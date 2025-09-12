Укр
"Европейцы мешают": у Путина объявили "паузу" в переговорах с Украиной

Марина Фурман
12 сентября 2025, 14:04
Песков сказал, что не стоит ожидать "молниеносного результата" от переговоров.
  • РФ остановила переговоры по окончанию войны в Украине
  • В "паузе" Песков обвинил европейцев

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о "паузе" в переговорах между Москвой и Киевом. Его тезисы приводят российские СМИ.

Песков сказал, что сейчас якобы "можно говорить о паузе в переговорах между РФ и Украиной, хотя каналы общения переговорных групп остаются открытыми".

При этом в России в очередной раз нашли "виновных" в затягивании завершения войны и прекращении переговоров. На этот раз Песков обвинил европейцев.

По словам Пескова, именно Европа якобы "мешает мирным усилиям по Украине".

Он добавил, что "нельзя носить розовые очки" и ожидать "молниеносного результата".

Как ранее писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Путин и Зеленский не готовы к мирным переговорам. Несмотря на это, американского лидера волнует затянувшееся кровопролитие, и он намерен продолжать продвигать идею мирного соглашения.

Между тем руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок считает, что вскоре мы увидим двусторонний формат переговоров - США и Китай - с другими участниками, и будем называть его многосторонним процессом".

При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила сомнение, что война России против Украины завершится в ближайшее время. По её оценке, война России против Украины продлится ещё "как минимум два года".

О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

