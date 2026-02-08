Украина сдерживает РФ, но перемирие может создать угрозу для НАТО - глава MSC

В случае прекращения огня в Украине угроза на восточном фланге НАТО может усилиться.

Прекращение огня в Украине несет риски для НАТО / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, Командование объединенных сил ВСУ

Ишингер предупреждает, что прекращение огня в Украине усилит угрозу для восточного фланга НАТО

Пока Украина сдерживает агрессию, риски для Европы ниже

В случае прекращения боевых действий в Украине риски для стран восточного фланга НАТО могут возрасти. Об этом в интервью Tagesspiegel заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

По его словам, сейчас именно украинская оборона сдерживает российскую агрессию от прямого давления на Европу.

"Пока Украина защищает Европу, опасность не так уж велика", - сказал он, отметив, что активные боевые действия истощают российские силы.

Ишингер объяснил, что российская армия "теряет тысячи солдат каждую неделю", и именно это сдерживает Кремль от дальнейших шагов. Но, как он отметил, как только в Украине будет объявлено о прекращении огня, баланс может резко измениться.

"Тогда Путин сможет спокойно продолжать свою программу вооружения, а ситуация с угрозой для стран НАТО на восточном фланге ухудшится", - отметил он.

Сколько продлится война РФ с НАТО - мнение эксперта

Главред писал, что по словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, война между Россией и европейскими странами, если она начнется, будет более стремительной, чем в Украине.

А продолжительность войны будет зависеть от стратегических целей европейских стран. Если целью европейцев будет только освобождение оккупированных территорий и удержание собственных границ, то война может иметь ограниченную продолжительность. Но если страны НАТО и Европы примут решение продвигаться дальше - вплоть до Москвы, чтобы сломить режим Путина, война продлится до двух лет.

Война России против НАТО - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия может восстановить способность нанести серьезную военную угрозу НАТО быстрее, чем прогнозируют западные аналитики, особенно если боевые действия в Украине временно остановятся.

Ранее сообщалось, что в Норвегии набирает обороты военная подготовка европейских союзников. В лагере "Викинг" британские морские пехотинцы вместе с партнерами отрабатывают сценарии коллективной обороны НАТО. Учения имитируют миссии, которые могут стать реальностью в случае активации статьи 5 Альянса.

Накануне Кирилл Буданов заявлял, что Россия планировала полностью подготовиться к нападению на европейские страны к 2030 году. Но сейчас Кремль скорректировал эти планы в сторону сокращения.

О личности: Вольфганг Ишингер Вольфганг Ишингер — известный немецкий дипломат и эксперт по вопросам международной безопасности, который с 2009 года является председателем Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), одного из самых авторитетных международных форумов по вопросам безопасности. Ишингер также является бывшим послом Германии в Великобритании и США. В его карьере выделяется работа в ООН, а также в ряде дипломатических миссий, в частности на посту руководителя дипломатической службы Германии. Ишингер активно занимается вопросами международных отношений, геополитики, а также предотвращения конфликтов. Он является сторонником диалога и дипломатии, выступая против агрессивных подходов в международных отношениях. Имеет многочисленные награды и отличия за свой вклад в развитие международной безопасности и дипломатии.

