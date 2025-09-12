'Европейцы мешают': у Путина объявили 'паузу' в переговорах с Украиной

Вкратце:
- РФ остановила переговоры по окончанию войны в Украине
- В "паузе" Песков обвинил европейцев
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о "паузе" в переговорах между Москвой и Киевом. Его тезисы приводят российские СМИ.
Песков сказал, что сейчас якобы "можно говорить о паузе в переговорах между РФ и Украиной, хотя каналы общения переговорных групп остаются открытыми".
При этом в России в очередной раз нашли "виновных" в затягивании завершения войны и прекращении переговоров. На этот раз Песков обвинил европейцев.
По словам Пескова, именно Европа якобы "мешает мирным усилиям по Украине".
Он добавил, что "нельзя носить розовые очки" и ожидать "молниеносного результата".
Как ранее писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Путин и Зеленский не готовы к мирным переговорам. Несмотря на это, американского лидера волнует затянувшееся кровопролитие, и он намерен продолжать продвигать идею мирного соглашения.
Между тем руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок считает, что вскоре мы увидим двусторонний формат переговоров - США и Китай - с другими участниками, и будем называть его многосторонним процессом".
При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила сомнение, что война России против Украины завершится в ближайшее время. По её оценке, война России против Украины продлится ещё "как минимум два года".
О персоне: Дмитрий Песков
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
