Гарантии для Украины: Буданов сделал важное заявление и назвал главное условие

Украина должна развивать современные высокотехнологичные отрасли, в том числе оборонно-промышленный комплекс.

Кирилл Буданов прокомментировал вероятную стратегию безопасности Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 71 ОЕБр

Важное из заявлений Буданова:

Украина должна перейти к модели, ориентированной на создание продукции с высокой добавленной стоимостью

Необходимо развивать современные высокотехнологичные отрасли, в том числе ОПК

Ключом к будущей безопасности Украины должен стать переход от сырьевой экономики к модели, ориентированной на создание продукции с высокой добавленной стоимостью.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в Telegram.

Он подчеркнул, что Украина должна развивать современные высокотехнологичные отрасли, в том числе оборонно-промышленный комплекс, а также выстроить чёткую гранд-стратегию, которая определит её место и роль в глобальном мире.

Буданов отметил, что украинское общество должно трезво оценивать перспективы: впереди непростые годы.

"Это не значит, что нас ждёт постоянная война, но мы должны быть готовы к защите, включая вооружённую, в любой момент", — заявил он.

Гарантии для Украины: мнение эксперта

Политолог и глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко отметил, что и Россия, и Украина стремятся укрепить свои позиции перед возможными переговорами. По его мнению, Украина нуждается в поддержке как в ходе войны, так и после её окончания — особенно в контексте реализации будущих гарантий безопасности.

Читайте также:

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

