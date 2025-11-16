Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Какие пять вещей никогда нельзя увидеть во время сна - ученые раскрыли секрет

Юрий Берендий
16 ноября 2025, 13:06
108
Ученые объяснили, что существуют пять вещей, которые мозг никогда не способен полноценно воспроизвести во время сна и рассказали почему так происходит.
Какие пять вещей никогда нельзя увидеть во время сна - ученые раскрыли секрет
Что не снится - какие пять вещей никогда нельзя увидеть во время сна / Коллаж: Главред, фото: pexels

О чем идет речь в материале:

  • Почему нельзя читать во сне
  • Почему не снятся телефоны

Несмотря на то что сны способны переносить нас в фантастические миры, ученые доказали, что существует пять вещей, которые человеческий мозг почти никогда не способен воспроизвести во сне - и этому есть научное объяснение. Об этом говорится в материале издания DailyMail.

Главред выяснил, что не может присниться.

видео дня

Почему мы не видим смартфоны во сне

Несмотря на то что телефоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, они практически отсутствуют в сновидениях. Анализ 16 000 снов показал, что телефоны появляются только в 3,55% снов женщин и 2,69% снов мужчин - удивительно мало для гаджета, с которым мы проводим часы ежедневно.

"Содержание, которое имеет значение только для современной жизни, как правило, недостаточно представлено в снах", ведь большую часть эволюции люди пережили без технологий. Люди склонны гораздо чаще видеть в своих снах бури, бегство от диких животных и змей", - отмечает доктор Дейрдре Барретт из Гарварда.

Почему во снах почти невозможно читать текст - как работает мозг во время сна

Люди часто замечают, что не могут прочитать написанные слова - текст превращается в хаотичные символы. Причина проста: во время фазы REM, когда мы видим сны, центры мозга, ответственные за обработку письма, "выключаются".

Доктор Барретт объясняет, что "участки мозга, связанные конкретно с текстом и чтением, являются еще менее активными" в фазе быстрого движения глаз.

Без постоянного сенсорного потока мозг не способен стабильно держать структуру букв.

Почему цифры и математические формулы искажаются во сне

Цифры, математические примеры или часы на часах во снах почти всегда меняются и "плывут". Это прямое следствие того, как мозг генерирует сон.

"Во снах мозг генерирует сцену преимущественно сверху вниз, с минимальным или вообще без внешнего ввода. Поэтому мелкие детали, такие как написанный текст, цифры или интерфейсы устройств, как правило, являются нестабильными или меняются, когда вы вспоминаете их", - указывают ученые.

Поэтому цифры просто не имеют стабильной основы для существования.

Почему во снах нет запахов и вкусов

Несмотря на яркие образы, обоняние и вкус во снах случаются чрезвычайно редко. Лишь 1% мужчин и чуть более 1% женщин сообщают о запахах в сновидениях.

"Мы ежедневно чувствуем запахи и вкусы, но почти никогда не видим их во снах... потому что они обычно не добавляют ничего к драматическим бессознательным историям", - говорится в материале.

Наш мозг просто не считает эти ощущения важными для сюжетов, которые он создает во время сна.

Почему мы не можем увидеть свое реальное отражение во сне

Миф о том, что во сне нельзя смотреть в зеркало, ложный - можно. Но увидеть себя такими, какие мы есть, почти невозможно. Лицо становится искаженным, измененным или превращается в другого человека.

"Они могут видеть в зеркале совсем другого человека... и в других случаях они даже не ставят это под сомнение", - указывает ученый.

Объяснение простое, ведь мозг в фазе сна не способен точно воспроизвести все детали нашего лица - это слишком сложная задача без внешних сенсорных сигналов.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что засыпание не постепенный процесс - ученые смогли раскрыть главный секрет сна. Момент засыпания, как установили ученые, наступает не постепенно, а внезапно - будто в мозгу срабатывает своеобразный "выключатель", который переводит организм в состояние сна всего за несколько минут. Об этом пишет специализированное издание Science Alert, ссылаясь на исследования, опубликованные в журнале Nature Neuroscience.

Также рассказывалось о том, является ли старость болезнью - ученые поставили точку в вопросе. Современные исследования все чаще поднимают вопрос, можно ли рассматривать его как болезнь, которую способна лечить или даже приостановить наука. О том, как именно исследователи классифицируют старение, говорится в материале научного журнала Nature.

Другие новости:

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука сон
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Обман Путина раскрылся - россияне теряют контроль над стратегическим городом

Обман Путина раскрылся - россияне теряют контроль над стратегическим городом

14:43Фронт
Ударит 5-градусный мороз и начнутся снегопады: названа дата резкого похолодания

Ударит 5-градусный мороз и начнутся снегопады: названа дата резкого похолодания

14:30Синоптик
Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствия

Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствия

12:31Война
Реклама

Популярное

Ещё
Откроется поток богатства: три знака зодиака скоро будут грести деньги лопатой

Откроется поток богатства: три знака зодиака скоро будут грести деньги лопатой

Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствия

Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствия

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиака

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиака

Эти три знака зодиака сорвут джекпот от Вселенной: кто окажется счастливчиком

Эти три знака зодиака сорвут джекпот от Вселенной: кто окажется счастливчиком

Отключение света в Украине — графики на 16 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 16 ноября (обновляется)

Последние новости

14:43

Обман Путина раскрылся - россияне теряют контроль над стратегическим городом

14:30

Ударит 5-градусный мороз и начнутся снегопады: названа дата резкого похолодания

13:55

В предынфарктном состоянии: популярный украинский рок-музыкант загремел в больницу

13:44

На вкус от икры не отличишь: рецепт универсальной закуски из сельди

13:37

Умер после матча: перестало биться сердце легенды сборной Украины по футболу

Полностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимойПолностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимой
13:30

Участница "Холостяка" оказалась на грани срыва - что произошло

13:06

Какие пять вещей никогда нельзя увидеть во время сна - ученые раскрыли секрет

12:43

Доллар "взял разгон" на повышение: что будет с курсом валюты в ближайшее время

12:38

"Это не моя жизнь": известный певец лечится у психотерапевта и назвал причину

Реклама
12:31

Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствияВидео

12:26

Эпштейн слил Трампа Кремлюмнение

11:59

Почему сорвались переговоры Трампа и Путина о завершении войны - названа причина

11:56

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 ноября: Тельцам - деньги, Рыбам - прорыв

11:46

"Я не очень оптимистичен": в Финляндии вышли с заявлением по перемирию в Украине

11:45

Коррупционное дело набирает обороты: в Украине полностью перезагружают управление

11:43

Китайский гороскоп на завтра 17 ноября: Крысам - неприятности, Кроликам - гнев

10:48

Враг имеет успехи: военный предупредил об угрозе для важного города

10:42

Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября

10:32

Стала блондинкой: Наталья Могилевская показала редкое фото старшей дочери

10:23

Огромная проблема с искусственным интеллектоммнение

Реклама
10:20

Есть перебои со светом, под атакой оказались объекты энергетики - МинэнергоФото

09:57

Недельная магнитная буря жестко затягивается: когда закончится мощный шторм

09:54

Гражданская инфраструктура Украины в огне: все детали ночного удара РоссииФото

09:38

Известную испанскую певицу зверски убили в доме престарелых - детали

09:37

Любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября

09:20

Отключение света в Украине — графики на 16 ноября (обновляется)

09:14

Все эшелоны остановились: партизаны одним поджогом сорвали поставки РФ на фронте

09:12

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 ноября (обновляется)

08:38

Украина договорилась о поставках газа и новом соглашении: детали от Зеленского

08:30

Гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября: Львам - стресс, Дев завалит работой

08:10

Карта Deep State онлайн за 16 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

07:51

"Нептуны" и страшный гул в небе: РФ и Крым массированно атаковали ракеты и дроны

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках кошек на стоге сена за 29 секунд

05:33

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиакаВидео

04:30

Откроется поток богатства: три знака зодиака скоро будут грести деньги лопатой

03:31

Сделают рывок вперед: на каких ТОП-5 знаков ждут приятные сюрпризы до конца года

02:33

"Вечный негатив": обиженный Пресняков пошел против отца-путиниста

01:42

Спидометр "врет" о скорости автомобиля - почему и чем лучше пользоваться

00:35

На Марсе нашли тайные подземные убежища: учёные допустили следы инопланетян

15 ноября, суббота
23:42

Россияне расстреляли украинских военных на Запорожье: стало известно число жертв

Реклама
22:51

"Каждый квартал трудно отбивать у врага": военный рассказал о боях около Покровска

22:38

Джим Кэрри ошарашил внешним видом после пластики

22:26

"Возможен худший сценарий": раскрыт тревожный прогноз блэкаута в Украине

21:27

Коррупция во время войны: в ОП громкий скандал назвали "частью экономики"

20:49

Из плена могут вернуться более тысячи украинцев: Умеров проводит переговоры с РФ

20:26

Путин поставил сроки захвата Покровска и Купянска: Зеленский раскрыл провал РФ

19:48

Главная елка Украины: как и чем будут украшать новогоднее дерево

19:43

Без света останется большинство украинцев: новые графики отключений на 16 ноября

19:27

Украинцев предупредили о стремительном росте цен: какие продукты подорожают

19:10

Спецпосланник по Беларуси: попытка тянуть Лукашенко или тянуть страну?мнение

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять