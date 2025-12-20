Украина критически зависит от разведданных США: Буданов о важных деталях

Сокращение безвозмездного обмена разведывательной информацией не станет критическим ударом, говорит начальник ГУР.

США предупреждают Украину о ракетных ударах РФ, сообщил Кирилл Буданов / УНИАН, минобороны РФ

Главное из заявлений Буданова:

Украина получает от США предупреждения о ракетных угрозах

Киев и Вашингтон сотрудничают в области спутниковой разведки

Украина в значительной степени опирается на Соединённые Штаты в двух наиболее чувствительных сферах разведки — получении спутниковых данных и функционировании систем предупреждения о ракетных угрозах.

Как подчеркнул начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, сокращение безвозмездного обмена разведывательной информацией не станет критическим ударом, если продолжат действовать коммерческие соглашения.

Он пояснил, что сотрудничество в области спутниковой разведки строится на двух основах: доступе к данным в рамках помощи и платных контрактах с частными компаниями.

Если будет прекращён лишь бесплатный доступ к оптическим спутниковым снимкам, Украина утратит примерно 15–17% разведывательных возможностей, что, по оценке Буданова, не является фатальным. Потери в сегменте радиолокационной спутниковой разведки окажутся более ощутимыми — около 46%, что усложнит работу, но всё же не приведёт к полной остановке процессов.

Куда более серьёзным сценарием, подчеркнул глава ГУР, станет возможная блокировка коммерческих контрактов на получение спутниковых данных. В таком случае последствия будут крайне тяжёлыми.

"Критически будет, если примут политическое решение и заблокируют контракты. Вот тогда мы падаем почти до нуля", - подчеркнул Буданов.

Он также добавил, что ещё одной зоной критической зависимости от США остаётся система раннего обнаружения баллистических угроз. При этом в большинстве других направлений разведывательной деятельности Украина в основном полагается на собственные ресурсы и наработки.

Новые данные разведки США: что известно

В аналитических материалах американской разведки отмечается, что цели Владимира Путина выходят далеко за пределы Украины. По этим данным, Кремль стремится восстановить влияние Москвы на всём постсоветском пространстве. Речь идёт не только о полном подчинении Украины, но и о притязаниях на территории других бывших республик СССР, включая государства, которые сегодня входят в состав НАТО.

Ранее Буданов раскрыл вероятность новой атаки. Ситуация остаётся сложной и требует пристального внимания, предупредил Кирилл Буданов.

Напомним, ранее Буданов сделал важное заявление и назвал главное условие гарантий для Украины. "Это не значит, что нас ждёт постоянная война, но мы должны быть готовы к защите, включая вооружённую, в любой момент", — заявил он.

Как сообщал Главред, ранее Буданов назвал факторы для завершения войны. Глава ГУР очертил условия, при которых возможно перемирие между Украиной и Россией.

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

