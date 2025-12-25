Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Умерла звезда "Москва слезам не верит" Вера Алентова

Алена Кюпели
25 декабря 2025, 13:40
814
Российская актриса Вера Алентова умерла в террористической Москве.
Умерла Вера Алентова
Умерла Вера Алентова / Коллаж Главред, фото Ведомости

Кратко:

  • От чего умерла Вера Алентова
  • Что известно о смерти Веры Алентовой

Сегодня, 25 декабря стало известно о том, что скончалась популярная в террористической России звезда кино Вера Алентова.

Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщили российским пропагандистам ТАСС в Театре имени Пушкина. "Да, это правда", - ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос, не уточнив причину смерти.

видео дня
Вера Алентова на похоронах
Вера Алентова редко выходила на публику / Фото Global look press

По информации российских СМИ, около 12:00 по московскому времени Веру Алентову увезли на скорой с похорон актера Анатолия Лобоцкого. Предварительно, у артистки случился сердечный приступ.

Накануне появилось видео в пропагандистских телеграмм-каналах, где Алентова вынесли с похорон на носилках.

Веру Алентову вынесли на носилках с похорон коллеги
Веру Алентову вынесли на носилках с похорон коллеги / Скриншот Telegram/starhit.ru

От чего умерла Вера Алентова

Предварительная причина смерти актрисы Веры Алентовой — острая сердечная недостаточность. По данным пропагандистского телеграмм-канала SHOT, у артистки были проблемы с сердцем, которые обострились, в том числе, на фоне перенесённого несколько лет назад коронавируса.

Вера Алентова умерла от сердечной недостаточности
Вера Алентова умерла от сердечной недостаточности / Фото Ведомости

Вера Алентова про Украину

Отметим, что российская актриса внесена в "черный" список Минкультуры Украины и признана угрозой национальной безопасности. Это означает, что фильмы с Алентовой не могут демонстрироваться в Украине. Разрешение фильму на прокат не выдается, а уже выданное — отзывается.

Владимир Меньшов про Украину

В 2021 году у Алентовой скончался муж - российский актер и режиссер Владимир Меньшов. Известен был режиссер не только своими работами в кино, но и активной политической позицией.

Владимир Меньшов и Вера Алентова
Владимир Меньшов и Вера Алентова / фото: Михаил Ковалев

В 2018 году он стал доверенным лицом президента России Владимира Путина на президентских выборах, а также активно высказывал поддержку оккупации Крыма и перечислял финансовую помощь группировке "ДНР". В 2018 году режиссера внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что известная певица и музыкальная продюсерка Национального отбора на Евровидение-2026 Джамала показала, как поет под аккомпанимент своего старшего сына Эмира.

Ранее также стало известно о том, что актриса Анна Кошмал впервые показала свою дочь, которую долго скрывала от глаз.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Вера Алентова

Вера Алентова - актриса, обладательница Государственной премии СССР. Замужем за режиссером и актером Владимиром Меньшовым, дочь - актриса и телеведущая Юлия Меньшова. Известна по ролям в фильмах "Москва слезам не верит", "Ширли-мырли", "Завтра была война". Получила запрет на въезд в Украину и пополнила черный список Минкульта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне атаковали Чернигов на Рождество: дрон попал в многоэтажку

Россияне атаковали Чернигов на Рождество: дрон попал в многоэтажку

13:33Украина
После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам

После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам

12:25Синоптик
Авто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокары

Авто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокары

12:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому Году

Украину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому Году

Почему россияне не понимают украинский язык: правда, которую замалчивали десятилетиями

Почему россияне не понимают украинский язык: правда, которую замалчивали десятилетиями

"Хочется меньше": Сопонару высказалась о различиях с мужем-британцем и пожелании для себя

"Хочется меньше": Сопонару высказалась о различиях с мужем-британцем и пожелании для себя

Отключение света в Украине — графики на 25 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 25 декабря (обновляется)

Три знака зодиака обретут "мегасилу" и прекратят метаться по жизни - кто они

Три знака зодиака обретут "мегасилу" и прекратят метаться по жизни - кто они

Последние новости

14:42

"К тому маразму": Олег Винник накинулся на журналистов после своей выходки

14:29

Без капли майонеза: рецепт шикарного салата на Новый год

14:13

Лучшие мультфильмы для новогоднего настроения: топ-7 мультиков для уютных посиделок

13:40

Умерла звезда "Москва слезам не верит" Вера Алентова

13:35

"Знакомьтесь с Софийкой": Анна Кошмал впервые показала дочь

Украину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому ГодуУкраину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому Году
13:34

"Не могу себе соврать": Елена Тополя заговорила о примирении с Тарасом Тополей

13:33

Россияне атаковали Чернигов на Рождество: дрон попал в многоэтажку

13:17

"Дымовая завеса" вместо мира: эксперт объяснил, что стоит за "пунктами Зеленского"

12:47

Имитация процесса: почему нынешние переговоры не могут привести к миру

Реклама
12:36

Джамала спела "Щедрик" под аккомпанемент своего сына: теплое видеоВидео

12:25

После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам

12:03

"Полный набор": дочь Скрябина рассекретила свой диагноз

12:00

Авто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокары

11:58

Китаю выгодна война в Украине: эксперт объяснил, когда Пекин изменит позицию

11:34

Украину сковали сильные морозы: возможны ли более длительные отключения света

11:29

Китайский гороскоп на завтра 26 декабря: Змеям - испытания, Обезьянам - потери

10:35

Украинцам начислят 2 000 грн на медицинское обследование: кто может получить деньги

10:32

Чем растопить лед без соли: развенчан миф о кофейной гуще

09:18

РФ атаковала Украину в Рождественскую ночь: фиксируют перебои с водой и светомФото

09:02

"Тихая ночь? Не в мою смену!": Селин Дион в костюме Гринча насмешила Сеть

Реклама
08:57

Выплаты на детей по-новому: кому и сколько будут платить в 2026 году

08:25

Трамп на Рождество вспомнил об Украине: что он сказал

08:11

Денисенко в темноте с кутей, Павлики с песнями: как украинские звезды отмечают Рождество

08:10

20 пунктов Зеленского: Украина отказывается от границ 1991 года и кофе в Ялте?мнение

08:08

Путин еще 20 лет назад угрожал конфликтом из-за Украины: что диктатор говорил о НАТО

06:45

Дроны атаковали порт в Краснодарском крае РФ: вспыхнул масштабный пожар

06:10

Как попытка Кремля сыграть в "отрезание Украины от моря" будет иметь зеркальные последствиямнение

05:55

Молчал о войне 4 года: известный российский артист высказал свою позициюВидео

05:12

Как настроить бойлер зимой, чтобы сэкономить деньги: об этом знают единицы

04:30

Радость и достаток свалятся на голову трем знакам зодиака - кто они

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке спящего хомяка за 29 секунд

03:36

Вместо кофе: какой утренний напиток помогает сохранить здоровье пищеварения

02:30

Жир исчезнет без следа: как отмыть кухонный фартук из плитки, стекла, стали и камня

01:30

"Девушка Человека-паука" Зендея спровоцировала слухи о беременности

00:12

Сколько украинской земли захватила РФ в 2025 году: в Bild раскрыли цену "успехов" Кремля

24 декабря, среда
23:46

Папины гены: как сейчас выглядит единственная биологическая дочь Тома Круза

23:31

Отключение света в Украине — графики на 25 декабря (обновляется)

23:18

"Ближе, чем когда-либо": в США назвали новые сроки окончания войны

23:10

Хватит пяти минут: знаки зодиака, которые влюбляются с первого взгляда

22:37

София Ротару по-особенному поздравила с Рождеством

Реклама
22:29

Германия поможет Украине вернуть свет: в Минэнерго рассказал подробности

22:21

Любовь всей жизни: какие животные выбирают спутника только один раз

22:12

Почему советские магазины напоминали поле битвы: что было настоящим трофеем в СССР 80-х

21:53

Три знака зодиака обретут "мегасилу" и прекратят метаться по жизни - кто они

21:37

От трипольцев до сегодняшнего дня: 10 фактов о Рождестве, которые доказывают уникальность украинцев

21:29

Галкин на украинском языке обратился к украинцам - что он сказал

21:24

Кого ждет трансформация, свобода и новые горизонты: гороскоп на 2026 год

21:07

Всего 1,5 грн за кг: цены на любимый овощ украинцев рухнули

20:59

Почему россияне не понимают украинский язык: правда, которую замалчивали десятилетиями

20:44

В США рассекретили разговоры Путина с Бушем об Украине: что в стенограмме

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять