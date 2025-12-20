Кремль ускорил подготовку к нападению на Европу: Буданов назвал первые цели РФ

Что сказал Буданов:
- Россия ускоряет подготовку к нападению на Европу
- РФ хочет оккупировать балтийские страны
- Планов на оккупацию Польши у России нет
Страна-агрессор Россия планировала полностью подготовиться к нападению на европейские страны до 2030 года. Но сейчас Кремль скорректировал эти планы в сторону сокращения.
Как сообщил в интервью Клубу LB глава ГУР МО Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов, теперь россияне могут начать прямые агрессивные действия против Европы уже с 2027 года.
Какова цель России
Под ударом в первую очередь окажутся страны Балтии. Буданов утверждает, что за счет вторжения в Европу Россия хочет реализовать свои имперские амбиции.
"На севере - только Северный Ледовитый океан и дальше по кругу - Америка. Не вариант, потому что будет больно. На востоке - Тихий океан и опять же Америка. Ответ тот же. На юге - Китай, будет вообще катастрофически - сухопутная граница, будут такие же условия, как вот у нас в войне с Российской Федерацией, только для них. Остается только запад, который в их понимании, извините за фразеологизм, "зажрался", "больной", "хилый" и "нерешительный", - пояснил глава ГУР.
Буданов добавил, что балтийские страны Россия хочет оккупировать, а на Польшу у Кремля другие планы. Это государство РФ рассматривает только для ударов и военной кампании без захвата.
Американская разведка узнала, что Путин планирует новое вторжение
Главред писал, что по данным Reuters, в отчетах разведки США говорится, что диктатору Владимиру Путину нужна вся Украина, и не только она. Речь идет о плане по возвращению под влияние Москвы всех территорий бывшего СССР.
Издание отмечает, что отчеты разведки разительно отличаются от картины, которую рисуют президент США Дональд Трамп и его команда: стремясь к быстрому урегулированию в Украине, они на публику рассказывают, как сильно Путин хочет мира.
Угроза нападения России на страны Запада - последние новости
Напомним, Главред писал, что группа российских пограничников на днях пересекла границу с Эстонией. Вероятно, это часть более широкой кампании Кремля по созданию информационных и психологических условий для подготовки к будущей войне между НАТО и Россией.
Накануне лидер России Владимир Путин назвал чушью заявления о возможном нападении РФ на Европу. Европейские политики якобы "вбивают в головы страхи" о неизбежном столкновении с РФ.
Ранее стало известно, что Россия передислоцирует свои оккупационные войска на восточный фланг НАТО, если в Украине таки будет заключено мирное соглашение о завершении войны.
О персоне: Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
