а вместе с ним и сумма в счетах.

Главред расскажет об эффективном способе очистить плиту, используя доступные домашние средства.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Для приготовления раствора не нужны специализированные средства. Достаточно ингредиентов, которые обычно есть на кухне:

пакетик сухих дрожжей;

пакетик разрыхлителя;

лимонный сок;

1/2 стакана уксуса.

Смешайте все ингредиенты в миске, полученная смесь начнет пениться, что является нормальным процессом.

Снимите охлажденные конфорки и погрузите их в раствор примерно на полчаса. Дрожжи и разрыхлитель размягчают грязь, лимонный сок растворяет жир, а уксус обладает антибактериальными свойствами. После этого промойте элементы под проточной водой и вытрите насухо.

Если загрязнения особенно стойкие, поможет пищевая сода. Смешайте ее с теплой водой до образования густой пасты и нанесите на проблемные участки. Через полчаса смойте раствор. Сода эффективно удаляет жир и пригоревшие остатки, возвращая горелкам опрятный вид.

Как отмыть плиту на кухне / Инфографика: Главред

Чтобы сохранить плиту в хорошем состоянии, рекомендуем выработать простую привычку регулярного ухода. После каждого приготовления стоит протирать конфорки влажной тряпкой, а раз в неделю проводить более тщательную очистку. Для труднодоступных мест удобно использовать старую зубную щетку.

Смотрите видео о том, как быстро отмыть газовую плиту:

Об источнике: WP.pl WP.pl (Wirtualna Polska) — один из крупнейших польских интернет-порталов, публикующий новости, аналитику и информационные материалы о событиях в Польше и мире. Портал работает с 1995 года и входит в медиагруппу Wirtualna Polska Holding. Сайт был создан польскими интернет-энтузиастами как каталог веб-страниц, который впоследствии превратился в крупный медиапортал с новостными, экономическими, технологическими и развлекательными разделами. WP.pl является одним из самых популярных польских онлайн-ресурсов и ежемесячно охватывает миллионы пользователей. Портал публикует материалы собственной редакции, а также информацию из других источников и агентств.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред