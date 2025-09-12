"Ситуация ухудшается", ВСУ под угрозой окружения: Снегирев назвал направление

Покровское направление важно для РФ даже не с военной, а с политической точки зрения, подчеркнул Дмитрий Снегирев.

https://glavred.info/ukraine/situaciya-uhudshaetsya-vsu-pod-ugrozoy-okruzheniya-snegirev-nazval-napravlenie-10697450.html Ссылка скопирована

Дмитрий Снегирев прокомментировал ситуацию на фронте / Коллаж Главред

Важное из заявлений Снегирева:

РФ стремится окружить подразделения ВСУ в Покровске и Константиновке

Константиновка стала одним из основных направлений наступления РФ

Военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев заявил о том, что войска страны-агрессора РФ стремятся окружить подразделения Вооруженных сил Украины в Покровске и Константиновке Донецкой области.

"Покровское направление важно для россиян даже не с военной, а с политической точки зрения. Выход к административным границам с Днепропетровской областью будет использован как элемент военно-политического давления на украинское руководство в виде угрозы масштабирования театра боевых действий", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт отмечает, что после того как оккупанты установили контроль над трассой Покровск-Константиновка, именно Константиновка стала одним из основных их направлений наступления.

"Ситуация ухудшается тем, что в направлении города россияне контролируют господствующие высоты, ведь Константиновка находится в низине. Это создает серьезные проблемы как для местных жителей, так и для Сил обороны. Потому что враг, к сожалению, способен держать под огневым контролем тыловые локации украинской армии и весь город. Россияне там могут использовать даже ствольную артиллерию. И удар по Константиновке 3 сентября, который привел к жертвам среди гражданского населения, подтверждает использование врагом такой артиллерии", - указал он.

/ Инфографика: Главред

Собеседник также предупреждает о том, что на Покровском и Константиновском направлениях россияне пытаются создать оперативное окружение Сил обороны Украины.

"Потому что Покровск и Константиновка - крупные промышленные города. Если их штурмовать в лоб, это приведет к многочисленным потерям личного состава. Это показал оккупантам опыт боев за Бахмут, который они штурмовали 9 месяцев и потеряли там более 100 тысяч своих военных. Даже Часов Яр - небольшой десятитысячный город, по сравнению с Покровском или Константиновкой - оккупанты безуспешно штурмуют уже 1,5 года", - добавил Снегирев.

Что происходит вокруг Покровска: детали от офицера ВСУ

Обстановка в районе Покровска остаётся крайне сложной. Российские диверсионно-разведывательные группы продолжают попытки прорвать оборону города, в том числе используя подземную инфраструктуру, такую как канализационные системы.

Противник уже не впервые прибегает к подобной тактике — для ведения разведки, совершения диверсий и дестабилизации снабжения украинских сил. Как сообщил политолог и офицер ВСУ Андрей Ткачук, основной тактической задачей российских войск до конца 2025 года остаётся захват Покровска.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ВСУ оттеснили РФ в районе Покровска. Российские войска испытывают проблемы с логистикой и пытаются использовать нестандартные методы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские подразделения отбили территории в районе Покровска. На Покровском направлении идут тяжелые бои, но Силы обороны добиваются успехов.

Как писал Главред, 7-й корпус ДШВ сообщил, что россияне недавно перебросили в район Покровска опытные подразделения морской пехоты и провели корректировку тактики своих действий.

Другие новости:

О персоне: Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред