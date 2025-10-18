Укр
Гарантии для Украины: Буданов сделал важное заявление и назвал главное условие

Алексей Тесля
18 октября 2025, 16:22
Украина должна развивать современные высокотехнологичные отрасли, в том числе оборонно-промышленный комплекс.
Буданов, ВСУ
Кирилл Буданов прокомментировал вероятную стратегию безопасности Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 71 ОЕБр

Важное из заявлений Буданова:

  • Украина должна перейти к модели, ориентированной на создание продукции с высокой добавленной стоимостью
  • Необходимо развивать современные высокотехнологичные отрасли, в том числе ОПК

Ключом к будущей безопасности Украины должен стать переход от сырьевой экономики к модели, ориентированной на создание продукции с высокой добавленной стоимостью.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в Telegram.

Он подчеркнул, что Украина должна развивать современные высокотехнологичные отрасли, в том числе оборонно-промышленный комплекс, а также выстроить чёткую гранд-стратегию, которая определит её место и роль в глобальном мире.

Буданов отметил, что украинское общество должно трезво оценивать перспективы: впереди непростые годы.

"Это не значит, что нас ждёт постоянная война, но мы должны быть готовы к защите, включая вооружённую, в любой момент", — заявил он.

Гарантии для Украины: мнение эксперта

Политолог и глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко отметил, что и Россия, и Украина стремятся укрепить свои позиции перед возможными переговорами. По его мнению, Украина нуждается в поддержке как в ходе войны, так и после её окончания — особенно в контексте реализации будущих гарантий безопасности.

Ранее у Путина объявили "паузу" в переговорах с Украиной. Дмитрий Песков сказал, что не стоит ожидать "молниеносного результата" от переговоров.

Напомним, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что война России против Украины продлится минимум два года. По ее словам, война затянется, пока не сменится руководство обеих сторон.

Как сообщал Главред, Россия уже не имеет ресурса вести войну годами - речь идет о считанных месяцах. Нынешнее состояние российской экономики свидетельствует о критических проблемах. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Комитета экономистов Андрей Новак.

О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

ГУР Кирилл Буданов
