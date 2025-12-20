Укр
Украина критически зависит от разведданных США: Буданов о важных деталях

Алексей Тесля
20 декабря 2025, 11:53
69
Сокращение безвозмездного обмена разведывательной информацией не станет критическим ударом, говорит начальник ГУР.
Ракета, Кирилл Буданов
США предупреждают Украину о ракетных ударах РФ, сообщил Кирилл Буданов / УНИАН, минобороны РФ

Главное из заявлений Буданова:

  • Украина получает от США предупреждения о ракетных угрозах
  • Киев и Вашингтон сотрудничают в области спутниковой разведки

Украина в значительной степени опирается на Соединённые Штаты в двух наиболее чувствительных сферах разведки — получении спутниковых данных и функционировании систем предупреждения о ракетных угрозах.

Как подчеркнул начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, сокращение безвозмездного обмена разведывательной информацией не станет критическим ударом, если продолжат действовать коммерческие соглашения.

видео дня

Он пояснил, что сотрудничество в области спутниковой разведки строится на двух основах: доступе к данным в рамках помощи и платных контрактах с частными компаниями.

Если будет прекращён лишь бесплатный доступ к оптическим спутниковым снимкам, Украина утратит примерно 15–17% разведывательных возможностей, что, по оценке Буданова, не является фатальным. Потери в сегменте радиолокационной спутниковой разведки окажутся более ощутимыми — около 46%, что усложнит работу, но всё же не приведёт к полной остановке процессов.

Куда более серьёзным сценарием, подчеркнул глава ГУР, станет возможная блокировка коммерческих контрактов на получение спутниковых данных. В таком случае последствия будут крайне тяжёлыми.

"Критически будет, если примут политическое решение и заблокируют контракты. Вот тогда мы падаем почти до нуля", - подчеркнул Буданов.

Он также добавил, что ещё одной зоной критической зависимости от США остаётся система раннего обнаружения баллистических угроз. При этом в большинстве других направлений разведывательной деятельности Украина в основном полагается на собственные ресурсы и наработки.

Новые данные разведки США: что известно

В аналитических материалах американской разведки отмечается, что цели Владимира Путина выходят далеко за пределы Украины. По этим данным, Кремль стремится восстановить влияние Москвы на всём постсоветском пространстве. Речь идёт не только о полном подчинении Украины, но и о притязаниях на территории других бывших республик СССР, включая государства, которые сегодня входят в состав НАТО.

Ранее Буданов раскрыл вероятность новой атаки. Ситуация остаётся сложной и требует пристального внимания, предупредил Кирилл Буданов.

Напомним, ранее Буданов сделал важное заявление и назвал главное условие гарантий для Украины. "Это не значит, что нас ждёт постоянная война, но мы должны быть готовы к защите, включая вооружённую, в любой момент", — заявил он.

Как сообщал Главред, ранее Буданов назвал факторы для завершения войны. Глава ГУР очертил условия, при которых возможно перемирие между Украиной и Россией.

О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Кирилл Буданов
