Глава разведки Германии предупредил об угрозе нападения России и забил тревогу

Андрей Ганчук
13 октября 2025, 15:04
Противостояние вышло на новый уровень, в рамках которого агрессор Россия считает Европу противником и воюющей стороной.
Путин, войска РФ
Россия стремится прощупать границы Европы - глава разведки Германии Йегер / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Главное:

  • Россия может напасть на Европу в любой момент
  • Нужно готовиться к нападению России уже сейчас
  • Россия хочет прощупать границы Европы

Руководитель страны-оккупанта России Владимир Путин готов проверить границы Европы и устроить "горячее противостояние" в любой момент. Россияне теперь везде используют инструменты гибридной войны и считают европейцев противником и воюющей стороной. Нельзя сидеть сложа руки и думать, что Путин не нападет раньше 2029 года. Об этом заявил новый президент Федеральной службы внешней разведки Германии Мартин Йегер.

"Россия считает нас противником и воюющей стороной"

Как сообщает Bloomberg, он рассказал депутатам в Берлине, что Кремль своими действиями стремится подорвать НАТО, дестабилизировать демократии Европы, разделить общества и запугать население.

"Гибридные средства, которые Россия использует для этого, теперь повсеместны. Частота отдельных инцидентов представляет новый уровень противостояния - противостояния, в котором Россия считает нас противником и воюющей стороной", - объяснил Йегер.

"Стремится проверить наши границы"

Россия маскирует намерения, однако "на самом деле она стремится проверить наши границы".

"В лучшем случае в Европе наблюдается холодный мир, который в любой момент может превратиться в горячее противостояние. Мы должны подготовиться к дальнейшей эскалации", - добавил Йегер.

Нельзя ждать до 2029 года

Он призвал не сидеть сложа руки, надеясь, что российского нападения не произойдет как минимум до 2029-го.

"Наш противник не знает ни отдыха, ни передышки, и мы не можем сидеть сложа руки, полагая, что возможная атака России не произойдет как минимум до 2029 года", - указал Йегер.

Кратко о возможностях НАТО и оси зла / Инфографика: Главред

Германия уже "под огнем"

"В то же время сдержанность и мягкость интерпретируются нашими противниками, такими как Россия, как слабость - мы должны сделать правильные выводы из этого", - уточнил руководитель разведки.

Кроме того, он призвал противостоять противникам Европы там, где это необходимо.

"Для этого мы будем принимать более высокие риски контролируемым и последовательным образом", - считает Йегер.

Нужно готовиться к реалиям новой эпохи

Глава разведки ФРГ фактически предупредил, что новый подход может вызвать реакцию со стороны общества.

"Помимо социальной поддержки, это требует доверия и поддержки политиков и законодателей. Вместе мы должны адаптировать закон BND к реалиям новой эпохи", - подчеркнул Мартин Йегер.

Чего добивается Путин – мнение эксперта

Путин пытается расколоть НАТО, чтобы блока не было, а страны остались сами по себе и вынуждены были идти ему на уступки, заявил в интервью Главреду бывший российский дипломат Борис Бондарев.

"Да, думаю, он будет прощупывать НАТО. Его глобальная цель — расколоть Альянс, добившись того, чтобы этот блок прекратил существование. Тогда страны Европы окажутся один на один с Россией и будут вынуждены идти на условия Путина, ведь ни одна из них в одиночку не сможет чувствовать себя в безопасности, и им придется договариваться", - говорит он.

Россияне продолжат прощупывать Европу на предмет усиления агрессивных действий.

"Поэтому будут продолжаться новые прощупывания. Россия, как мы видим, особенно не стесняется в средствах: это и использование беспилотников, и провокации внутри стран, и работа агентуры, и игра на национальных меньшинствах, и покупка политиков, и вмешательство в выборы. Мы уже видели пример в Молдове, теперь грядут выборы в Чехии. Там фаворит, если не пророссийский, то, по крайней мере, не слишком склонен к поддержке Украины. Есть и другие примеры — "Альтернатива для Германии" и прочие политические силы", - подчеркнул Бондарев.

Угроза войны России против Европы – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский на днях сказал, что если Путин проведет мобилизацию, он начнет войну против Европы. Оккупанты будут пытаться продвинуться там, где смогут.

"Почему я считаю, что есть такой риск? А потому, что ему нужно "продавать" успех. В войне против Украины все, что он мог "продать", он уже "продал", и вы видите, как я и сказал, уже товар некачественный – он "продает" ложь, что якобы может чего-то достичь в войне против Украины. А где могут быть быстрые его успехи? Смотрите на карту Европы. Где будут быстрые успехи, туда он и пойдет, если будет мобилизация. Это точно. А для чего ему мобилизовать миллионы? Есть большой риск, что Путин пойдет реально в мировую войну", - Зеленский.

Журналисты BBC напомнили, что профессор международной политики Мюнхенского университета Бундесвера Карло Масала написал книгу "Если Россия победит: один сценарий", в которой описывалось возможное нападение на Европу. Россия может атаковать Нарву в Эстонии и захватить остров Гюмаа. В таком случае начнется война в трех странах НАТО, а лидеры Запада не решатся воевать с оккупантами.

Путин в тупике и может начать новую войну, говорится в материале The Telegraph. Самые уязвимые точки – Нарва и Сувалкский коридор. В статье говорится, что у Путина колоссальные проблемы, и в такой ситуации ему придется напасть уже на европейские страны.

Другие новости:

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

