Какие пять вещей никогда нельзя увидеть во время сна - ученые раскрыли секрет

Ученые объяснили, что существуют пять вещей, которые мозг никогда не способен полноценно воспроизвести во время сна и рассказали почему так происходит.

https://glavred.info/nauka/kakie-pyat-veshchey-nikogda-nelzya-uvidet-vo-vremya-sna-uchenye-raskryli-sekret-10715900.html Ссылка скопирована

Что не снится - какие пять вещей никогда нельзя увидеть во время сна / Коллаж: Главред, фото: pexels

О чем идет речь в материале:

Почему нельзя читать во сне

Почему не снятся телефоны

Несмотря на то что сны способны переносить нас в фантастические миры, ученые доказали, что существует пять вещей, которые человеческий мозг почти никогда не способен воспроизвести во сне - и этому есть научное объяснение. Об этом говорится в материале издания DailyMail.

Главред выяснил, что не может присниться.

видео дня

Почему мы не видим смартфоны во сне

Несмотря на то что телефоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, они практически отсутствуют в сновидениях. Анализ 16 000 снов показал, что телефоны появляются только в 3,55% снов женщин и 2,69% снов мужчин - удивительно мало для гаджета, с которым мы проводим часы ежедневно.

"Содержание, которое имеет значение только для современной жизни, как правило, недостаточно представлено в снах", ведь большую часть эволюции люди пережили без технологий. Люди склонны гораздо чаще видеть в своих снах бури, бегство от диких животных и змей", - отмечает доктор Дейрдре Барретт из Гарварда.

Почему во снах почти невозможно читать текст - как работает мозг во время сна

Люди часто замечают, что не могут прочитать написанные слова - текст превращается в хаотичные символы. Причина проста: во время фазы REM, когда мы видим сны, центры мозга, ответственные за обработку письма, "выключаются".

Доктор Барретт объясняет, что "участки мозга, связанные конкретно с текстом и чтением, являются еще менее активными" в фазе быстрого движения глаз.

Без постоянного сенсорного потока мозг не способен стабильно держать структуру букв.

Почему цифры и математические формулы искажаются во сне

Цифры, математические примеры или часы на часах во снах почти всегда меняются и "плывут". Это прямое следствие того, как мозг генерирует сон.

"Во снах мозг генерирует сцену преимущественно сверху вниз, с минимальным или вообще без внешнего ввода. Поэтому мелкие детали, такие как написанный текст, цифры или интерфейсы устройств, как правило, являются нестабильными или меняются, когда вы вспоминаете их", - указывают ученые.

Поэтому цифры просто не имеют стабильной основы для существования.

Почему во снах нет запахов и вкусов

Несмотря на яркие образы, обоняние и вкус во снах случаются чрезвычайно редко. Лишь 1% мужчин и чуть более 1% женщин сообщают о запахах в сновидениях.

"Мы ежедневно чувствуем запахи и вкусы, но почти никогда не видим их во снах... потому что они обычно не добавляют ничего к драматическим бессознательным историям", - говорится в материале.

Наш мозг просто не считает эти ощущения важными для сюжетов, которые он создает во время сна.

Почему мы не можем увидеть свое реальное отражение во сне

Миф о том, что во сне нельзя смотреть в зеркало, ложный - можно. Но увидеть себя такими, какие мы есть, почти невозможно. Лицо становится искаженным, измененным или превращается в другого человека.

"Они могут видеть в зеркале совсем другого человека... и в других случаях они даже не ставят это под сомнение", - указывает ученый.

Объяснение простое, ведь мозг в фазе сна не способен точно воспроизвести все детали нашего лица - это слишком сложная задача без внешних сенсорных сигналов.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что засыпание не постепенный процесс - ученые смогли раскрыть главный секрет сна. Момент засыпания, как установили ученые, наступает не постепенно, а внезапно - будто в мозгу срабатывает своеобразный "выключатель", который переводит организм в состояние сна всего за несколько минут. Об этом пишет специализированное издание Science Alert, ссылаясь на исследования, опубликованные в журнале Nature Neuroscience.

Также рассказывалось о том, является ли старость болезнью - ученые поставили точку в вопросе. Современные исследования все чаще поднимают вопрос, можно ли рассматривать его как болезнь, которую способна лечить или даже приостановить наука. О том, как именно исследователи классифицируют старение, говорится в материале научного журнала Nature.

Другие новости:

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред