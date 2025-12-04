Укр
Невидимая угроза на кухне: ученые бьют тревогу из-за газовых плит, что произошло

Юрий Берендий
4 декабря 2025, 14:51
Обычная газовая плита на кухне может быть скрытым источником опасного загрязнения воздуха, которое напрямую влияет на всю семью, указывают ученые.
  • В чем опасность газовой плиты
  • Что опаснее: газовая плита или электрическая
  • Можно ли спать на кухне с газовой плитой

Обычная газовая плита, которая есть почти в каждом доме, может представлять серьезную угрозу для людей. Об этом свидетельствуют новые научные данные, которые заставляют по-другому посмотреть на безопасность воздуха в собственном доме, сообщает профильное издание Science Daily.

Главред выяснил, почему нельзя жарить на газе.

Что безопаснее: электрическая или газовая плита

Новое исследование Стэнфордского университета, опубликованное 2 декабря в PNAS Nexus, показало, что газовые и пропановые плиты выделяют значительное количество диоксида азота - вредного вещества, которое связывают с астмой, обструктивной болезнью легких, преждевременными родами, диабетом и раком легких.

Ученые отмечают, что пребывание в помещении не гарантирует защиты от загрязнения. Результаты показали: переход с газовых плит на электрические позволяет снизить воздействие диоксида азота более чем на четверть по всей стране, а для активных пользователей плит - почти наполовину.

"Мы знаем, что загрязнение воздуха на открытом воздухе вредит нашему здоровью, но считаем, что воздух в помещениях является безопасным. Наше исследование показывает, что если вы используете газовую плиту, вы часто вдыхаете столько же диоксида азота в помещении от вашей плиты, сколько от всех источников на открытом воздухе вместе взятых", - сказал старший автор исследования Роб Джексон, профессор наук о Земле в Стэнфордской школе устойчивого развития имени Мишель и Кевина Дуглас.

Насколько опасен бытовой газ

Это первая общенациональная оценка воздействия диоксида азота как в помещениях, так и на открытом воздухе. Исследователи объединили измерения качества воздуха в домах с данными о транспортном движении, производстве электроэнергии и информацией о 133 миллионах жилых домов.

Отдельное исследование 2024 года показало, что опасные концентрации диоксида азота после приготовления пищи могут сохраняться в помещении в течение нескольких часов. Также обнаружено, что газовые плиты являются источником бензола - канцерогена, связанного с лейкемией и другими тяжелыми заболеваниями крови.

Как влияет газ на организм человека

Специалисты подчеркивают, что люди все больше времени проводят в помещениях, а значит риски становятся еще серьезнее.

"Пришло время перенести наше внимание на то, что происходит внутри наших домов, особенно учитывая то, что семьи проводят больше времени в помещении", - сказал главный автор исследования Янаи Каштан, ученый по качеству воздуха в PSE Healthy Energy.

Смотрите видео о том, как газовая плита влияет на качество воздуха в доме:

Кому газовые плиты вредят больше всего

Картирование показало, что для большинства людей главным источником диоксида азота остаются автомобили и промышленность. Однако 22 миллиона американцев получают чрезмерный уровень NO₂ именно из-за газовых плит - особенно жители небольших домов и сельских районов.

При этом самый высокий общий уровень воздействия наблюдается в крупных городах, где внешнее загрязнение сочетается с выбросами внутри жилья. Наибольшие кратковременные всплески диоксида азота фиксируют именно во время приготовления пищи.

Как безопасно пользоваться плитой

Ученые отмечают, что государственные программы по поддержке перехода на электрические плиты, налоговые льготы и финансовая помощь могут существенно уменьшить уровень вредного загрязнения в домах. Больше всего это поможет жителям арендованного жилья и социально уязвимым слоям населения.

"Стремясь к более чистому воздуху и здоровой жизни, мы должны отдавать приоритет качеству воздуха в помещениях. Переход на электрические плиты является положительным шагом к более чистому приготовлению пищи и лучшему здоровью", - сказал Джексон.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что эксперты предупредили о скрытой опасности от новогодних елок - что произошло. До Рождества и Нового года остается совсем немного времени, и многие украинцы уже начинают готовиться к украшению жилищ живыми елками. Эксперты предостерегают, что вместе с праздничным декором дерево может принести и нежелательных "гостей".

Также сообщалось о том, какие пять вещей никогда нельзя увидеть во время сна - ученые раскрыли секрет. Хотя сны позволяют окунуться в фантастические миры, ученые установили, что существует пять элементов, которые человеческий мозг почти никогда не способен воспроизвести во сне, и на это есть научное объяснение.

Об источнике: Science Daily

Science Daily - американский онлайн-сайт, посвященный новостям научных исследований. Он был основан в 1995 году Dan и Michele Hogan.

Основной функцией ресурса является сбор и публикация пресс-релизов и материалов от университетов, научных институтов и исследовательских организаций - иногда с минимальной редакционной обработкой.

На сайте представлены различные тематики, такие как медицина и здоровье, экология, технологии, биология, общество, обучение.

