Российская актриса Вера Алентова умерла в террористической Москве.

Умерла Вера Алентова / Коллаж Главред, фото Ведомости

Кратко:

От чего умерла Вера Алентова

Что известно о смерти Веры Алентовой

Сегодня, 25 декабря стало известно о том, что скончалась популярная в террористической России звезда кино Вера Алентова.

Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщили российским пропагандистам ТАСС в Театре имени Пушкина. "Да, это правда", - ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос, не уточнив причину смерти.

Вера Алентова редко выходила на публику / Фото Global look press

По информации российских СМИ, около 12:00 по московскому времени Веру Алентову увезли на скорой с похорон актера Анатолия Лобоцкого. Предварительно, у артистки случился сердечный приступ.

Накануне появилось видео в пропагандистских телеграмм-каналах, где Алентова вынесли с похорон на носилках.

Веру Алентову вынесли на носилках с похорон коллеги / Скриншот Telegram/starhit.ru

От чего умерла Вера Алентова

Предварительная причина смерти актрисы Веры Алентовой — острая сердечная недостаточность. По данным пропагандистского телеграмм-канала SHOT, у артистки были проблемы с сердцем, которые обострились, в том числе, на фоне перенесённого несколько лет назад коронавируса.

Вера Алентова умерла от сердечной недостаточности / Фото Ведомости

Вера Алентова про Украину

Отметим, что российская актриса внесена в "черный" список Минкультуры Украины и признана угрозой национальной безопасности. Это означает, что фильмы с Алентовой не могут демонстрироваться в Украине. Разрешение фильму на прокат не выдается, а уже выданное — отзывается.

Владимир Меньшов про Украину

В 2021 году у Алентовой скончался муж - российский актер и режиссер Владимир Меньшов. Известен был режиссер не только своими работами в кино, но и активной политической позицией.

Владимир Меньшов и Вера Алентова / фото: Михаил Ковалев

В 2018 году он стал доверенным лицом президента России Владимира Путина на президентских выборах, а также активно высказывал поддержку оккупации Крыма и перечислял финансовую помощь группировке "ДНР". В 2018 году режиссера внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

О персоне: Вера Алентова Вера Алентова - актриса, обладательница Государственной премии СССР. Замужем за режиссером и актером Владимиром Меньшовым, дочь - актриса и телеведущая Юлия Меньшова. Известна по ролям в фильмах "Москва слезам не верит", "Ширли-мырли", "Завтра была война". Получила запрет на въезд в Украину и пополнила черный список Минкульта.

