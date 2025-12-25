Кратко:
- От чего умерла Вера Алентова
- Что известно о смерти Веры Алентовой
Сегодня, 25 декабря стало известно о том, что скончалась популярная в террористической России звезда кино Вера Алентова.
Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщили российским пропагандистам ТАСС в Театре имени Пушкина. "Да, это правда", - ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос, не уточнив причину смерти.
По информации российских СМИ, около 12:00 по московскому времени Веру Алентову увезли на скорой с похорон актера Анатолия Лобоцкого. Предварительно, у артистки случился сердечный приступ.
Накануне появилось видео в пропагандистских телеграмм-каналах, где Алентова вынесли с похорон на носилках.
От чего умерла Вера Алентова
Предварительная причина смерти актрисы Веры Алентовой — острая сердечная недостаточность. По данным пропагандистского телеграмм-канала SHOT, у артистки были проблемы с сердцем, которые обострились, в том числе, на фоне перенесённого несколько лет назад коронавируса.
Вера Алентова про Украину
Отметим, что российская актриса внесена в "черный" список Минкультуры Украины и признана угрозой национальной безопасности. Это означает, что фильмы с Алентовой не могут демонстрироваться в Украине. Разрешение фильму на прокат не выдается, а уже выданное — отзывается.
Владимир Меньшов про Украину
В 2021 году у Алентовой скончался муж - российский актер и режиссер Владимир Меньшов. Известен был режиссер не только своими работами в кино, но и активной политической позицией.
В 2018 году он стал доверенным лицом президента России Владимира Путина на президентских выборах, а также активно высказывал поддержку оккупации Крыма и перечислял финансовую помощь группировке "ДНР". В 2018 году режиссера внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
О персоне: Вера Алентова
Вера Алентова - актриса, обладательница Государственной премии СССР. Замужем за режиссером и актером Владимиром Меньшовым, дочь - актриса и телеведущая Юлия Меньшова. Известна по ролям в фильмах "Москва слезам не верит", "Ширли-мырли", "Завтра была война". Получила запрет на въезд в Украину и пополнила черный список Минкульта.
