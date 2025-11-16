Какие пять вещей никогда нельзя увидеть во время сна - ученые раскрыли секрет

О чем идет речь в материале:
- Почему нельзя читать во сне
- Почему не снятся телефоны
Несмотря на то что сны способны переносить нас в фантастические миры, ученые доказали, что существует пять вещей, которые человеческий мозг почти никогда не способен воспроизвести во сне - и этому есть научное объяснение. Об этом говорится в материале издания DailyMail.
Почему мы не видим смартфоны во сне
Несмотря на то что телефоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, они практически отсутствуют в сновидениях. Анализ 16 000 снов показал, что телефоны появляются только в 3,55% снов женщин и 2,69% снов мужчин - удивительно мало для гаджета, с которым мы проводим часы ежедневно.
"Содержание, которое имеет значение только для современной жизни, как правило, недостаточно представлено в снах", ведь большую часть эволюции люди пережили без технологий. Люди склонны гораздо чаще видеть в своих снах бури, бегство от диких животных и змей", - отмечает доктор Дейрдре Барретт из Гарварда.
Почему во снах почти невозможно читать текст - как работает мозг во время сна
Люди часто замечают, что не могут прочитать написанные слова - текст превращается в хаотичные символы. Причина проста: во время фазы REM, когда мы видим сны, центры мозга, ответственные за обработку письма, "выключаются".
Доктор Барретт объясняет, что "участки мозга, связанные конкретно с текстом и чтением, являются еще менее активными" в фазе быстрого движения глаз.
Без постоянного сенсорного потока мозг не способен стабильно держать структуру букв.
Почему цифры и математические формулы искажаются во сне
Цифры, математические примеры или часы на часах во снах почти всегда меняются и "плывут". Это прямое следствие того, как мозг генерирует сон.
"Во снах мозг генерирует сцену преимущественно сверху вниз, с минимальным или вообще без внешнего ввода. Поэтому мелкие детали, такие как написанный текст, цифры или интерфейсы устройств, как правило, являются нестабильными или меняются, когда вы вспоминаете их", - указывают ученые.
Поэтому цифры просто не имеют стабильной основы для существования.
Почему во снах нет запахов и вкусов
Несмотря на яркие образы, обоняние и вкус во снах случаются чрезвычайно редко. Лишь 1% мужчин и чуть более 1% женщин сообщают о запахах в сновидениях.
"Мы ежедневно чувствуем запахи и вкусы, но почти никогда не видим их во снах... потому что они обычно не добавляют ничего к драматическим бессознательным историям", - говорится в материале.
Наш мозг просто не считает эти ощущения важными для сюжетов, которые он создает во время сна.
Почему мы не можем увидеть свое реальное отражение во сне
Миф о том, что во сне нельзя смотреть в зеркало, ложный - можно. Но увидеть себя такими, какие мы есть, почти невозможно. Лицо становится искаженным, измененным или превращается в другого человека.
"Они могут видеть в зеркале совсем другого человека... и в других случаях они даже не ставят это под сомнение", - указывает ученый.
Объяснение простое, ведь мозг в фазе сна не способен точно воспроизвести все детали нашего лица - это слишком сложная задача без внешних сенсорных сигналов.
Напомним, ранее Главред сообщал о том, что засыпание не постепенный процесс - ученые смогли раскрыть главный секрет сна. Момент засыпания, как установили ученые, наступает не постепенно, а внезапно - будто в мозгу срабатывает своеобразный "выключатель", который переводит организм в состояние сна всего за несколько минут. Об этом пишет специализированное издание Science Alert, ссылаясь на исследования, опубликованные в журнале Nature Neuroscience.
Также рассказывалось о том, является ли старость болезнью - ученые поставили точку в вопросе. Современные исследования все чаще поднимают вопрос, можно ли рассматривать его как болезнь, которую способна лечить или даже приостановить наука. О том, как именно исследователи классифицируют старение, говорится в материале научного журнала Nature.
